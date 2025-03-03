Как сделать пельмени менее калорийными

Пельмени — любимое блюдо многих. Оно сытное и в условиях нехватки времени — очень удобное. А при правильном приготовлении станет ещё и полезным, рассказала «Клопс» врач-диетолог, нутрициолог Кристина Пришвина.

Основа пельменей — тесто: 70% быстрых углеводов (крахмал). Белки — 12%, в основном глютен, минимум витаминов и менее 1% клетчатки.

«Людям с непереносимостью глютена и пациентам с проблемами ЖКТ данное блюдо может навредить», — предупредила доктор.

Советы по приготовлению домашних пельменей

Для теста выбирайте цельнозерновую муку с высоким содержанием клетчатки. Используйте нежирные сорта мяса: курицу или индейку. В фарш добавляйте лук и зелень. «А вот молоко и хлеб — не нужно. Эти ингредиенты, хоть и делают мясо сочнее, увеличивают калорийность блюда», — обратила внимание диетолог. Не забывайте про специи. Например, чёрный перец не только улучшает вкус, но и обладает противовоспалительными свойствами. Избегайте жарки, если не хотите лишних калорий. Пельмени лучше варить или готовить на пару. Блюдо подавайте с полезными соусами, выбирайте что-то кроме майонеза, продолжила врач. Отличным вариантом будет заправка на основе натурального йогурта с ароматной зеленью или томатная подливка без сахара.