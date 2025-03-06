Эксперты развеяли главные мифы о супах

Супы в России — это одно из самых любимых блюд и главный объект кулинарных споров. Пока одни настаивают на том, что жидкая еда необходима для профилактики целого списка болезней желудочно-кишечного тракта, поклонники радикального ЗОЖ уверяют, что первые блюда приносят только вред. В социальных сетях супы называют едой бедняков, бесполезными калориями и даже обвиняют в развитии анемии. Как меняется мнение о супах и какая на самом деле от них польза — выясняла «Лента.ру».

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Суп и защита от гастрита

В России суп любили всегда. Само слово появилось во времена Петра I, но задолго до этого на столах знати и бедняков регулярно появлялись щи, похлебки, юшка, болтушка и рассольник. В то время к жидким блюдам относились как к обычной еде, которую подают к мясу или к каше. Но в 20-х годах прошлого века их значимость в жизни россиян внезапно возросла, и супы стали ассоциироваться со здоровьем и хорошим самочувствием. Произошло это благодаря советскому врачу-терапевту Мануилу Певзнеру. В основанном им Институте питания была разработана универсальная гастрономическая формула, которая действовала во всех общепитах Советского Союза: первое — суп, второе — мясо или рыба с гарниром и третье — компот.

Певзнер был убежден, что хорошее питание не только поддерживает здоровье человека, но и лечит его от большинства уже имеющихся заболеваний. Реализацией этой идеи стали 16 диетических столов, придуманных Певзнером. Каждый из них имел порядковый номер от 0 до 15 и назначался в зависимости от диагноза пациента. У всех диет Певзнера были общие характеристики: отсутствие специй и обязательное употребление супа за обедом.

Вскоре лечебное питание стало применяться повсеместно, сформировав в обществе твердое убеждение, что здоровая еда непременно должна быть постной и в обязательном порядке включать кашу на завтрак и суп на обед. Тем же, кто нарушал эти правила, обещали гастрит, язву, болезни сердца и букет других проблем со здоровьем.

«Отсутствие супа в рационе не может привести к гастриту и язве. Это миф!» — Светлана Каневская, врач-терапевт, гастроэнтеролог.

Сегодня диеты Певзнера считаются устаревшими, и их давно не назначают пациентам. В годы, когда их разрабатывали, к примеру, не знали настоящую причину развития гастрита и просто предположили, что дело в неправильном питании.

Однако, по словам врача-терапевта, гастроэнтеролога, доктора медицинских наук, профессора Светланы Каневской предположение оказалось неверным. Настоящая причина гастрита и язвы — инфекционное заболевание, возникающее в ответ на заражение бактерией хеликобактер пилори. Помимо этого, уточнила врач, есть и другие причины: аутоиммунный процесс, рефлексы желчи в желудок и прием нестерильных противовоспалительных средств.

«И все это никак не связано с супом!» — резюмировала врач.

Как есть суп правильно

Диетические столы Певзнера постепенно сместили более современные диеты, в которых, как правило, супы рекомендовали есть редко или вообще не упоминали. Причина этого была простая: высчитать калорийность жидкого блюда труднее, чем твердого. Поэтому большинство нутрициологов, диетологов и фитнес-тренеров, чтобы не путать себя и клиентов, избегали супов в своих рекомендациях.

Каневская убеждена, что в таком подходе нет ничего плохого. Она подчеркнула, что супы, безусловно, полезны, особенно если в их составе есть капуста, морковь, лук, чеснок, чечевица, брокколи, грибы.

«Все эти продукты содержат большое количество защитных полифенолов и антиоксидантов. Это отличная помощь организму в защите от оксидативного стресса», — объяснила терапевт.

При этом она подчеркнула: такие же преимущества можно получить и без супа.

«От окислительного стресса защищает не сам суп, а продукты в его составе. Если их приготовить другим способом, пользы будет так же много», — Светлана Каневская, врач-терапевт, гастроэнтеролог.

Сегодня диетологи рекомендуют питаться как можно более разнообразно и избегать любых ограничений в питании, будь то полный отказ от каких-либо продуктов или постоянный подсчет калорий. Таким образом, поклонники супов могут есть их хоть каждый день. Остальные вполне могут обходиться без супа и при этом оставаться здоровыми и не вредить себе.

Почему суп стали ненавидеть

В спорах о пользе супа можно было бы поставить точку, если бы не интернет-диетологи и коучи по здоровому питанию, которые стали призывать отказаться от супов из-за рисков для здоровья. Самая частая претензия к супам — это потеря витаминов и полезных элементов при варке. Помимо этого, суп называют едой для бедных, бесполезными калориями и провокатором авитаминоза. Многие утверждают, что жидкие блюда вообще не насыщают, а, наоборот, усиливают голод.

Диетолог Алексей Кабанов считает, что супы точно нельзя назвать вредной едой. Тем не менее он предупреждает, что воздействие блюда на организм зависит от содержащихся в нем ингредиентов. Овощные супы будут снабжать организм клетчаткой, витаминами и поддерживать водный баланс, а жирные и наваристые бульоны действительно приносят больше вреда, чем пользы, убежден эксперт.

«Чувство голода суп точно не усилит, а тот же самый суп-пюре из смеси чечевицы, брокколи, моркови, капусты даст серьезное насыщение, и оно будет долгим, но без лишней тяжести в животе. В нашем ежедневном рационе и так слишком много насыщенных жиров. Их избыток увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней сердца», — Алексей Кабанов, диетолог.

Кроме того, по его словам, в мясных бульонах содержатся пурины, которые провоцируют подагру и повышают уровень мочевой кислоты.

Светлана Каневская, наоборот, уверена, что бульон сваренный на мясной кости, — это не только вкусно, но и невероятно полезно. По ее словам, костный бульон является настоящим суперпродуктом с огромным числом полезных свойств.

При этом противоречия в словах экспертов нет. Чтобы получить максимальную пользу и избежать вреда, они посоветовали чередовать разные варианты супов: овощные, куриные, рыбные и мясные.

Каневская также предупредила о неочевидной, но важной опасности супов. Как правило, их варят из множества разных ингредиентов, поэтому в случае появления аллергии трудно определить, какой именно компонент вызывал реакцию.

В супах больше вреда или пользы?

Супы не способны предотвратить и тем более излечить от какой-либо болезни. Даже знаменитые целебные свойства куриного бульона — это просто миф. Каневская уточнила, что даже самый легкий и полезный бульон не может избавить человека от инфекции или вирусов. Однако регулярное употребление супов все же имеет плюсы. Так, люди, которые каждый день едят суп, реже имеют лишний вес, у них меньше масса тела и объем талии.

Кроме того, изучающие ожирение врачи заметили: если добавить в ежедневный рацион супы, человек начинает питаться правильнее. В частности, в его диете становится меньше жиров, больше белков и клетчатки.

Однако суп сам по себе не является волшебным средством для похудения. Если его приготовить из жирных, копченых и соленых продуктов с минимальным количеством овощей, то ждать от него большой пользы для здоровья и фигуры не стоит.