Что нужно знать о сорте винограда «шайн мускат»

Виноград — это не только вкусная ягода, но и целый мир разнообразия сортов, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками. Одним из самых популярных и узнаваемых сортов является «шайн мускат» (Shine Muscat). Этот виноград покорил сердца гурманов по всему миру благодаря своему нежному вкусу, сочной мякоти и привлекательному визуалу.

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Давайте разберемся, что же делает «шайн мускат» таким особенным, откуда он появился, каков он на вкус и калорийность.

Что такое «шайн мускат»?

«Шайн мускат» — это столовый сорт винограда, который был выведен в Японии в результате скрещивания сортов «акейджи» и «хакунан». Он относится к белым сортам винограда и отличается крупными ягодами с тонкой кожицей. Свое название сорт получил благодаря яркому, «сияющему» внешнему виду и легкому мускатному аромату.

Откуда появился «шайн мускат»?

Родиной «шайн муската» является Япония, где он был выведен в 1988 году. Сорт быстро завоевал популярность благодаря своим превосходным вкусовым качествам и устойчивости к болезням. Сегодня «шайн мускат» выращивают не только в Японии, но и в других странах, включая Китай, Южную Корею, Австралию и даже некоторые европейские страны.

Вкусовые характеристики

«Шайн мускат» — это настоящий деликатес среди винограда. Его ягоды обладают насыщенным сладким вкусом с легкими мускатными нотками. Мякоть сочная, плотная, но при этом нежная, а кожица настолько тонкая, что практически не ощущается при еде. Вкус этого винограда часто описывают как гармоничный, сбалансированный и освежающий.

Калорийность и польза

«Шайн мускат» — это не только вкусно, но и полезно. Калорийность этого винограда составляет около 70−75 ккал на 100 граммов, благодаря чему его можно есть даже тем, кто на правильном питании.

Полезные свойства «шайн муската»:

Содержит витамины группы В, С и К. Эти витамины укрепляют иммунитет и благотворно влияют на состояние кожи.

Богат на антиоксиданты, так что виноград можно назвать настоящей «ягодой молодости». Именно антиоксиданты борются со свободными радикалами, благодаря чему организм стареет медленнее.

Является источником калия. Этот макроэлемент укрепляет сердце и сосуды.

Благодаря высокому содержанию воды способствует увлажнению организма.

Как выбрать и хранить «шайн мускат»?

При выборе винограда «шайн мускат» обратите внимание на следующие признаки:

Ягоды должны быть крупными, упругими и равномерно окрашенными.

На поверхности не должно быть повреждений или пятен.

Гроздья должны быть плотными, с зелеными и свежими плодоножками.

Хранить «шайн мускат» лучше в холодильнике, в отделении для фруктов. При правильном хранении он может сохранять свежесть до 1−2 недель.

Как употреблять «шайн мускат»?

Этот виноград прекрасен для употребления без какой-либо обработки. Также с ним можно делать фруктовые салаты, десерты или применять как украшение для блюд. Благодаря своему сладкому вкусу «шайн мускат» также отлично подойдет в качестве закуски с сырами, орехами и легкими винами.

Почему «шайн мускат» так популярен?

Популярность «шайн муската» объясняется его универсальностью и превосходными вкусовыми качествами. Он подойдет как для повседневного употребления, так и для праздничного стола. Его нежный вкус и привлекательный вид делают его любимцем как взрослых, так и детей.

«Шайн мускат» — это виноград, который заслуживает внимания. Его уникальный вкус, сочная текстура и полезные свойства делают его одним из самых востребованных сортов в мире. Если вы еще не пробовали этот сорт, обязательно добавьте его в свой список покупок. Он станет не только вкусным, но и полезным дополнением к вашему рациону.