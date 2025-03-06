Рецепт для похудения: салат с ростбифом

Предлагаю вам рецепт легкого и вкусного салата с ростбифом, который подойдет для тех, кто следит за фигурой. В нем всего 200 ккал на порцию.

Ингредиенты:

ростбиф — 100 г;

помидоры черри — 100 г;

огурцы — 100 г;

листья салата — 50 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Ростбиф нарежьте тонкими ломтиками. Помидоры черри разрежьте пополам, огурцы — кружочками. Листья салата порвите. В глубокой миске смешайте все ингредиенты, добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Тщательно перемешайте.

Салат готов! Он получается легким, свежим и вкусным.