Шиповник: польза и вред. Как правильно заваривать чай из его плодов?

Шиповник — признанное медициной полезное лекарственное растение, которое содержит в своих плодах в 10 раз больше витамина С, чем лимон. В народной медицине и косметологии используют разные части этого растения — и листья, и цветы, и плоды. «Лента.ру» рассказывает, в чем польза и вред шиповника, кому можно употреблять отвар из его плодов, а кому он противопоказан.

Как правильно заваривать чай из шиповника
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Что такое шиповник

Шиповник — род растений семейства Розовые, кустарник высотой до 2-3 метров. В России наиболее распространен шиповник майский с темно-розовыми цветками и шаровидными ярко-красными плодами.

Плоды шиповника — концентрат витаминов, поэтому их часто заваривают в горячей воде и пьют. Заваривать можно свежие или сушеные плоды шиповника, а еще порошок и концентрированный сироп.

Польза шиповника

Антиоксидантные свойства

Плоды шиповника — настоящий кладезь витамина С. Витамин С считается мощным антиоксидантом, это значит, что он борется с процессами повреждения и распада клеток из-за влияния свободных радикалов, отметила в беседе с «Лентой.ру» Анна Ужегова, эндокринолог и диетолог-нутрициолог Lahta Clinic. Кроме того, он помогает усваивать железо и участвует в производстве коллагена, который необходим для поддержания здоровья кожи, суставов и костей.

Какой шиповник считается целебным?

В лекарственных целях используется множество видов шиповника — майский, иглистый, мелкоцветный, даурский. Заваривать и пить можно и листья растения, и плоды — в народе их принято называть ягодами, хотя более верное определение — многоорешек. Использовать плоды можно только в свежем или сушеном виде: при заморозке они теряют почти все полезные свойства.

Покупать шиповник желательно в аптеке: там можно найти как сушеные плоды, так и экстракт, сироп или косметическое масло. Считается, что последнее полезно для кожи: благодаря витамину С и жирным кислотам оно эффективно отшелушивает ороговевший слой клеток, но вместе с тем активно питает и увлажняет эпидермис.

Богатый состав витаминов и микроэлементов

Кроме витамина С, шиповник содержит витамины А, Е, К, группы В, а также микроэлементы, такие как калий, кальций, магний, железо, марганец, фосфор.

«Настои и чаи из шиповника рекомендуются для укрепления иммунитета в период простуд и гриппа, для профилактики авитаминоза, для повышения сопротивляемости организма к инфекциям, для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, для нормализации обмена веществ и для поддержания здоровья кожи и волос», — отметил в беседе с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов.

«Таблетки, сиропы и настои из плодов шиповника применяются в целях профилактики и лечения различных заболеваний, связанных с нехваткой витаминов, малокровием и истощением. Лекарственные препараты на основе шиповника оказывают благотворное воздействие на углеводный обмен, работу костного мозга, печени и желчного пузыря», — Анна Ужегова, диетолог-нутрициолог, эндокринолог.

Доказано также, что чаи и напитки с шиповником помогают снизить уровень холестерина, а также благоприятно воздействуют на показатели артериального давления.

Возможность снижения уровня сахара в крови

Исследования показывают, что пациенты, страдающие диабетом второго типа, а также повышенным давлением и лишним весом, могут немного скорректировать уровень глюкозы в крови, употребляя отвар шиповника.

Общие тонизирующие свойства

Шиповник и чаи из него также могут «приободрить» организм после длительной болезни или при хронической усталости: он обладает тонизирующими свойствами, а также способен укрепить сосуды.

Помощь женскому здоровью

«Отвары шиповника помогают при подготовке к зачатию и беременности. Он способствует выведению лишней жидкости, снятию отеков. Настой или масло из семян шиповника улучшают кровообращение и усиливают иммунную систему», — отметила Анна Ужегова.

Кому противопоказан шиповник

Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта

Из-за обилия витамина С с осторожностью к шиповнику следует относиться людям с повышенной кислотностью желудка, а также с язвой и недугами двенадцатиперстной кишки. Опрошенные «Лентой.ру» специалисты подчеркнули, что напитки из шиповника могут привести к раздражению слизистых оболочек.

Люди с проблемами крови

«Шиповник способен повышать свертываемость крови, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с тромбофлебитом и склонностью к образованию тромбов», — предупредил Михаил Кутушов.

Люди с заболеваниями почек

Напитки из шиповника обладают выраженным мочегонным эффектом. Поэтому не следует употреблять их людям, у которых есть проблемы с почками или мочевым пузырем — и особенно в стадии обострения.

«Плоды шиповника могут усиливать эффект от приема диуретиков. Шиповник усиливает их эффект, а потому вероятен риск обезвоживания организма», — предостерегла Анна Ужегова.

Люди с индивидуальной непереносимостью

Организм некоторых людей может не принимать, отторгать шиповник и напитки из него — это нормально. Но такая индивидуальная непереносимость является противопоказанием к употреблению растения и чая из него.

Люди со слабой эмалью зубов

В сильно концентрированном виде шиповник и его отвар могут негативно повлиять на зубную эмаль, истончить ее — это влияние витамина С. Людям с истонченной эмалью лучше вовсе воздержаться от употребления напитков из шиповника. А всем остальным быть осторожнее: пить отвар через трубочку и обязательно хорошо прополаскивать рот после питья.

Как правильно заваривать шиповник

Чтобы извлечь из плодов шиповника максимальную пользу, их нужно заваривать, соблюдая определенные правила.

  • Для заваривания напитка не подходит металлическая посуда, следует использовать керамику, стекло, фарфор, глину. Сами ягоды также нельзя измельчать металлическими предметами, лучше использовать деревянную или керамическую ступку.
  • Растение и его плоды нельзя кипятить, следует просто залить измельченные ягоды заранее прокипяченной и остуженной до 75 градусов водой.

«Взрослому человеку не стоит употреблять в день больше 10 ягод шиповника или двух стаканов чая из него. А курс беспрерывного приема не должен быть больше месяца, затем следует сделать паузу хотя бы на неделю», — Анна Ужегова, диетолог-нутрициолог, эндокринолог.

Рецепты

Приготовить напиток из плодов растения можно разными способами — в зависимости от того, насколько насыщенный отвар или чай из шиповника вы хотите получить. Важно помнить, что чем дольше варится шиповник и чем выше температура, тем меньше полезных свойств в нем остается. Такие варианты приготовления растения в домашних условиях предложила фельдшер сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан.

На плите

  1. Положите одну столовую ложку сушеных ягод шиповника в кастрюлю с 200 миллилитрами кипящей воды.
  2. Варите на медленном огне 15 минут под крышкой.
  3. Затем дайте настояться — лучше всего оставить на ночь. Учтите, что при варке часть витаминов может потеряться, но напиток получается насыщенным.

В термосе

  1. Для литрового термоса возьмите 100 граммов сушеных ягод.
  2. Промойте их и замочите на 5 минут в холодной воде.
  3. Поместите ягоды в термос, залейте кипятком и закройте крышкой. Настой должен настояться 7-8 часов для более яркого вкуса. После настаивания процедите через марлю.

В мультиварке

  1. Промойте 100 граммов ягод и положите в чашу мультиварки.
  2. Добавьте два литра воды и по желанию дополнительно добавьте лимон или смородину.
  3. Установите режим «тушение» на 1-2 часа.
  4. После приготовления дайте отвару остыть, по желанию процедите.

Как усилить полезные свойства шиповника

В отвар из шиповника можно добавить другие полезные ингредиенты, посоветовала Наталья Балан.

  1. Целебные травы. Добавьте в настой или отвар мяту, мелиссу, ромашку — так будет и вкуснее, и больше пользы для иммунитета.
  2. Мед. Он не только улучшает вкус, но и обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами.
  3. Цитрусовые. Лимон, апельсин или грейпфрут увеличивают содержание витамина C и усиливают антиоксидантные свойства.
  4. Другие ягоды. Смешивайте шиповник с черникой, малиной или клюквой для усиления антиоксидантного эффекта.

Ягоды шиповника можно употреблять в пищу свежими, в чистом виде (но не более 10 штук в день), а также добавлять их в смузи с другими фруктами, овощами, питьевым йогуртом или просто молоком.

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