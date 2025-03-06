Рецепт для похудения: салат с ростбифом. Едим — и вес уходит
Предлагаю вам рецепт легкого и вкусного салата с ростбифом, который подойдет для тех, кто следит за фигурой. В нем всего 200 ккал на порцию.
Ингредиенты:
- ростбиф — 100 г;
- помидоры черри — 100 г;
- огурцы — 100 г;
- листья салата — 50 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Ростбиф нарежьте тонкими ломтиками.
- Помидоры черри разрежьте пополам, огурцы — кружочками.
- Листья салата порвите.
- В глубокой миске смешайте все ингредиенты, добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
- Тщательно перемешайте.
Салат готов! Он получается легким, свежим и вкусным.