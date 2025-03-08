Рецепт курицы «Минутка» с быстрым маринадом

Курица «Минутка» с быстрым маринадом: этот рецепт покорит семью и гостей
Рецепт курицы «Минутка» идеально подойдет для тех, кто ценит время, но хочет порадовать семью и гостей вкусным блюдом.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе или бедер;
- 3 ст. ложки соевого соуса;
- 2 ст. ложки меда;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ч. ложка горчицы;
- 1 ст. ложка растительного масла;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
- В миске смешайте соевый соус, мед, измельченный чеснок, горчицу и масло. Добавьте соль и перец.
- Залейте курицу маринадом, перемешайте получившуюся массу и оставьте ее на 10–25 минут.
- Разогрейте сковороду или гриль, выложите курицу и обжаривайте с каждой стороны по 5–7 минут, пока не появится золотистая корочка. Подавайте с овощами или рисом. Этот быстрый маринад делает курицу сочной и ароматной.
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