Необычный рецепт чебуреков

Суперские чебуреки без мяса: необычный рецепт привычного блюда
Многие любят чебуреки с куриным или мясным фаршем, но есть и другие вкусные варианты начинок. Например, можно попробовать чебуреки с сыром, зеленью и яйцами.
Ингредиенты
Для теста:
- просеянная мука — 250 г;
- кипяток — 150 мл;
- растительное масло — 25 г;
- соль — 1/2 чайной ложки.
Для начинки:
- вареные яйца (вкрутую) — 4-5 штук;
- твердый сыр — 100–150 г;
- зеленый лук — пучок;
- соль, молотый чёрный перец, специи — по вкусу.
Приготовление
- В миске смешивают кипяток, растительное масло и соль.
- Постепенно добавляют муку и замешивают тесто.
- Тесто оставляют настаиваться на 20–40 минут. В это время мелко нарезают лук, натирают сыр и крошат вареные яйца.
- Тесто делят на 13–15 кусков, каждый раскатывают максимально тонко. Затем выкладывают начинку и формируют чебуреки.
- Обжаривают чебуреки в масле до румяной корочки.
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