Готовим маринад для курицы

Чтобы курица получилась вкусной, важно правильно сделать маринад. Этот рецепт поможет вам приготовить аппетитное, сочное и ароматное куриное мясо.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

соевый соус — 7 столовых ложек;

корень имбиря — 5 см;

чеснок — 3 зубчика;

сахар — 3 столовые ложки;

подсолнечное масло — 4 столовые ложки;

соль — по вкусу;

острый перец — по вкусу.

В глубокой миске смешайте соевый соус, подсолнечное масло, молотый острый перец и сахар. Чеснок измельчите с помощью пресса или натрите на терке. Корень имбиря очистите и натрите на мелкой терке. Добавьте имбирь к остальным ингредиентам и перемешайте. Попробуйте маринад и при желании добавьте еще немного соевого соуса или соли.

Дайте маринаду немного постоять, а затем погрузите в него курицу. Хорошенько обмажьте им все части тушки или кусочки мяса и поставьте в холодильник мариноваться на сутки.