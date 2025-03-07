Что приготовить из капусты: пять пошаговых рецептов

Варианты для тех, кому надоели щи.

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«Белокочанная капуста — доступный продукт, который можно купить в любом продуктовом магазине. Она богата витаминами и клетчаткой, улучшает пищеварение, иммунитет, укрепляет костную ткань и не только. Из неё получаются не только щи, но и много интересных и необычных блюд: панкейки, пироги и даже стейки», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru

Рецепты блюд из капусты

Стейк из капусты с пармезаном и чесноком

При правильном приготовлении капуста становится мягкой и нежной. Вкус продукта особенно хорошо раскрывается в сочетании с пармезаном и чесноком.

Время приготовления: 60 минут

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 66,52 ккал

Белки: 2,79 г

Жиры: 4,03 г

Углеводы: 4,66 г

Ингредиенты:

белокочанная капуста (кочан среднего размера) — 1 шт.;

сливочное масло — 60 г (3 ст. л.);

чеснок — 2–3 зубчика;

пармезан — 50 г;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

копчёная паприка — щепотка;

итальянские травы — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200°C. Натрите пармезан, чеснок измельчите под кухонным прессом. Растопите сливочное масло. Нарежьте кочан капусты на толстые круглые ломтики от верхушки до кочерыжки толщиной около 2-3 см. В миске смешайте растопленное масло, чеснок, соль, перец и травы. Застелите противень пергаментом и выложите на него капусту. Смажьте каждый кусок ароматной масляной смесью. Запекайте 20 минут, затем переверните, посыпьте сыром и запекайте ещё 10–15 минут, пока края не станут хрустящими и золотистыми. Подавайте стейки горячими, посыпав дополнительным сыром при желании.

Кимчи из белокочанной капусты

Кимчи — корейская острая закуска из пекинской капусты. Однако блюдо готовят также из белокочанной капусты, при этом оно нисколько не будет уступать по вкусовым свойствам оригинальному рецепту.

Количество порций: 8

КБЖУ на 100 г

Калории: 12,31 ккал

Белки: 0,42 г

Жиры: 0,04 г

Углеводы: 2,76 г

Ингредиенты:

Основа:

белокочанная капуста — 1,5 кг;

морковь (крупная) — 1 шт.;

дайкон — 150 г (по желанию);

зелёный лук — 3-4 пера;

соль крупная — 3 ст. л.

Паста для ферментации:

красный корейский перец (гочугару) — 20–40 г (по вкусу);

чеснок — 5-6 зубчиков;

корень имбиря — 40 г;

рыбный соус (или соевый) — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

вода — 100 мл;

кукурузный крахмал (или рисовый) — 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Засолка капусты

Нарежьте капусту на четыре части, затем каждую порубите крупными квадратами примерно по 3-4 см.

Засыпьте капусту солью, тщательно перемешайте, слегка помяв её руками.

Оставьте на два-три часа, периодически переворачивая, чтобы капуста просолилась равномерно.

Затем промойте капусту два-три раза холодной водой и дайте ей стечь.

2. Подготовка овощей

Морковь и дайкон натрите на крупной тёрке или нарежьте тонкой соломкой.

Зелёный лук мелко нашинкуйте.

3. Паста для кимчи

В небольшой кастрюле разведите крахмал в 100 мл воды и нагрейте, пока масса не загустеет. Остудите.

В блендере измельчите чеснок, имбирь, добавьте рыбный соус, соевый соус, сахар и гочугару.

Добавьте в смесь крахмальный клейстер и перемешайте до однородности.

4. Смешивание и ферментация

В большой миске соедините капусту, морковь, дайкон, зелёный лук и пасту для кимчи.

Наденьте перчатки и хорошо перемешайте руками овощи с пастой, чтобы она равномерно покрыла их.

Уложите капусту в чистую стеклянную или пластиковую ёмкость, плотно утрамбовывая.

Оставьте при комнатной температуре на 24–48 часов для начала ферментации.

После появления кислого запаха и пузырьков уберите кимчи в холодильник на пять-семь дней.

Слоёный капустный пирог с кимчи

Предлагаем приготовить слоёный пирог с кимчи из предыдущего рецепта.

Время приготовления: 60 минут

Количество порций: 6

КБЖУ на 100 г

Калории: 234,89 ккал

Белки: 6,84 г

Жиры: 14,89 г

Углеводы: 18,15 г

Ингредиенты:

слоёное тесто — 500 г;

кимчи из белокочанной капусты — 200 г;

яйца — 2 шт.;

сметана — 100 г;

твёрдый сыр (чеддер или гауда) — 100 г;

кунжут — 1 ст. л. (по желанию);

кунжутное масло — 1 ч. л.;

зелёный лук — 2-3 пера.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180°C. Отожмите кимчи от лишнего сока. Натрите сыр и мелко нарежьте зелёный лук. Раскатайте слоёное тесто и выложите его в форму для пирога, сделав бортики. Кимчи мелко нарежьте и смешайте с яйцами, сметаной, сыром и кунжутным маслом. Выложите начинку на тесто, разровняйте. Посыпьте кунжутом и зелёным луком. Запекайте 30–35 минут до золотистой корочки.

Перед подачей остудите в течение 10 минут.

Капустные драники с фетой и зеленью

Если очень хочется несладкий завтрак, попробуйте приготовить капустные панкейки. Они также сгодятся для перекуса дома или на работе.

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 5

КБЖУ на 100 г

Калории: 149,4 ккал

Белки: 6,77 г

Жиры: 9,02 г

Углеводы: 9,95 г

Ингредиенты:

белокочанная капуста — 300 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 60 г;

фета — 100 г;

петрушка или укроп — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

оливковое масло — для жарки.

Способ приготовления:

Разомните вилкой фету, петрушку нарежьте. Нашинкуйте тонко капусту и слегка помните её руками, чтобы она стала мягче. В миске взбейте яйца, добавьте муку, разрыхлитель, фету, зелень, соль и перец. Вмешайте капусту в тесто. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие панкейки. Жарьте по две-три минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или йогуртовым соусом.

Колканнон

Ирландское блюдо из картофельного пюре и белокочанной капусты, приготовленной на пару. Обычно колканнон подают с беконом или сосисками, но вы можете опираться на собственные вкусовые предпочтения.

Время приготовления: 45 минут

Количество порций: 8

КБЖУ на 100 г

Калории: 83,09 ккал

Белки: 2,1 г

Жиры: 3,82 г

Углеводы: 9,97 г

Ингредиенты:

картофель — 600 г;

белокочанная капуста — 300 г;

молоко — 150 мл;

стебли петрушки — 10 г;

тимьян — 2 веточки;

лавровый лист — 2 шт.;

сливочное масло для пюре — 50 г;

сливочное масло для капусты — 20 г;

зелёный лук — 3 пера;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления: