Что такое тапиока и как ее приготовить самостоятельно

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Что такое тапиока и из чего ее делают

Тапиока - это крахмал, который делают из корней южноамериканского тропического растения маниока. Этот крахмал используют в различных блюдах и лакомствах, включая знаменитые шарики для бабл-ти.

Тапиока завоевала популярность в разных странах мира, поскольку является поистине универсальным продуктом. Она хорошо впитывает влагу и адаптируется под различные вкусы и текстуры. А значит, ее можно использовать в качестве ингредиента для разнообразных блюд и напитков.

Какова тапиока на вкус

На вкус тапиока нейтральная. Поэтому она служит идеальной основой для создания разнообразных сладких десертных блюд и напитков. При приготовлении тапиока приобретает легкую жевательную текстуру, которая добавляет блюдам оригинальности.

Она легко впитывает вкус и аромат любых ингредиентов, с которыми ее готовят. Поэтому тапиока может быть сладкой, соленой, острой и даже кислой в зависимости от того, с чем ее готовят. Чаще всего ее комбинируют фруктами, сиропами или молоком.

Калорийность и состав

Калорийность тапиоки составляет примерно 358 калорий на 100 граммов сухого продукта.

Основной компонент - это углеводы, которые составляют около 88% от общего состава. В тапиоке практически нет жиров и белков, а значит, она легко усваивается.

Чем полезна и вредна тапиока

Польза

Продукт обладает несколькими полезными свойствами:

В нем нет глютена. Подходит для людей с непереносимостью этого белка.

В составе также нет холестерина. Тапиоку совершенно безопасно могут есть люди, которые вынуждены придерживаться диеты по состоянию здоровья.

Легко усваивается. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта. При этом после употребления тапиоки человек долго чувствует себя сытым.

Является источником энергии. Большое количество углеводов дает организму быстрый заряд энергии, восстанавливает силы.

Положительно влияет на работу кишечника. Крахмал, содержащийся в тапиоке, проходит через тонкий кишечник, не перевариваясь. Вместо этого он ферментируется в толстом кишечнике и питает здоровые кишечные бактерии.

Вред

Может вызвать аллергию. Особенно на этот пункт следует обратить внимание аллергикам.

Имеет высокий гликемический индекс. Тапиока может быть не лучшим выбором для болеющих диабетом, так как может вызывать резкие колебания уровня сахара в организме.

Содержит мало питательных веществ. Поскольку в тапиоке почти нет витаминов и минералов, мало клетчатки и белка, продукт не является полноценным источником питания.

Может способствовать набору веса. Поэтому чрезмерно есть тапиоку не следует.

Куда можно добавлять тапиоку

Тапиоку можно использовать в различных блюдах. Ее применяют, как правило, для приготовления:

Десертов (пудинг, желе, джем)

Выпечки (хлеб, лепешки)

Напитков (бабл-ти, чай, кофе)

Каш

Супов, соусов, подливок (поскольку дает эффект загустения)

Лапши удон

Где купить тапиоку

Можно найти тапиоку в различных формах, в виде:

порошка

гранул

шариков

Такой товар можно приобрести в специальных магазинах, где продаются продукты восточной кухни, в обычных супермаркетах, на маркетплейсах.

Цена на тапиоку зависит от региона и компании-производителя, но обычно варьируется в пределах 150 до 400 рублей за упаковку весом 200-500 граммов.

Как приготовить тапиоку в домашних условиях

Приготовить тапиоку самостоятельно не займет много времени. Процесс довольно простой:

Для начала нужно в воде замочить шарики на полчаса. Потом их нужно варить в кипящей воде (огонь лучше сделать на среднем уровне) в течение 15-20 минут до прозрачности и мягкости. Не забывайте мешать во время варки, чтобы шарики не слиплись. После этого нужно промыть шарики в холодной воде и оставить остывать.

Рецепты блюд с тапиокой

Молочный коктейль с тапиокой

Ингредиенты:

шарики тапиоки - 4-5 ст. л.

молоко - 600 г.

сладкий сироп - 3 ст. л.

мягкое мороженое - 300 г

фрукты или ягоды по вкусу

Приготовление:

Замочите шарики тапиоки на полчаса, а затем варите их на среднем огне примерно 20 минут до мягкости. Промойте в холодной проточной воде и откиньте на сито. Положите шарики в глубокую посуду и добавьте туда сладкий сироп. Эту массу нужно хорошо перемешать и дать настояться, чтобы тапиока напитала сладость Наложите тапиоку в бокалы одинаковыми порциями, добавьте также оставшийся сироп. Добавьте в бокалы молоко. Добавьте лед или шарик мягкого мороженого вместо него. При желании можно добавить мелко нарезанные ягоды либо фрукты. Наслаждайтесь вкусом.

Такой коктейль можно подавать в качестве десерта или освежающего напитка в жаркий день.

Пудинг из тапиоки, вдохновленный фильмом "Замерзшая из Майами"

Это было коронное блюдо помощницы главной героини Бланш. Она держала рецепт приготовления в строжайшей тайне.

Ингредиенты:

Шарики тапиоки -1/2 стакана тапиоки

Кокосовое молоко - 2 стакана

Сахар 1/2 стакана

Соль (щепотка)

Фрукты (по вкусу)

Приготовление: