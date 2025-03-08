Как приготовить греческий йогурт своими руками

Как приготовить греческий йогурт: пошаговый рецепт в мультиварке, духовке и термосе
Греческий йогурт — незаменимый продукт для тех, кто следит за фигурой и придерживается правильного питания. Он отлично подходит для перекусов, также его используют в качестве заправки для салатов, добавки к десертам и не только.
«Для приготовления греческого йогурта нужно больше молока, чем для классического кисломолочного продукта. Это объясняет более высокое содержание белка и полезных бактерий. Кроме того, из йогурта после ферментации удаляют сыворотку. Приготовить его можно и в домашних условиях», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.
Как приготовить греческий йогурт?
Греческий йогурт готовится из цельного свежего молока и живой кисломолочной культуры дрожжей (закваски или готового йогурта). Обратите внимание, что для закваски подойдёт не любой кисломолочный продукт. На упаковке обязательно должно быть написано «живые культуры».
После смешивания с закваской массу отправляют ферментироваться — сквашиваться под воздействием полезных микроорганизмов и определённой температуры.
Приготовить кисломолочный продукт проще всего в йогуртнице, но можно задействовать мультиварку, духовку и даже термос. Важный этап: после ферментации йогурт нужно процедить через сито или марлю, чтобы слить сыворотку. Иначе кисломолочный продукт получится жидким.
Советы:
- для более густого йогурта используйте молоко с более высоким процентом жирности — в идеале цельное или 3,2-процентной жирности;
- если вам не нравится кислинка, уменьшите время ферментации — чем дольше процесс приготовления, тем кислее и гуще йогурт будет;
- чтобы разнообразить вкус греческого йогурта, добавьте в него после процесса ферментации мёд, ваниль, ягоды или фрукты;
- перед смешиванием молока с закваской его нужно нагреть до 40°С; чтобы проверить температуру, можно капнуть немного молока на запястье — оно должно быть тёплым, но не обжигать.
Рецепты домашних греческих йогуртов
Классический йогурт в йогуртнице
Простой способ приготовления греческого йогурта с помощью йогуртницы, которая поддерживает нужную температуру для приготовления.
Количество порций: 6
КБЖУ на 100 г
Калории: 48,2 ккал
Белки: 1,95
Жиры: 2,2
Углеводы: 5,21
Ингредиенты:
- молоко — 1 л;
- йогуртовая закваска — 1 пакетик;
- сахар — 1–2 ст. л. (по желанию).
Способ приготовления:
- Подогрейте молоко в кастрюле до температуры около 40°C (молоко должно быть тёплым, но не горячим) для активации закваски.
- В небольшой миске смешайте йогуртовую закваску с небольшим количеством тёплого молока, хорошо размешайте, чтобы не было комков. Добавьте сахар, если используете.
- Влейте смесь закваски в оставшееся молоко, тщательно перемешивая.
- Перелейте молоко с закваской в ёмкости йогуртницы. Закройте крышку и включите йогуртницу на 6–12 часов.
- Разместите дуршлаг в кастрюле и разложите в нём чистое полотенце. Переложите в него йогурт и оставьте в холодильнике на несколько часов. Чем дольше процеживать, тем гуще будет йогурт.
Йогурт в духовке
Приготовить греческий йогурт можно и без специального оборудования. Для ферментации будем использовать духовку.
Количество порций: 6
КБЖУ на 100 г
Калории: 78,15 ккал
Белки: 3,11
Жиры: 3,38
Углеводы: 8,92
Ингредиенты:
- молоко — 1 л;
- закваска — 2 ст. л.;
- сахар (по желанию) — 1–2 ст. л.
Способ приготовления:
- Нагрейте молоко в кастрюле до температуры около 40°C.
- В небольшой миске размешайте йогурт или закваску с небольшим количеством тёплого молока. Если хотите сладкий йогурт, добавьте на этом этапе сахар.
- Перелейте смесь обратно в кастрюлю с молоком и тщательно перемешайте.
- Разлейте молоко по стеклянным баночкам, подходящим для приготовления в духовке.
- Поставьте баночки в предварительно разогретую духовку: включите духовку на минимальную температуру и оставьте дверцу приоткрытой. Оставьте молоко ферментироваться на шесть-восемь часов.
- По истечении времени приготовления выключите духовку и дайте йогурту остыть до комнатной температуры.
Затем процедите его по инструкции из прошлого рецепта и поставьте в холодильник на несколько часов для загустения.
Йогурт в мультиварке
Греческий йогурт также можно приготовить в мультиварке. Это удобно, так как вам не нужно поддерживать нужную температуру и переживать о перегреве.
Количество порций: 6
КБЖУ на 100 г
Калории: 73,25 ккал
Белки: 2,97
Жиры: 3,34
Углеводы: 7,92
Ингредиенты:
- молоко (желательно цельное) — 1 л;
- закваска для йогурта — 2 ст. л.;
- сахар — 1–2 ст. л. (по желанию).
Способ приготовления:
- Перелейте молоко в чашу мультиварки и поставьте её на режим «Йогурт» или «Томление» на минимальной температуре.
- В небольшой миске растворите закваску или йогурт в небольшом количестве молока. Перемешайте, чтобы не было комков.
- Вливайте подготовленную закваску в мультиварку и хорошо перемешивайте.
- Включите мультиварку на 6–12 часов в зависимости от желаемой консистенции. По истечении времени выключите мультиварку и оставьте йогурт охлаждаться в чаше.
- Когда йогурт немного остынет, процедите его, переложите в банки и поставьте в холодильник на два-три часа.
Йогурт, приготовленный в термосе
Необычный способ приготовления греческого йогурта. Он сгодится, если у вас нет йогуртницы или мультиварки. Подготовьте термос объёмом 1,5 л.
Количество порций: 6
КБЖУ на 100 г
Калории: 73,25 ккал
Белки: 2,97
Жиры: 3,34
Углеводы: 7,92
Ингредиенты:
- молоко — 1 л;
- закваска для йогурта — 2 ст. л.;
- сахар — 1–2 ст. л. (по желанию).
Способ приготовления:
- Нагрейте молоко до 40°C.
- В небольшой миске растворите закваску или йогурт в небольшом количестве молока. Влейте полученную смесь в остальное молоко, тщательно перемешайте.
- Перелейте молоко в термос и плотно закройте крышку. Оставьте термос в тёплом месте на 6–12 часов в зависимости от желаемой консистенции йогурта.
- По истечении времени процедите получившийся продукт, а затем поставьте в холодильник на два-три часа, чтобы он загустел.
Как приготовить йогурт без использования закваски?
Если вы забыли купить закваску для йогурта, используйте 2–3 ст. л. готового кисломолочного продукта. С каждой новой порцией вы можете использовать немного йогурта из предыдущей. Учтите, что с течением времени бактерии могут ослабевать и вкус йогурта будет немного изменяться.
Ингредиенты:
- молоко (желательно цельное или 3,2-процентной жирности) — 1 л;
- готовый натуральный йогурт с живыми культурами — 2–3 ст. л.;
- сахар — 1–2 ст. л. (по желанию).
Способ приготовления:
- Перелейте молоко в кастрюлю и нагрейте до температуры 40°C.
- В небольшую миску положите 2–3 ст. л. готового йогурта с живыми культурами и добавьте 50–100 мл тёплого молока. Тщательно перемешайте, чтобы йогурт полностью растворился и не было комочков.
- Влейте растворённый йогурт в кастрюлю с тёплым молоком и тщательно перемешайте.
- Перелейте полученную смесь в ёмкости для йогурта или в банки, подходящие для нагрева. Поставьте ёмкости в тёплое место для ферментации на 6–12 часов: в духовку, разогретую до 40°C, или в мультиварку в режиме «Томление» или «Йогурт». Если у вас нет оборудования, задействуйте термос.
- Когда йогурт будет готов, процедите массу и поставьте в холодильник на два-три часа для загустения.