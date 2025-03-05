Готовим маринад для курицы

Обалденный маринад для курицы: мясо нежное, сочное и с интересными нотками
Чтобы курица получилась вкусной, важно правильно сделать маринад. Этот рецепт поможет вам приготовить аппетитное, сочное и ароматное куриное мясо.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- соевый соус — 7 столовых ложек;
- корень имбиря — 5 см;
- чеснок — 3 зубчика;
- сахар — 3 столовые ложки;
- подсолнечное масло — 4 столовые ложки;
- соль — по вкусу;
- острый перец — по вкусу.
В глубокой миске смешайте соевый соус, подсолнечное масло, молотый острый перец и сахар. Чеснок измельчите с помощью пресса или натрите на терке. Корень имбиря очистите и натрите на мелкой терке. Добавьте имбирь к остальным ингредиентам и перемешайте. Попробуйте маринад и при желании добавьте еще немного соевого соуса или соли.
Дайте маринаду немного постоять, а затем погрузите в него курицу. Хорошенько обмажьте им все части тушки или кусочки мяса и поставьте в холодильник мариноваться на сутки.