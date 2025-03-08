Названы лучшие продукты к столу на 8 Марта для женщин

Йод в водорослях, рыбе и фасоли укрепляет женскую репродуктивную систему, а продукты с жирными кислотами омега-3 — нормализуют артериальное давление и липидный обмен. Об этом «Газете.Ru» рассказала технолог-нутрициолог Мариэтта Асланова, ведущий научный сотрудник «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова».

© unsplash

По словам специалиста, для женского организма особенно важен белок, железо, кальций, йод, кальций, витамины В6, В12, В9. Железо и витамин В12 необходимо получать из мяса, гречневой крупы, грецких орехов, граната и сухофруктов.

Витаминами В6 и В9 богаты фундук, шпинат, картофель, батат, морковь, цветная и белокочанная капуста, помидоры и клубника. Потреблять эти продукты необходимо тем, кто планирует беременность, поскольку они снижают риск врожденных аномалий у плода.

Для нормального функционирования репродуктивной системы женщины детородного возраста также должны включать в рацион молочные продукты.

Эксперт посоветовала не забывать о йоде, который участвует в выработке женских половых гормонов. Недостаток йода во время беременности замедляет развитие нервной и половой системы ребенка, его головного мозга, щитовидной железы, формирование органов слуха и речи.

«Лучше всего для профилактики йододефицита подходят те продукты, в которых йод изначально заложен. Это — сухая ламинария, морская капуста, морепродукты, морская рыба, фасоль», — рассказала «Газете.Ru» специалист.

Жиры в рационе женщин должны быть представлены преимущественно легкоусвояемыми растительными маслами, богатыми полиненасыщенными жирными кислотами и витамином Е. При этом количество тугоплавких жиров (бараньего, говяжьего) нужно ограничить.