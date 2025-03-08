Рецепт курицы «Минутка» с быстрым маринадом

Рецепт курицы «Минутка» идеально подойдет для тех, кто ценит время, но хочет порадовать семью и гостей вкусным блюдом.

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Ингредиенты:

500 г куриного филе или бедер;

3 ст. ложки соевого соуса;

2 ст. ложки меда;

2 зубчика чеснока;

1 ч. ложка горчицы;

1 ст. ложка растительного масла;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

В миске смешайте соевый соус, мед, измельченный чеснок, горчицу и масло. Добавьте соль и перец. Залейте курицу маринадом, перемешайте получившуюся массу и оставьте ее на 10–25 минут. Разогрейте сковороду или гриль, выложите курицу и обжаривайте с каждой стороны по 5–7 минут, пока не появится золотистая корочка. Подавайте с овощами или рисом. Этот быстрый маринад делает курицу сочной и ароматной.

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