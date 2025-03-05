Простые рецепты постных блюд

Рассольник, драники и фаршированные перцы. Рецепты постных блюд
У православных верующих начался Великий пост, который продлится до 19 апреля и закончится в Пасху. Делимся рецептами по-настоящему вкусных и сытных постных блюд.
Постный рассольник
Горячие густые супы незаменимая вещь в пост. Особенно сейчас, когда на улице еще холодно.
Ингредиенты:
- Растительное масло для жарки 80 мл
- Крупа перловая 150 г
- Лук репчатый 2 шт.
- Чеснок 4 зубчика
- Морковь 2 шт.
- Сельдерей (черешки) 2 стебля
- Огурцы соленые 3 шт.
- Соус томатный 3 ст. л.
- Паприка сладкая 1 ч. л.
- Рассол огуречный 1 стакан
- Зелень (микс) для украшения
- Соль по вкусу
- Перец черный свежемолотый по вкусу
Как приготовить:
Влейте в сотейник немного масла, всыпьте перловку и обжаривайте на среднем огне, время от времени помешивая, 10 минут. Залейте двумя стаканами кипящей воды, посолите, доведите до кипения, закройте крышкой, убавьте огонь до минимума и варите 20 минут до впитывания воды.
Очистите лук, чеснок, морковь и сельдерей, нарежьте их небольшими кусочками. Соленые огурцы очистите от кожицы, нарежьте вдоль на четвертинки, затем поперек кусочками толщиной 7-8 мм.
В кастрюле с толстым дном разогрейте 3-4 ст. л. масла, положите лук. Обжаривайте на сильном огне 3-4 минуты. Добавьте морковь и сельдерей, обжаривайте, помешивая, 5 минут. Положите чеснок и соленые огурцы, обжаривайте 1 минуту.
Положите к овощам томатный соус, перемешайте, залейте 1,5 литрами холодной воды. Доведите до кипения, варите пять минут. Затем всыпьте наполовину готовую перловку, поперчите, добавьте паприку и варите под крышкой на слабом огне 10 минут. В самом конце влейте в кастрюлю рассол по вкусу, снимите рассольник с огня, дайте настояться под крышкой 10 минут. Подавайте, украсив рубленой зеленью.
Кабачковый суп с оливками и итальянскими травами
Настоящая находка для поста кабачки. Из них можно приготовить множество вкусных блюд.
Ингредиенты:
- Кабачки 4 шт. (средние)
- Морковь 2 шт.
- Оливки без косточек по вкусу
- Вермишель 2 ст. л.
- Картофель 4 шт.
- Приправа итальянские травы по вкусу
- Куркума по вкусу
- Свежая зелень по вкусу
Как приготовить:
Кабачки нарезать на кубики, морковь натереть на терке. Все вместе обжарить на растительном масле. Пока кабачки пассируются, в кастрюле уже закипает вода (или овощной бульон). Сперва нужно отправить туда нарезанный картофель. Через 10-15 минут кабачки с морковью, доведенные почти до готовности. Затем добавить в суп соль, куркуму и итальянские пряные травы. Пусть бульон напитается их ароматом.
Через минуту после того, как кабачки отправились в кастрюлю, закинуть туда же вермишель. Еще через пять минут выключить огонь и добавить в суп оливки и свежую зелень. Закрыть крышкой и дать супу настояться.
Архиерейские котлеты
Рецептом этих вкусных и сытных постных котлет из грецких орехов и картофеля с грибами поделился шеф-повар Павел Петухов.
Ингредиенты:
Фарш для котлет архиерейских 900 г
Грибы белые жареные 100 г
Соус Аджика 400 г
Петрушка 15 г
Панировочные сухари 100 г
Масло растительное для жарки 150 г
Для фарша:
- Орех грецкий 100 г
- Картофель очищенный 500 г
- Хлеб белый 150 г
- Лук репчатый 100 г
- Соль 10 г
- Чеснок очищенный 6 г
- Перец черный горошек/молотый 2 г
- Масло растительное 20 мл
Для соуса Аджика:
- Помидоры 350 г
- Кинза 8 г
- Чеснок очищенный 8 г
- Соль по-вкусу
- Перец черный молотый 1 г
- Базилик зеленый свежий 8 г
- Перец чили 5 г
Как приготовить:
Для соуса «Аджика все ингредиенты смешать в блендере, добавить соль и перец.
Приготовить фарш для котлет. Ломтики белого хлеба без корочки намочить в воде. Картофель испечь и очистить от кожуры. Репчатый лук произвольно нарезать и чуть обжарить. Сложить в блендер ядра грецкого ореха, картофель, ломтики белого хлеба, лук репчатый. Все измельчить в блендере. Получившийся фарш заправить солью, чесноком, перцем и растительным маслом. Сформировать из фарша шарики, запанировать в сухарях и обжарить на растительном масле. Подавать котлеты с жареными белыми грибами и соусом «Аджика.
Салат из баклажанов с соусом песто
Еще один рецепт от того же шеф-повара салат из баклажанов с соусом песто. Вообще песто, гуакамоле и другие густые ароматные соусы это то, что нужно, чтобы превратить просто постную еду в фантастически вкусные и ароматные ресторанные кушанья, говорит Павел Петухов.
Ингредиенты:
- Микс салатов 15 г
- Помидоры розовые 80 г
- Баклажан жареный 150 г
- Соус песто без сыра 30 г
- Семечки подсолнуха 5 г
- Масло оливковое 10 г
Для приготовления жареного баклажана:
- Баклажан свежий 150 г
- Чеснок очищенный 2 г
- Кинза 6 г
- Соус соевый 20 г
- Масло растительное 20 г
- Соус томатно-имбирный 80 г
Для томатного соуса с имбирем:
- Помидоры 50 г
- Базилик 20 г
- Свежий корень имбиря 10 г
- Соль - по вкусу
Для соуса песто без сыра:
- Базилик зеленый свежий 20 г
- Орех кедровый 5 г
- Масло оливковое 60 г
- Сок лимонный свежевыжатый 3 г
- Соль 1 г
Как приготовить:
Для соуса песто все ингредиенты пропустить через блендер. Так же приготовить и томатно-имбирный соус просто пробить все ингредиенты в блендере.
Баклажаны нарезать длинными ломтиками и замариновать в смеси чеснока, кинзы, соевого соуса, растительного масла и томатно-имбирного соуса. Дать постоять 15-20 минут и пожарить до готовности.
Для подачи сладкие помидоры нарезать кружками. Поместить в центр тарелки соус песто. Вокруг него разложить кружки помидоров, сбрызнуть их оливковым маслом, баклажаны уложить на помидоры, украсить миксом салатов и посыпать семечками.
Спагетти с цукини и креветками
Пасты с морепродуктами и овощами вкусны и сытны. Убедитесь в этом сами!
Ингредиенты:
- Спагетти из твердых сортов пшеницы 160 г
- Цукини 160 г
- Креветки 200 г
- Чеснок 20 г
- Фиш соус 10 г
- Цедра лимона 2 ст. л.
- Оливковое масло 50 г
- Черный перец по вкусу
Как приготовить:
Нарезать цукини брусочками примерно такого же размера, как креветки. Быстро обжарить их на оливковом масле прямо с очищенными креветками. Лучше взять для приготовления просторный сотейник.
Отварить спагетти. Цукини с креветками посолить, добавить мелко рубленый чеснок и оливковое масло, перемешать, добавить туда же готовые спагетти, а затем фиш соус и мешать до загустения. Натереть цедру лимона и посыпать ею спагетти. Перед подачей добавить в каждую порцию свежемолотый черный перец.
Нежные драники из кабачков и картошки
Все знают, как аппетитны картофельные драники. Но лишь немногие что стоит только добавить в тесто кабачки, и блюдо становится куда вкуснее!
Ингредиенты:
- Кабачки 900 г
- Картофель 300 г
- Лук репчатый 100 г
- Мука пшеничная 4 ст. л.
- Яйца 2 шт.
- Укроп свежий небольшой пучок
- Перец черный молотый по вкусу
- Соль по вкусу
- Масло растительное для жарки
- Соевый йогурт для подачи по 1 ст. л. на порцию
Как приготовить:
Кабачки и картофель почистить, натереть на мелкой терке, отжать и слить лишний сок. Лук почистить, также натереть, но уже на крупной терке, и добавить к кабачкам и картофелю.
Туда же добавить яйца, мелко нарезанный укроп, соль и перец. Тщательно перемешать. Добавить муку и еще раз перемешать. Дать 10 минут постоять.
В разогретую сковороду налить немного растительного масла. Выкладывать картофельно-кабачковое тесто ложкой, формируя небольшие аккуратные оладьи. Жарить драники на среднем огне с двух сторон до красивой румяной корочки. Подавать теплыми, с соевым йогуртом вместо сметаны.
Болгарские перцы, фаршированные булгуром, фетой и орехами
Это сытное и эффектное блюдо отлично подойдет для поста.
Ингредиенты:
- Болгарские перцы 3 шт.
- Булгур 180 г
- Маслины (крупные) 50 г
- Перец чили 1 шт.
- Помидоры черри 200 г
- Фета 100 г
- Кедровые орехи 2 ст. л.
- Базилик 5 г
- Чеснок 3 зубчика
- Орегано 3 веточки
- Оливковое масло 40 мл
- Лимон 1 шт.
- Перец острый (молотый) 1 ч. л.
Как приготовить:
Булгур отварить в подсоленной воде до готовности, слить воду и отставить его в сторону. Разогреть духовку до 200 градусов. Чеснок измельчить. Разрезать перцы пополам вдоль, удалить семечки. Положить половинки перцев на противень, сбрызнуть оливковым маслом, добавить чеснок, посолить и поперчить. Посыпать орегано и поставить противень с перцами в духовку на 20 минут.
Обжарить кедровые орехи на сухой сковороде до золотистого цвета. Маслины разрезать пополам. Смешать булгур с фетой, маслинами и кедровыми орехами, полить лимонным соком.
Помидоры черри разрезать пополам. Отделить листья базилика от стеблей, измельчить и смешать с помидорами. Добавить мелко натертую лимонную цедру и влить 1/4 стакана оливкового масла, посолить и перемешать.
Разложить по теплым перцам сначала булгур с орехами, затем сверху выложить помидоры с базиликом. Подавать блюдо теплым или холодным. Вкусно и то, и другое.
Приятного аппетита!