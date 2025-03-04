Роспотребнадзор развеял мифы о замороженных продуктах

Замороженные продукты при температуре минус 18 градусов хранятся до одного года, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Свежие овощи и ягоды не всегда полезнее, чем те, что были в заморозке, добавили в ведомстве.

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Замороженные овощи и фрукты не теряют вкус и текстуру при условии, что их правильно хранили, рассказали в Роспотребнадзоре. Специалисты предупредили, что повторная заморозка чревата снижением качества продукта.

Продукты в заморозке часто содержат больше питательных веществ, чем их свежая альтернатива, которая может испортиться во время транспортировки или хранения, отметили в ведомстве. Заморозка, вопреки некоторым мнениям, не уничтожает все витамины в овощах и фруктах, добавили специалисты.

Все меньше россиян, как ранее стало известно, удовлетворены качеством замороженных продуктов. За последний год доля довольных покупателей сократилась с 70% до 65%.