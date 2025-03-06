Рецепт для похудения: салат с ростбифом. Едим — и вес уходит

Предлагаю вам рецепт легкого и вкусного салата с ростбифом, который подойдет для тех, кто следит за фигурой. В нем всего 200 ккал на порцию.

Рецепт для похудения: салат с ростбифом
© globallookpress.com

Ингредиенты:

  • ростбиф — 100 г;
  • помидоры черри — 100 г;
  • огурцы — 100 г;
  • листья салата — 50 г;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Ростбиф нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Помидоры черри разрежьте пополам, огурцы — кружочками.
  3. Листья салата порвите.
  4. В глубокой миске смешайте все ингредиенты, добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
  5. Тщательно перемешайте.

Салат готов! Он получается легким, свежим и вкусным.

Еда
Рецепт недели