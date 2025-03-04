Суперские чебуреки без мяса: необычный рецепт привычного блюда

Многие любят чебуреки с куриным или мясным фаршем, но есть и другие вкусные варианты начинок. Например, можно попробовать чебуреки с сыром, зеленью и яйцами.

Необычный рецепт чебуреков
© globallookpress

Ингредиенты

Для теста:

  • просеянная мука — 250 г;
  • кипяток — 150 мл;
  • растительное масло — 25 г;
  • соль — 1/2 чайной ложки.

Для начинки:

  • вареные яйца (вкрутую) — 4-5 штук;
  • твердый сыр — 100–150 г;
  • зеленый лук — пучок;
  • соль, молотый чёрный перец, специи — по вкусу.

Приготовление

  1. В миске смешивают кипяток, растительное масло и соль.
  2. Постепенно добавляют муку и замешивают тесто.
  3. Тесто оставляют настаиваться на 20–40 минут. В это время мелко нарезают лук, натирают сыр и крошат вареные яйца.
  4. Тесто делят на 13–15 кусков, каждый раскатывают максимально тонко. Затем выкладывают начинку и формируют чебуреки.
  5. Обжаривают чебуреки в масле до румяной корочки.

Ранее сообщалось, что баклажаны с грецким орехом, чесноком и гранатом — это пикантное блюдо грузинской кухни. Оно станет отличным украшением праздничного стола.

Еда
Рецепт недели