Как правильно заваривать чай из шиповника

Шиповник: польза и вред. Как правильно заваривать чай из его плодов?
Шиповник — признанное медициной полезное лекарственное растение, которое содержит в своих плодах в 10 раз больше витамина С, чем лимон. В народной медицине и косметологии используют разные части этого растения — и листья, и цветы, и плоды. «Лента.ру» рассказывает, в чем польза и вред шиповника, кому можно употреблять отвар из его плодов, а кому он противопоказан.
Что такое шиповник
Шиповник — род растений семейства Розовые, кустарник высотой до 2-3 метров. В России наиболее распространен шиповник майский с темно-розовыми цветками и шаровидными ярко-красными плодами.
Плоды шиповника — концентрат витаминов, поэтому их часто заваривают в горячей воде и пьют. Заваривать можно свежие или сушеные плоды шиповника, а еще порошок и концентрированный сироп.
Польза шиповника
Антиоксидантные свойства
Плоды шиповника — настоящий кладезь витамина С. Витамин С считается мощным антиоксидантом, это значит, что он борется с процессами повреждения и распада клеток из-за влияния свободных радикалов, отметила в беседе с «Лентой.ру» Анна Ужегова, эндокринолог и диетолог-нутрициолог Lahta Clinic. Кроме того, он помогает усваивать железо и участвует в производстве коллагена, который необходим для поддержания здоровья кожи, суставов и костей.
Какой шиповник считается целебным?
В лекарственных целях используется множество видов шиповника — майский, иглистый, мелкоцветный, даурский. Заваривать и пить можно и листья растения, и плоды — в народе их принято называть ягодами, хотя более верное определение — многоорешек. Использовать плоды можно только в свежем или сушеном виде: при заморозке они теряют почти все полезные свойства.
Покупать шиповник желательно в аптеке: там можно найти как сушеные плоды, так и экстракт, сироп или косметическое масло. Считается, что последнее полезно для кожи: благодаря витамину С и жирным кислотам оно эффективно отшелушивает ороговевший слой клеток, но вместе с тем активно питает и увлажняет эпидермис.
Богатый состав витаминов и микроэлементов
Кроме витамина С, шиповник содержит витамины А, Е, К, группы В, а также микроэлементы, такие как калий, кальций, магний, железо, марганец, фосфор.
«Настои и чаи из шиповника рекомендуются для укрепления иммунитета в период простуд и гриппа, для профилактики авитаминоза, для повышения сопротивляемости организма к инфекциям, для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, для нормализации обмена веществ и для поддержания здоровья кожи и волос», — отметил в беседе с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов.
«Таблетки, сиропы и настои из плодов шиповника применяются в целях профилактики и лечения различных заболеваний, связанных с нехваткой витаминов, малокровием и истощением. Лекарственные препараты на основе шиповника оказывают благотворное воздействие на углеводный обмен, работу костного мозга, печени и желчного пузыря», — Анна Ужегова, диетолог-нутрициолог, эндокринолог.
Доказано также, что чаи и напитки с шиповником помогают снизить уровень холестерина, а также благоприятно воздействуют на показатели артериального давления.
Возможность снижения уровня сахара в крови
Исследования показывают, что пациенты, страдающие диабетом второго типа, а также повышенным давлением и лишним весом, могут немного скорректировать уровень глюкозы в крови, употребляя отвар шиповника.
Общие тонизирующие свойства
Шиповник и чаи из него также могут «приободрить» организм после длительной болезни или при хронической усталости: он обладает тонизирующими свойствами, а также способен укрепить сосуды.
Помощь женскому здоровью
«Отвары шиповника помогают при подготовке к зачатию и беременности. Он способствует выведению лишней жидкости, снятию отеков. Настой или масло из семян шиповника улучшают кровообращение и усиливают иммунную систему», — отметила Анна Ужегова.
Кому противопоказан шиповник
Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта
Из-за обилия витамина С с осторожностью к шиповнику следует относиться людям с повышенной кислотностью желудка, а также с язвой и недугами двенадцатиперстной кишки. Опрошенные «Лентой.ру» специалисты подчеркнули, что напитки из шиповника могут привести к раздражению слизистых оболочек.
Люди с проблемами крови
«Шиповник способен повышать свертываемость крови, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с тромбофлебитом и склонностью к образованию тромбов», — предупредил Михаил Кутушов.
Люди с заболеваниями почек
Напитки из шиповника обладают выраженным мочегонным эффектом. Поэтому не следует употреблять их людям, у которых есть проблемы с почками или мочевым пузырем — и особенно в стадии обострения.
«Плоды шиповника могут усиливать эффект от приема диуретиков. Шиповник усиливает их эффект, а потому вероятен риск обезвоживания организма», — предостерегла Анна Ужегова.
Люди с индивидуальной непереносимостью
Организм некоторых людей может не принимать, отторгать шиповник и напитки из него — это нормально. Но такая индивидуальная непереносимость является противопоказанием к употреблению растения и чая из него.
Люди со слабой эмалью зубов
В сильно концентрированном виде шиповник и его отвар могут негативно повлиять на зубную эмаль, истончить ее — это влияние витамина С. Людям с истонченной эмалью лучше вовсе воздержаться от употребления напитков из шиповника. А всем остальным быть осторожнее: пить отвар через трубочку и обязательно хорошо прополаскивать рот после питья.
Как правильно заваривать шиповник
Чтобы извлечь из плодов шиповника максимальную пользу, их нужно заваривать, соблюдая определенные правила.
- Для заваривания напитка не подходит металлическая посуда, следует использовать керамику, стекло, фарфор, глину. Сами ягоды также нельзя измельчать металлическими предметами, лучше использовать деревянную или керамическую ступку.
- Растение и его плоды нельзя кипятить, следует просто залить измельченные ягоды заранее прокипяченной и остуженной до 75 градусов водой.
«Взрослому человеку не стоит употреблять в день больше 10 ягод шиповника или двух стаканов чая из него. А курс беспрерывного приема не должен быть больше месяца, затем следует сделать паузу хотя бы на неделю», — Анна Ужегова, диетолог-нутрициолог, эндокринолог.
Рецепты
Приготовить напиток из плодов растения можно разными способами — в зависимости от того, насколько насыщенный отвар или чай из шиповника вы хотите получить. Важно помнить, что чем дольше варится шиповник и чем выше температура, тем меньше полезных свойств в нем остается. Такие варианты приготовления растения в домашних условиях предложила фельдшер сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан.
На плите
- Положите одну столовую ложку сушеных ягод шиповника в кастрюлю с 200 миллилитрами кипящей воды.
- Варите на медленном огне 15 минут под крышкой.
- Затем дайте настояться — лучше всего оставить на ночь. Учтите, что при варке часть витаминов может потеряться, но напиток получается насыщенным.
В термосе
- Для литрового термоса возьмите 100 граммов сушеных ягод.
- Промойте их и замочите на 5 минут в холодной воде.
- Поместите ягоды в термос, залейте кипятком и закройте крышкой. Настой должен настояться 7-8 часов для более яркого вкуса. После настаивания процедите через марлю.
В мультиварке
- Промойте 100 граммов ягод и положите в чашу мультиварки.
- Добавьте два литра воды и по желанию дополнительно добавьте лимон или смородину.
- Установите режим «тушение» на 1-2 часа.
- После приготовления дайте отвару остыть, по желанию процедите.
Как усилить полезные свойства шиповника
В отвар из шиповника можно добавить другие полезные ингредиенты, посоветовала Наталья Балан.
- Целебные травы. Добавьте в настой или отвар мяту, мелиссу, ромашку — так будет и вкуснее, и больше пользы для иммунитета.
- Мед. Он не только улучшает вкус, но и обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами.
- Цитрусовые. Лимон, апельсин или грейпфрут увеличивают содержание витамина C и усиливают антиоксидантные свойства.
- Другие ягоды. Смешивайте шиповник с черникой, малиной или клюквой для усиления антиоксидантного эффекта.
Ягоды шиповника можно употреблять в пищу свежими, в чистом виде (но не более 10 штук в день), а также добавлять их в смузи с другими фруктами, овощами, питьевым йогуртом или просто молоком.