Что приготовить из капусты: пять пошаговых рецептов

Что приготовить из капусты: 5 пошаговых рецепта
Варианты для тех, кому надоели щи.
«Белокочанная капуста — доступный продукт, который можно купить в любом продуктовом магазине. Она богата витаминами и клетчаткой, улучшает пищеварение, иммунитет, укрепляет костную ткань и не только. Из неё получаются не только щи, но и много интересных и необычных блюд: панкейки, пироги и даже стейки», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru
Рецепты блюд из капусты
Стейк из капусты с пармезаном и чесноком
При правильном приготовлении капуста становится мягкой и нежной. Вкус продукта особенно хорошо раскрывается в сочетании с пармезаном и чесноком.
Время приготовления: 60 минут
Количество порций: 4
КБЖУ на 100 г
Калории: 66,52 ккал
Белки: 2,79 г
Жиры: 4,03 г
Углеводы: 4,66 г
Ингредиенты:
- белокочанная капуста (кочан среднего размера) — 1 шт.;
- сливочное масло — 60 г (3 ст. л.);
- чеснок — 2–3 зубчика;
- пармезан — 50 г;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу;
- копчёная паприка — щепотка;
- итальянские травы — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200°C. Натрите пармезан, чеснок измельчите под кухонным прессом. Растопите сливочное масло.
- Нарежьте кочан капусты на толстые круглые ломтики от верхушки до кочерыжки толщиной около 2-3 см.
- В миске смешайте растопленное масло, чеснок, соль, перец и травы.
- Застелите противень пергаментом и выложите на него капусту. Смажьте каждый кусок ароматной масляной смесью.
- Запекайте 20 минут, затем переверните, посыпьте сыром и запекайте ещё 10–15 минут, пока края не станут хрустящими и золотистыми.
- Подавайте стейки горячими, посыпав дополнительным сыром при желании.
Кимчи из белокочанной капусты
Кимчи — корейская острая закуска из пекинской капусты. Однако блюдо готовят также из белокочанной капусты, при этом оно нисколько не будет уступать по вкусовым свойствам оригинальному рецепту.
Количество порций: 8
КБЖУ на 100 г
Калории: 12,31 ккал
Белки: 0,42 г
Жиры: 0,04 г
Углеводы: 2,76 г
Ингредиенты:
Основа:
- белокочанная капуста — 1,5 кг;
- морковь (крупная) — 1 шт.;
- дайкон — 150 г (по желанию);
- зелёный лук — 3-4 пера;
- соль крупная — 3 ст. л.
Паста для ферментации:
- красный корейский перец (гочугару) — 20–40 г (по вкусу);
- чеснок — 5-6 зубчиков;
- корень имбиря — 40 г;
- рыбный соус (или соевый) — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- вода — 100 мл;
- кукурузный крахмал (или рисовый) — 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Засолка капусты
- Нарежьте капусту на четыре части, затем каждую порубите крупными квадратами примерно по 3-4 см.
- Засыпьте капусту солью, тщательно перемешайте, слегка помяв её руками.
- Оставьте на два-три часа, периодически переворачивая, чтобы капуста просолилась равномерно.
- Затем промойте капусту два-три раза холодной водой и дайте ей стечь.
2. Подготовка овощей
- Морковь и дайкон натрите на крупной тёрке или нарежьте тонкой соломкой.
- Зелёный лук мелко нашинкуйте.
3. Паста для кимчи
- В небольшой кастрюле разведите крахмал в 100 мл воды и нагрейте, пока масса не загустеет. Остудите.
- В блендере измельчите чеснок, имбирь, добавьте рыбный соус, соевый соус, сахар и гочугару.
- Добавьте в смесь крахмальный клейстер и перемешайте до однородности.
4. Смешивание и ферментация
- В большой миске соедините капусту, морковь, дайкон, зелёный лук и пасту для кимчи.
- Наденьте перчатки и хорошо перемешайте руками овощи с пастой, чтобы она равномерно покрыла их.
- Уложите капусту в чистую стеклянную или пластиковую ёмкость, плотно утрамбовывая.
- Оставьте при комнатной температуре на 24–48 часов для начала ферментации.
- После появления кислого запаха и пузырьков уберите кимчи в холодильник на пять-семь дней.
Слоёный капустный пирог с кимчи
Предлагаем приготовить слоёный пирог с кимчи из предыдущего рецепта.
Время приготовления: 60 минут
Количество порций: 6
КБЖУ на 100 г
Калории: 234,89 ккал
Белки: 6,84 г
Жиры: 14,89 г
Углеводы: 18,15 г
Ингредиенты:
- слоёное тесто — 500 г;
- кимчи из белокочанной капусты — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 100 г;
- твёрдый сыр (чеддер или гауда) — 100 г;
- кунжут — 1 ст. л. (по желанию);
- кунжутное масло — 1 ч. л.;
- зелёный лук — 2-3 пера.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180°C. Отожмите кимчи от лишнего сока.
- Натрите сыр и мелко нарежьте зелёный лук.
- Раскатайте слоёное тесто и выложите его в форму для пирога, сделав бортики.
- Кимчи мелко нарежьте и смешайте с яйцами, сметаной, сыром и кунжутным маслом.
- Выложите начинку на тесто, разровняйте.
- Посыпьте кунжутом и зелёным луком.
- Запекайте 30–35 минут до золотистой корочки.
Перед подачей остудите в течение 10 минут.
Капустные драники с фетой и зеленью
Если очень хочется несладкий завтрак, попробуйте приготовить капустные панкейки. Они также сгодятся для перекуса дома или на работе.
Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 5
КБЖУ на 100 г
Калории: 149,4 ккал
Белки: 6,77 г
Жиры: 9,02 г
Углеводы: 9,95 г
Ингредиенты:
- белокочанная капуста — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 60 г;
- фета — 100 г;
- петрушка или укроп — 2 ст. л.;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- оливковое масло — для жарки.
Способ приготовления:
- Разомните вилкой фету, петрушку нарежьте. Нашинкуйте тонко капусту и слегка помните её руками, чтобы она стала мягче.
- В миске взбейте яйца, добавьте муку, разрыхлитель, фету, зелень, соль и перец.
- Вмешайте капусту в тесто.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие панкейки. Жарьте по две-три минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Подавайте со сметаной или йогуртовым соусом.
Колканнон
Ирландское блюдо из картофельного пюре и белокочанной капусты, приготовленной на пару. Обычно колканнон подают с беконом или сосисками, но вы можете опираться на собственные вкусовые предпочтения.
Время приготовления: 45 минут
Количество порций: 8
КБЖУ на 100 г
Калории: 83,09 ккал
Белки: 2,1 г
Жиры: 3,82 г
Углеводы: 9,97 г
Ингредиенты:
- картофель — 600 г;
- белокочанная капуста — 300 г;
- молоко — 150 мл;
- стебли петрушки — 10 г;
- тимьян — 2 веточки;
- лавровый лист — 2 шт.;
- сливочное масло для пюре — 50 г;
- сливочное масло для капусты — 20 г;
- зелёный лук — 3 пера;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите картофель, нарежьте крупно и так, чтобы каждый кусок был одинакового размера. Отварите до мягкости.
- Поставьте отдельно сотейник с молоком на нагрев, добавьте в него травы и лавровый лист. Нагревайте, не доводя до кипения так, чтобы ароматы насытили молоко, — 15–20 минут, пока варится картофель.
- Слейте воду с картофеля, добавьте пряное процеженное молоко, часть сливочного масла, посолите и разомните в пюре.
- Мелко нашинкуйте зелёный лук.
- Тонко нашинкуйте капусту и обжарьте на сливочном масле в течение пяти-семи минут до мягкости.
- Вмешайте капусту и зелёный лук в пюре.
- Перемешайте и подавайте горячим, при желании украсив дополнительным маслом.