Как сохранить полезные свойства в замороженных продуктах

Заморозка позволяет надолго сохранить свежесть и вкус, а также продлить срок хранения продуктов. Однако некоторые люди относятся к готовым или овощным смесям со скепсисом, считая их неполезными. Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко предупредила, что замороженные продукты следует хранить строго по рекомендациям, чтобы сберечь их полезные свойства.

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Она обратила внимание на то, что если производитель сообщает, что его продукцию стоит хранить при определенной температуре, определенное число дней, то нужно следовать этой рекомендации. Повторное размораживание и замораживание нежелательны, особенно если они запрещены техническим регламентом. Из-за таких манипуляций продукты могут потерять свои свойства.

То есть производитель вложил силы, произвел шоковую заморозку, чтобы сохранить все полезные свойства в этих продуктах. Поэтому внимательно нужно читать этикетку перед употреблением, — сообщила эксперт.

Спеценко уточнила, что замороженные фрукты и овощи, которые выращены в сезон в регионе, где они произрастают, сохраняют свои полезные качества.

То есть если на юге растут ягоды, фрукты, овощи и прекрасно соблюдена технологическая цепочка, то они сохраняют все свои свойства, — заключила она в беседе с «Радио 1».

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов дал рекомендации по оптимальному хранению продуктов в холодильнике.

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