Диетолог дал рекомендации по рыбному дню

На рыбных рынках столицы любителям рыбы раздолье. Заглядываем на один из них - в районе Митино. Чего здесь только нет! Форель, нерка, скумбрия, сазан, щука, судак, белый амур... Заходишь без снастей и удочек, и через 10 минут можно выйти с добычей. Будет из чего приготовить и обед, и ужин, убедились корреспондент "РГ" и главный диетолог Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова, прогулявшись вдоль рыбных прилавков.

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Первое, что бросается в глаза, - обилие морепродуктов. Мидии, кальмары, креветки, гребешки и другие виды...

«В отдельные дни их можно есть даже во время Великого поста, — напоминает моя спутница. — Морепродукты - источник высококачественного белка, который легко усваивается и необходим для поддержания мышечной массы и общего здоровья человека. К тому же многие из них содержат еще и Омегу-3, цинк, витамины. Все это способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и улучшению работы мозга»

Какой же рыбный продукт самый полезный? - задают чаще всего встречающийся вопрос. Ответа у диетолога нет.

«Главное - разнообразие и доверие своему вкусу. Два-три раза в неделю на столе должна быть либо рыба, либо морепродукты. Но что ни возьми - кальмара или краба, мидии или каракатиц - у всех свои бонусы для здоровья», — продолжает Стародубова.

Взгляд диетолога остановился на морепродуктах в маринаде - мидии с черемшой, в винном соусе и томатном, сливочно-чесночном... Смотрим состав:

«Все гипоаллергенно, а главное - достаточно потомить несколько минут на сковородке, и готово ресторанное блюдо с приятным вкусом».

В аквариумах рынка - целый мир океана. Морские ежи, голубые мидии, устрицы... Недешево, конечно, мягко говоря. Но ведь не обязательно брать килограммами, можно взять по одному разного вида и сразу попросить продавца зачистить и открыть раковину.

«Только помните: польза блюда на столе во многом зависит от способа приготовления, — советует Стародубова. — От жарки на масле лучше отказаться. А вот морепродукты, приготовленные на гриле или в духовке, не только вкусные и полезные как самостоятельное блюдо, но и подходят для салатов, спагетти».

У следующего прилавка разговорились с покупательницей москвичкой Ниной Климовой:

«Я сюда наведываюсь раз в неделю. Беру свежемороженую рыбу. Сегодня, например, взяла окуня и рыбу-меч, а еще копченую горбушу. Мидии, гребешки и кальмары - трава с глазами, ими не наедаешься, а у меня в семье три взрослых сына и супруг, всех накормить надо».

«Хороший выбор, — одобрила диетолог. — Кстати, результаты многочисленных исследований показывают, что избыточное потребление насыщенных жирных кислот, которые содержатся в пище животного происхождения - мясе, птице, молочных продуктах, яйцах, - способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Но резко сокращать их потребление опасно. Поэтому в рацион важно включать морепродукты и рыбу, которая содержит "хорошие" ненасыщенные жиры. Впрочем, любую рыбу нужно есть в меру, каждый день на завтрак, обед и ужин любой продукт может навредить».

У аквариумов с камчатскими крабами большинство покупателей останавливаются, чтобы просто сфотографироваться на их фоне. Покупают же в основном замороженные щупальца и мясо.

«Хорошо расходятся и магаданские креветки, которые отличаются сладким вкусом и подходят для салатов. Есть крупная 20-сантиметровая медведка, или шримс-креветка, которая очень редко встречается в обычных магазинах», — поддержал беседу Иван Буря, руководитель производства рыбных рынков "Москва - на волне".

У вас рыбный день? Предлагаем примерное меню

Завтрак

Каша овсяная с орехами, кусочек цельнозернового хлеба, кофе на миндальном молоке.

Обед

Чечевичный суп/щи на овощном бульоне/уха.

Пюре из зеленого горошка и тушеное филе минтая/паста из морепродуктов.

Ужин

Тушеные овощи (фасоль, морковь, лук и пр.), жареный сыр тофу.

Справка "РГ"

В Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (13 апреля) - разрешается рыба, а в Лазареву субботу (12 апреля) - икра.

Советы диетолога

Постное меню должно быть продуманным. Резко включать в меню большое количество углеводов - пирожки, булки, сушки, белый хлеб - опасно для здоровья. Нарушение углеводного обмена приводит к риску развития сахарного диабета. В рационе должны быть бобовые, крупы, орехи, которые являются источником энергии и позволят быстро не терять силы и сохранить иммунитет.