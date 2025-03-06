Что такое тапиока, чем она полезна и как ее приготовить самостоятельно

Что такое тапиока и как ее приготовить самостоятельно
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Что такое тапиока и из чего ее делают

Тапиока - это крахмал, который делают из корней южноамериканского тропического растения маниока. Этот крахмал используют в различных блюдах и лакомствах, включая знаменитые шарики для бабл-ти.

Тапиока завоевала популярность в разных странах мира, поскольку является поистине универсальным продуктом. Она хорошо впитывает влагу и адаптируется под различные вкусы и текстуры. А значит, ее можно использовать в качестве ингредиента для разнообразных блюд и напитков.

Какова тапиока на вкус

На вкус тапиока нейтральная. Поэтому она служит идеальной основой для создания разнообразных сладких десертных блюд и напитков. При приготовлении тапиока приобретает легкую жевательную текстуру, которая добавляет блюдам оригинальности.

Она легко впитывает вкус и аромат любых ингредиентов, с которыми ее готовят. Поэтому тапиока может быть сладкой, соленой, острой и даже кислой в зависимости от того, с чем ее готовят. Чаще всего ее комбинируют фруктами, сиропами или молоком.

Калорийность и состав

Калорийность тапиоки составляет примерно 358 калорий на 100 граммов сухого продукта.

Основной компонент - это углеводы, которые составляют около 88% от общего состава. В тапиоке практически нет жиров и белков, а значит, она легко усваивается.

Чем полезна и вредна тапиока

Польза

Продукт обладает несколькими полезными свойствами:

  • В нем нет глютена. Подходит для людей с непереносимостью этого белка.
  • В составе также нет холестерина. Тапиоку совершенно безопасно могут есть люди, которые вынуждены придерживаться диеты по состоянию здоровья.
  • Легко усваивается. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта. При этом после употребления тапиоки человек долго чувствует себя сытым.
  • Является источником энергии. Большое количество углеводов дает организму быстрый заряд энергии, восстанавливает силы.
  • Положительно влияет на работу кишечника. Крахмал, содержащийся в тапиоке, проходит через тонкий кишечник, не перевариваясь. Вместо этого он ферментируется в толстом кишечнике и питает здоровые кишечные бактерии.

Вред

  • Может вызвать аллергию. Особенно на этот пункт следует обратить внимание аллергикам.
  • Имеет высокий гликемический индекс. Тапиока может быть не лучшим выбором для болеющих диабетом, так как может вызывать резкие колебания уровня сахара в организме.
  • Содержит мало питательных веществ. Поскольку в тапиоке почти нет витаминов и минералов, мало клетчатки и белка, продукт не является полноценным источником питания.
  • Может способствовать набору веса. Поэтому чрезмерно есть тапиоку не следует.

Куда можно добавлять тапиоку

Тапиоку можно использовать в различных блюдах. Ее применяют, как правило, для приготовления:

  • Десертов (пудинг, желе, джем)
  • Выпечки (хлеб, лепешки)
  • Напитков (бабл-ти, чай, кофе)
  • Каш
  • Супов, соусов, подливок (поскольку дает эффект загустения)
  • Лапши удон

Где купить тапиоку

Можно найти тапиоку в различных формах, в виде:

  • порошка
  • гранул
  • шариков

Такой товар можно приобрести в специальных магазинах, где продаются продукты восточной кухни, в обычных супермаркетах, на маркетплейсах.

Цена на тапиоку зависит от региона и компании-производителя, но обычно варьируется в пределах 150 до 400 рублей за упаковку весом 200-500 граммов.

Как приготовить тапиоку в домашних условиях

Приготовить тапиоку самостоятельно не займет много времени. Процесс довольно простой:

  1. Для начала нужно в воде замочить шарики на полчаса.
  2. Потом их нужно варить в кипящей воде (огонь лучше сделать на среднем уровне) в течение 15-20 минут до прозрачности и мягкости. Не забывайте мешать во время варки, чтобы шарики не слиплись.
  3. После этого нужно промыть шарики в холодной воде и оставить остывать.

Рецепты блюд с тапиокой

Молочный коктейль с тапиокой

Ингредиенты:

  • шарики тапиоки - 4-5 ст. л.
  • молоко - 600 г.
  • сладкий сироп - 3 ст. л.
  • мягкое мороженое - 300 г
  • фрукты или ягоды по вкусу

Приготовление:

  1. Замочите шарики тапиоки на полчаса, а затем варите их на среднем огне примерно 20 минут до мягкости.
  2. Промойте в холодной проточной воде и откиньте на сито.
  3. Положите шарики в глубокую посуду и добавьте туда сладкий сироп. Эту массу нужно хорошо перемешать и дать настояться, чтобы тапиока напитала сладость
  4. Наложите тапиоку в бокалы одинаковыми порциями, добавьте также оставшийся сироп.
  5. Добавьте в бокалы молоко.
  6. Добавьте лед или шарик мягкого мороженого вместо него.
  7. При желании можно добавить мелко нарезанные ягоды либо фрукты.
  8. Наслаждайтесь вкусом.

Такой коктейль можно подавать в качестве десерта или освежающего напитка в жаркий день.

Пудинг из тапиоки, вдохновленный фильмом "Замерзшая из Майами"

Это было коронное блюдо помощницы главной героини Бланш. Она держала рецепт приготовления в строжайшей тайне.

Ингредиенты:

  • Шарики тапиоки -1/2 стакана тапиоки
  • Кокосовое молоко - 2 стакана
  • Сахар 1/2 стакана
  • Соль (щепотка)
  • Фрукты (по вкусу)

Приготовление:

  1. Отварите тапиоку до мягкости
  2. Добавьте к тапиоке кокосовое молоко, сахар и соль. Варите смесь на медленном огне еще 10-15 минут до загустения.
  3. Пудинг можно подавать теплым или холодным, разлив по бокалам и украсив свежими фруктами.

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