Холодные блюда, жарка, выпечка: какое масло больше для них подойдёт

Существует два вида растительных масел. Это рафинированные и нерафинированные. Оба используются в кулинарии, но для разных целей.

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Рафинированные масла подвергаются глубокой очистке. За счёт этого продукт становится прозрачным, светлым, у него нет выраженного запаха и вкуса. Также его можно дольше хранить, чем нерафинированное масло.

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Нерафинированное масло получается за счёт холодного или горячего прессования без глубокой очистки. Подобное масло содержит много витаминов, полиненасыщенных жирных кислот, антиоксидантов. При этом хранится по времени оно меньше.

Если вы хотите получить больше пользы для организма от масла, то выбирайте нерафинированные масла. Однако добавлять их можно лишь в холодные блюда. Для приготовления выпечки и для жарки подойдут рафинированные.

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