Как сохранить полезные свойства в замороженных продуктах

Эксперт раскрыла секрет сохранения полезных свойств в замороженных продуктах
Заморозка позволяет надолго сохранить свежесть и вкус, а также продлить срок хранения продуктов. Однако некоторые люди относятся к готовым или овощным смесям со скепсисом, считая их неполезными. Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко предупредила, что замороженные продукты следует хранить строго по рекомендациям, чтобы сберечь их полезные свойства.
Она обратила внимание на то, что если производитель сообщает, что его продукцию стоит хранить при определенной температуре, определенное число дней, то нужно следовать этой рекомендации. Повторное размораживание и замораживание нежелательны, особенно если они запрещены техническим регламентом. Из-за таких манипуляций продукты могут потерять свои свойства.
То есть производитель вложил силы, произвел шоковую заморозку, чтобы сохранить все полезные свойства в этих продуктах. Поэтому внимательно нужно читать этикетку перед употреблением, — сообщила эксперт.
Спеценко уточнила, что замороженные фрукты и овощи, которые выращены в сезон в регионе, где они произрастают, сохраняют свои полезные качества.
То есть если на юге растут ягоды, фрукты, овощи и прекрасно соблюдена технологическая цепочка, то они сохраняют все свои свойства, — заключила она в беседе с «Радио 1».
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