Как выбрать недорогое вкусное вино

Выбрать качественное вино по доступной цене — не миф, а реальность. Главное — знать несколько секретов, которые помогут не переплачивать за бренд и регион и найти «скрытые жемчужины». Делимся лайфхаками, которые упростят ваш поиск, — собрали советы и секреты от сомелье.

Определите назначение вина и бюджет

Сначала решите, для какого случая вы покупаете вино: для ужина, подарка, торжества. Это поможет сузить выбор между красным, белым, розовым или игристым вином. Оптимальный ценовой диапазон для недорого качественного вина обычно стартует от 700 рублей. Не всегда стоит гнаться за именитыми брендами — многие небольшие винодельни предлагают достойное качество за доступную цену.

Выбирайте «непрестижные» регионы — это помогает сильно снизить стоимость. Дороговизна вина часто связана с популярностью места, где оно произведено. Ищите аналоги. Не бойтесь экспериментировать! Иногда настоящие жемчужины спрятаны в винах менее известных регионов. Многие винодельни в странах Нового Света предлагают продукты высокого качества, которые по вкусу могут конкурировать с дорогими европейскими винами, но стоят существенно дешевле.

Вместо Бургундии — вина из Лангедока (Франция) или Аликанте (Испания).

Вместо Напы — чилийские Каберне Совиньон из долины Майпо.

Существуют и хорошие недорогие белые вина:

португальское «Винью Верде» — свежий и минеральный вкус;

грузинские вина из Ркацители или Мцване — необычная альтернатива классике.

Хорошие игристые вина — испанская Кава или итальянское Просекко — вместо французского шампанского (помните, что официально так именоваться имеет право только вино из региона Шампань).

Читайте этикетку внимательно

Этикетка — ваша карта местности, настоящий источник информации о вине. Вот несколько базовых советов, как ее расшифровать.

Сорт винограда или регион — что важнее? Сейчас расскажем.

Вина Нового Света (Австралия, Чили, Аргентина, ЮАР, США, Новая Зеландия — большая шестерка) чаще называются по сорту: Мальбек, Шенен Блан.

Вина Старого Света (Франция, Италия, Испания) — по региону: Бордо, Кьянти. Если не знаете сорт, ищите подсказки в описании.

Чем конкретнее указан сорт, тем больше шансов, что вы покупаете настоящее вино.

Винтаж — не только вещь из коллекций прошлого, но еще и год, когда был собран урожай или сделано вино. Он тоже имеет большое значение. Существуют целые списки хороших годов для того или иного сорта вина. В регионах со стабильным климатом (например, Австралия) год урожая менее важен. Примеры последних удачных годов в Европе: 2015, 2016, 2019 для красных Бордо; 2010, 2015 для итальянских Кьянти. Помните, что молодые белые и розовые вина (до трех лет) часто обладают свежестью, в то время как красные вина выигрывают от выдержки.

Многие недорогие вина как раз созданы для употребления молодыми. Выдержка в дубовых бочках удорожает продукт. Ищите маркировки:

Joven (Испания) или Novello (Италия) — молодые вина с ярким фруктовым вкусом.

Стальные танки вместо дуба: вина, выдержанные в нержавейке, дешевле и сохраняют свежесть (например, австрийский Грюнер Вельтлинер часто именно так и изготавливают).

Еще один важный показатель — крепость напитка. Обычно для столовых вин оптимальный диапазон — 11–13,5%. Если крепость заметно выше, это может быть крепленое вино, которое не всегда подходит для ежедневного употребления.

У вин есть довольно много классификаций, они различаются по регионам. Вот важная информация о них.

Итальянские IGP/PGI, французское vin de pays — менее строгие правила, но часто лучшее соотношение цены и качества.

Французское AOC и итальянское DOCG — высшая категория, но такие вина могут быть дороже. Для экономии ищите молодые вина категории AOC без длительной выдержки.

Экспериментируйте с неизвестными сортами и производителями

Популярные сорта вроде Мерло или Шардоне часто переоценены. Советуем пробовать менее известные сорта.

Хорошие красные вина:

Монтепульчано (Италия) — ягодный, с мягкими танинами ( так называют особые природные консерванты).

Бикавер (Португалия) — терпкий и пряный.

Хорошие белые вина:

Асиртико (Греция) — цитрусовый и минеральный.

Торронтес (Аргентина) — цветочный, с нотами персика.

Покупайте вина молодых производителей. Небольшие хозяйства и винодельческие кооперативы предлагают интересные вина без наценки за имя. Вот некоторые примеры.

Франция: кооперативы в Лангедоке (например, Mont Tauch).

Италия: молодые производители Сицилии или Сардинии.

Испания: винодельни региона Наварра.

Покупайте с умом

Даже если вы не разбираетесь в вине, сейчас существует множество способов все равно уйти из магазина с хорошим напитком.

Проконсультируйтесь с продавцами в специализированных магазинах. Часто профессионалы подскажут, какие вина сейчас в тренде, какие новинки заслуживают внимания и какие вина можно купить по акции. Не стесняйтесь спрашивать рекомендации — опытные сомелье всегда рады поделиться знаниями. Задавайте консультантам конкретные вопросы: «Какое вино до 1500 рублей вы бы взяли к пасте?», «Посоветуйте аналог этому Просекко, но подешевле». Не стесняйтесь просить пробники — во многих магазинах проводят дегустации.

Используйте принцип сезонности и акции, следите за событиями в винодельческих регионах, чтобы купить вино подешевле.

Межсезонье (январь — март, сентябрь-октябрь) — время распродаж.

Кризисные регионы: вина из стран с ослабленной валютой (ЮАР, Аргентина) часто дешевле.

Онлайн-магазины: специальные сайты помогут сравнить цены.

Скачайте специализированные приложения: например, бесплатные Vivino или Hello Vino. Они помогут быстро оценить вино по фото, найти отзывы на напиток.

Наконец, не забывайте, что вкус — вещь субъективная. Пробуйте вина, записывайте свои впечатления, формируйте собственное мнение. Со временем вы научитесь интуитивно определять, что вам нравится, а что нет. Экспериментируйте, и вы обязательно найдете свое идеальное вино, которое будет радовать вас снова и снова.