Шеф-повар подсказал мужчинам, что нужно приготовить на завтрак 8 Марта

К обеду стоит запечь стейк с жареным картофелем.

Еда — лучший способ выразить чувства.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Обязательно мужчине стоит задуматься и приготовить, например, завтрак или ужин своей любимой на 8 Марта. Еда — это настолько сакральная штука, что она становится лучшим способом выразить свои чувства. Лучше, чем просто купить букет чего-то там в магазине. На завтрак довольно сложно испортить омлет. Достаточно просто сбить два яйца с двумя столовыми ложками жирных сливок, добавить соль, пожарить на сковородке, положить на омлет сверху сыр, зелень, помидорчик, мясную нарезку и свернуть пополам, получится классический французский омлет. Прекрасный способ удивить прекрасную половину. Что касается обеда, то не секрет, что мужчины сильны в работе с мясом, пожарьте своей женщине стейк, это всегда будет вау. Главное — помнить про прожарку. В качестве несложного гарнира можно пожарить картошку. Солим стейк и картошку в конце. Очень простой десерт, который восхитит и покорит любую женщину. Вам потребуется миксер, белок одного яйца, полстакана сахара и стакан любых ягод. Отличное сочетание — банан и размороженная клубника. Сбиваем миксером три-четыре минуты, получается пышная воздушная масса, украшаем сверху свежими ягодами и радуемся. Получается белковый мусс с ягодами».

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