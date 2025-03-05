Простые рецепты постных блюд

У православных верующих начался Великий пост, который продлится до 19 апреля и закончится в Пасху. Делимся рецептами по-настоящему вкусных и сытных постных блюд.

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Постный рассольник

Горячие густые супы незаменимая вещь в пост. Особенно сейчас, когда на улице еще холодно.

Ингредиенты:

Растительное масло для жарки 80 мл

Крупа перловая 150 г

Лук репчатый 2 шт.

Чеснок 4 зубчика

Морковь 2 шт.

Сельдерей (черешки) 2 стебля

Огурцы соленые 3 шт.

Соус томатный 3 ст. л.

Паприка сладкая 1 ч. л.

Рассол огуречный 1 стакан

Зелень (микс) для украшения

Соль по вкусу

Перец черный свежемолотый по вкусу

Как приготовить:

Влейте в сотейник немного масла, всыпьте перловку и обжаривайте на среднем огне, время от времени помешивая, 10 минут. Залейте двумя стаканами кипящей воды, посолите, доведите до кипения, закройте крышкой, убавьте огонь до минимума и варите 20 минут до впитывания воды.

Очистите лук, чеснок, морковь и сельдерей, нарежьте их небольшими кусочками. Соленые огурцы очистите от кожицы, нарежьте вдоль на четвертинки, затем поперек кусочками толщиной 7-8 мм.

В кастрюле с толстым дном разогрейте 3-4 ст. л. масла, положите лук. Обжаривайте на сильном огне 3-4 минуты. Добавьте морковь и сельдерей, обжаривайте, помешивая, 5 минут. Положите чеснок и соленые огурцы, обжаривайте 1 минуту.

Положите к овощам томатный соус, перемешайте, залейте 1,5 литрами холодной воды. Доведите до кипения, варите пять минут. Затем всыпьте наполовину готовую перловку, поперчите, добавьте паприку и варите под крышкой на слабом огне 10 минут. В самом конце влейте в кастрюлю рассол по вкусу, снимите рассольник с огня, дайте настояться под крышкой 10 минут. Подавайте, украсив рубленой зеленью.

Кабачковый суп с оливками и итальянскими травами

Настоящая находка для поста кабачки. Из них можно приготовить множество вкусных блюд.

Ингредиенты:

Кабачки 4 шт. (средние)

Морковь 2 шт.

Оливки без косточек по вкусу

Вермишель 2 ст. л.

Картофель 4 шт.

Приправа итальянские травы по вкусу

Куркума по вкусу

Свежая зелень по вкусу

Как приготовить:

Кабачки нарезать на кубики, морковь натереть на терке. Все вместе обжарить на растительном масле. Пока кабачки пассируются, в кастрюле уже закипает вода (или овощной бульон). Сперва нужно отправить туда нарезанный картофель. Через 10-15 минут кабачки с морковью, доведенные почти до готовности. Затем добавить в суп соль, куркуму и итальянские пряные травы. Пусть бульон напитается их ароматом.

Через минуту после того, как кабачки отправились в кастрюлю, закинуть туда же вермишель. Еще через пять минут выключить огонь и добавить в суп оливки и свежую зелень. Закрыть крышкой и дать супу настояться.

Архиерейские котлеты

Рецептом этих вкусных и сытных постных котлет из грецких орехов и картофеля с грибами поделился шеф-повар Павел Петухов.

Ингредиенты:

Фарш для котлет архиерейских 900 г

Грибы белые жареные 100 г

Соус Аджика 400 г

Петрушка 15 г

Панировочные сухари 100 г

Масло растительное для жарки 150 г

Для фарша:

Орех грецкий 100 г

Картофель очищенный 500 г

Хлеб белый 150 г

Лук репчатый 100 г

Соль 10 г

Чеснок очищенный 6 г

Перец черный горошек/молотый 2 г

Масло растительное 20 мл

Для соуса Аджика:

Помидоры 350 г

Кинза 8 г

Чеснок очищенный 8 г

Соль по-вкусу

Перец черный молотый 1 г

Базилик зеленый свежий 8 г

Перец чили 5 г

Как приготовить:

Для соуса «Аджика все ингредиенты смешать в блендере, добавить соль и перец.

Приготовить фарш для котлет. Ломтики белого хлеба без корочки намочить в воде. Картофель испечь и очистить от кожуры. Репчатый лук произвольно нарезать и чуть обжарить. Сложить в блендер ядра грецкого ореха, картофель, ломтики белого хлеба, лук репчатый. Все измельчить в блендере. Получившийся фарш заправить солью, чесноком, перцем и растительным маслом. Сформировать из фарша шарики, запанировать в сухарях и обжарить на растительном масле. Подавать котлеты с жареными белыми грибами и соусом «Аджика.

Салат из баклажанов с соусом песто

Еще один рецепт от того же шеф-повара салат из баклажанов с соусом песто. Вообще песто, гуакамоле и другие густые ароматные соусы это то, что нужно, чтобы превратить просто постную еду в фантастически вкусные и ароматные ресторанные кушанья, говорит Павел Петухов.

Ингредиенты:

Микс салатов 15 г

Помидоры розовые 80 г

Баклажан жареный 150 г

Соус песто без сыра 30 г

Семечки подсолнуха 5 г

Масло оливковое 10 г

Для приготовления жареного баклажана:

Баклажан свежий 150 г

Чеснок очищенный 2 г

Кинза 6 г

Соус соевый 20 г

Масло растительное 20 г

Соус томатно-имбирный 80 г

Для томатного соуса с имбирем:

Помидоры 50 г

Базилик 20 г

Свежий корень имбиря 10 г

Соль - по вкусу

Для соуса песто без сыра:

Базилик зеленый свежий 20 г

Орех кедровый 5 г

Масло оливковое 60 г

Сок лимонный свежевыжатый 3 г

Соль 1 г

Как приготовить:

Для соуса песто все ингредиенты пропустить через блендер. Так же приготовить и томатно-имбирный соус просто пробить все ингредиенты в блендере.

Баклажаны нарезать длинными ломтиками и замариновать в смеси чеснока, кинзы, соевого соуса, растительного масла и томатно-имбирного соуса. Дать постоять 15-20 минут и пожарить до готовности.

Для подачи сладкие помидоры нарезать кружками. Поместить в центр тарелки соус песто. Вокруг него разложить кружки помидоров, сбрызнуть их оливковым маслом, баклажаны уложить на помидоры, украсить миксом салатов и посыпать семечками.

Спагетти с цукини и креветками

Пасты с морепродуктами и овощами вкусны и сытны. Убедитесь в этом сами!

Ингредиенты:

Спагетти из твердых сортов пшеницы 160 г

Цукини 160 г

Креветки 200 г

Чеснок 20 г

Фиш соус 10 г

Цедра лимона 2 ст. л.

Оливковое масло 50 г

Черный перец по вкусу

Как приготовить:

Нарезать цукини брусочками примерно такого же размера, как креветки. Быстро обжарить их на оливковом масле прямо с очищенными креветками. Лучше взять для приготовления просторный сотейник.

Отварить спагетти. Цукини с креветками посолить, добавить мелко рубленый чеснок и оливковое масло, перемешать, добавить туда же готовые спагетти, а затем фиш соус и мешать до загустения. Натереть цедру лимона и посыпать ею спагетти. Перед подачей добавить в каждую порцию свежемолотый черный перец.

Нежные драники из кабачков и картошки

Все знают, как аппетитны картофельные драники. Но лишь немногие что стоит только добавить в тесто кабачки, и блюдо становится куда вкуснее!

Ингредиенты:

Кабачки 900 г

Картофель 300 г

Лук репчатый 100 г

Мука пшеничная 4 ст. л.

Яйца 2 шт.

Укроп свежий небольшой пучок

Перец черный молотый по вкусу

Соль по вкусу

Масло растительное для жарки

Соевый йогурт для подачи по 1 ст. л. на порцию

Как приготовить:

Кабачки и картофель почистить, натереть на мелкой терке, отжать и слить лишний сок. Лук почистить, также натереть, но уже на крупной терке, и добавить к кабачкам и картофелю.

Туда же добавить яйца, мелко нарезанный укроп, соль и перец. Тщательно перемешать. Добавить муку и еще раз перемешать. Дать 10 минут постоять.

В разогретую сковороду налить немного растительного масла. Выкладывать картофельно-кабачковое тесто ложкой, формируя небольшие аккуратные оладьи. Жарить драники на среднем огне с двух сторон до красивой румяной корочки. Подавать теплыми, с соевым йогуртом вместо сметаны.

Болгарские перцы, фаршированные булгуром, фетой и орехами

Это сытное и эффектное блюдо отлично подойдет для поста.

Ингредиенты:

Болгарские перцы 3 шт.

Булгур 180 г

Маслины (крупные) 50 г

Перец чили 1 шт.

Помидоры черри 200 г

Фета 100 г

Кедровые орехи 2 ст. л.

Базилик 5 г

Чеснок 3 зубчика

Орегано 3 веточки

Оливковое масло 40 мл

Лимон 1 шт.

Перец острый (молотый) 1 ч. л.

Как приготовить:

Булгур отварить в подсоленной воде до готовности, слить воду и отставить его в сторону. Разогреть духовку до 200 градусов. Чеснок измельчить. Разрезать перцы пополам вдоль, удалить семечки. Положить половинки перцев на противень, сбрызнуть оливковым маслом, добавить чеснок, посолить и поперчить. Посыпать орегано и поставить противень с перцами в духовку на 20 минут.

Обжарить кедровые орехи на сухой сковороде до золотистого цвета. Маслины разрезать пополам. Смешать булгур с фетой, маслинами и кедровыми орехами, полить лимонным соком.

Помидоры черри разрезать пополам. Отделить листья базилика от стеблей, измельчить и смешать с помидорами. Добавить мелко натертую лимонную цедру и влить 1/4 стакана оливкового масла, посолить и перемешать.

Разложить по теплым перцам сначала булгур с орехами, затем сверху выложить помидоры с базиликом. Подавать блюдо теплым или холодным. Вкусно и то, и другое.

Приятного аппетита!