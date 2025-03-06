Как правильно заваривать чай из шиповника

Шиповник — признанное медициной полезное лекарственное растение, которое содержит в своих плодах в 10 раз больше витамина С, чем лимон. В народной медицине и косметологии используют разные части этого растения — и листья, и цветы, и плоды. «Лента.ру» рассказывает, в чем польза и вред шиповника, кому можно употреблять отвар из его плодов, а кому он противопоказан.

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Что такое шиповник

Шиповник — род растений семейства Розовые, кустарник высотой до 2-3 метров. В России наиболее распространен шиповник майский с темно-розовыми цветками и шаровидными ярко-красными плодами.

Плоды шиповника — концентрат витаминов, поэтому их часто заваривают в горячей воде и пьют. Заваривать можно свежие или сушеные плоды шиповника, а еще порошок и концентрированный сироп.

Польза шиповника

Антиоксидантные свойства

Плоды шиповника — настоящий кладезь витамина С. Витамин С считается мощным антиоксидантом, это значит, что он борется с процессами повреждения и распада клеток из-за влияния свободных радикалов, отметила в беседе с «Лентой.ру» Анна Ужегова, эндокринолог и диетолог-нутрициолог Lahta Clinic. Кроме того, он помогает усваивать железо и участвует в производстве коллагена, который необходим для поддержания здоровья кожи, суставов и костей.

Какой шиповник считается целебным?

В лекарственных целях используется множество видов шиповника — майский, иглистый, мелкоцветный, даурский. Заваривать и пить можно и листья растения, и плоды — в народе их принято называть ягодами, хотя более верное определение — многоорешек. Использовать плоды можно только в свежем или сушеном виде: при заморозке они теряют почти все полезные свойства.

Покупать шиповник желательно в аптеке: там можно найти как сушеные плоды, так и экстракт, сироп или косметическое масло. Считается, что последнее полезно для кожи: благодаря витамину С и жирным кислотам оно эффективно отшелушивает ороговевший слой клеток, но вместе с тем активно питает и увлажняет эпидермис.

Богатый состав витаминов и микроэлементов

Кроме витамина С, шиповник содержит витамины А, Е, К, группы В, а также микроэлементы, такие как калий, кальций, магний, железо, марганец, фосфор.

«Настои и чаи из шиповника рекомендуются для укрепления иммунитета в период простуд и гриппа, для профилактики авитаминоза, для повышения сопротивляемости организма к инфекциям, для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, для нормализации обмена веществ и для поддержания здоровья кожи и волос», — отметил в беседе с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов.

«Таблетки, сиропы и настои из плодов шиповника применяются в целях профилактики и лечения различных заболеваний, связанных с нехваткой витаминов, малокровием и истощением. Лекарственные препараты на основе шиповника оказывают благотворное воздействие на углеводный обмен, работу костного мозга, печени и желчного пузыря», — Анна Ужегова, диетолог-нутрициолог, эндокринолог.

Доказано также, что чаи и напитки с шиповником помогают снизить уровень холестерина, а также благоприятно воздействуют на показатели артериального давления.

Возможность снижения уровня сахара в крови

Исследования показывают, что пациенты, страдающие диабетом второго типа, а также повышенным давлением и лишним весом, могут немного скорректировать уровень глюкозы в крови, употребляя отвар шиповника.

Общие тонизирующие свойства

Шиповник и чаи из него также могут «приободрить» организм после длительной болезни или при хронической усталости: он обладает тонизирующими свойствами, а также способен укрепить сосуды.

Помощь женскому здоровью

«Отвары шиповника помогают при подготовке к зачатию и беременности. Он способствует выведению лишней жидкости, снятию отеков. Настой или масло из семян шиповника улучшают кровообращение и усиливают иммунную систему», — отметила Анна Ужегова.

Кому противопоказан шиповник

Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта

Из-за обилия витамина С с осторожностью к шиповнику следует относиться людям с повышенной кислотностью желудка, а также с язвой и недугами двенадцатиперстной кишки. Опрошенные «Лентой.ру» специалисты подчеркнули, что напитки из шиповника могут привести к раздражению слизистых оболочек.

Люди с проблемами крови

«Шиповник способен повышать свертываемость крови, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с тромбофлебитом и склонностью к образованию тромбов», — предупредил Михаил Кутушов.

Люди с заболеваниями почек

Напитки из шиповника обладают выраженным мочегонным эффектом. Поэтому не следует употреблять их людям, у которых есть проблемы с почками или мочевым пузырем — и особенно в стадии обострения.

«Плоды шиповника могут усиливать эффект от приема диуретиков. Шиповник усиливает их эффект, а потому вероятен риск обезвоживания организма», — предостерегла Анна Ужегова.

Люди с индивидуальной непереносимостью

Организм некоторых людей может не принимать, отторгать шиповник и напитки из него — это нормально. Но такая индивидуальная непереносимость является противопоказанием к употреблению растения и чая из него.

Люди со слабой эмалью зубов

В сильно концентрированном виде шиповник и его отвар могут негативно повлиять на зубную эмаль, истончить ее — это влияние витамина С. Людям с истонченной эмалью лучше вовсе воздержаться от употребления напитков из шиповника. А всем остальным быть осторожнее: пить отвар через трубочку и обязательно хорошо прополаскивать рот после питья.

Как правильно заваривать шиповник

Чтобы извлечь из плодов шиповника максимальную пользу, их нужно заваривать, соблюдая определенные правила.

Для заваривания напитка не подходит металлическая посуда, следует использовать керамику, стекло, фарфор, глину. Сами ягоды также нельзя измельчать металлическими предметами, лучше использовать деревянную или керамическую ступку.

Растение и его плоды нельзя кипятить, следует просто залить измельченные ягоды заранее прокипяченной и остуженной до 75 градусов водой.

«Взрослому человеку не стоит употреблять в день больше 10 ягод шиповника или двух стаканов чая из него. А курс беспрерывного приема не должен быть больше месяца, затем следует сделать паузу хотя бы на неделю», — Анна Ужегова, диетолог-нутрициолог, эндокринолог.

Рецепты

Приготовить напиток из плодов растения можно разными способами — в зависимости от того, насколько насыщенный отвар или чай из шиповника вы хотите получить. Важно помнить, что чем дольше варится шиповник и чем выше температура, тем меньше полезных свойств в нем остается. Такие варианты приготовления растения в домашних условиях предложила фельдшер сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан.

На плите

Положите одну столовую ложку сушеных ягод шиповника в кастрюлю с 200 миллилитрами кипящей воды. Варите на медленном огне 15 минут под крышкой. Затем дайте настояться — лучше всего оставить на ночь. Учтите, что при варке часть витаминов может потеряться, но напиток получается насыщенным.

В термосе

Для литрового термоса возьмите 100 граммов сушеных ягод. Промойте их и замочите на 5 минут в холодной воде. Поместите ягоды в термос, залейте кипятком и закройте крышкой. Настой должен настояться 7-8 часов для более яркого вкуса. После настаивания процедите через марлю.

В мультиварке

Промойте 100 граммов ягод и положите в чашу мультиварки. Добавьте два литра воды и по желанию дополнительно добавьте лимон или смородину. Установите режим «тушение» на 1-2 часа. После приготовления дайте отвару остыть, по желанию процедите.

Как усилить полезные свойства шиповника

В отвар из шиповника можно добавить другие полезные ингредиенты, посоветовала Наталья Балан.

Целебные травы. Добавьте в настой или отвар мяту, мелиссу, ромашку — так будет и вкуснее, и больше пользы для иммунитета. Мед. Он не только улучшает вкус, но и обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Цитрусовые. Лимон, апельсин или грейпфрут увеличивают содержание витамина C и усиливают антиоксидантные свойства. Другие ягоды. Смешивайте шиповник с черникой, малиной или клюквой для усиления антиоксидантного эффекта.

Ягоды шиповника можно употреблять в пищу свежими, в чистом виде (но не более 10 штук в день), а также добавлять их в смузи с другими фруктами, овощами, питьевым йогуртом или просто молоком.