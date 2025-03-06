Сомелье предостерег от ошибок при заваривании чая

Казалось бы, что может быть проще, чем заварить чашечку чая? Однако эта простая на первый взгляд процедура таит в себе ряд нюансов. О том, как правильно заваривать чай, рассказал в интервью радио Sputnik чайный сомелье Дмитрий Донской.

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По мнению Донского, основной ошибкой при заварке чая является его так называемое «перезаваривание», при котором напиток теряет свои вкусовые и полезные качества. Поэтому объем жидкости в заварочной посуде должен строго соответствовать количеству готового чая, чтобы не получалось так, когда вы выпили маленькую чашечку, а остальной объем употребляется только на следующий день, ночью настаиваясь в чайнике.

«Китайская народная мудрость гласит, что сначала в чайник наливается кипяток, потом в этом чайнике – крепкий чай, потом это – лекарство от ста болезней, а потом это – яд. И насколько быстро из одного состояния в другое это все перерастет вам никто не скажет, это может произойти за две минуты, может за час, может за три часа, поскольку все зависит от сорта чая, посуды и даже высоты, на которой он заваривается», – отмечает эксперт.

Среди ошибок в приготовлении чая сомелье упомянул и его заваривание крутым кипятком. Донской считает, что температура воды должна соответствовать сорту напитка таким образом: чем чай светлее, тем вода должна быть прохладнее. При этом белые сорта чайного листа необходимо заваривать водой в 50-60 градусов, зеленый – не больше 80. К тому же для лучшего раскрытия чайного букета наслаждаться его вкусом лучше из маленьких чашек и уже в достаточно остывшем состоянии.