Как приготовить греческий йогурт своими руками

Греческий йогурт — незаменимый продукт для тех, кто следит за фигурой и придерживается правильного питания. Он отлично подходит для перекусов, также его используют в качестве заправки для салатов, добавки к десертам и не только.

© Чемпионат.com

«Для приготовления греческого йогурта нужно больше молока, чем для классического кисломолочного продукта. Это объясняет более высокое содержание белка и полезных бактерий. Кроме того, из йогурта после ферментации удаляют сыворотку. Приготовить его можно и в домашних условиях», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.

Как приготовить греческий йогурт?

Греческий йогурт готовится из цельного свежего молока и живой кисломолочной культуры дрожжей (закваски или готового йогурта). Обратите внимание, что для закваски подойдёт не любой кисломолочный продукт. На упаковке обязательно должно быть написано «живые культуры».

После смешивания с закваской массу отправляют ферментироваться — сквашиваться под воздействием полезных микроорганизмов и определённой температуры.

Приготовить кисломолочный продукт проще всего в йогуртнице, но можно задействовать мультиварку, духовку и даже термос. Важный этап: после ферментации йогурт нужно процедить через сито или марлю, чтобы слить сыворотку. Иначе кисломолочный продукт получится жидким.

Советы:

для более густого йогурта используйте молоко с более высоким процентом жирности — в идеале цельное или 3,2-процентной жирности;

если вам не нравится кислинка, уменьшите время ферментации — чем дольше процесс приготовления, тем кислее и гуще йогурт будет;

чтобы разнообразить вкус греческого йогурта, добавьте в него после процесса ферментации мёд, ваниль, ягоды или фрукты;

перед смешиванием молока с закваской его нужно нагреть до 40°С; чтобы проверить температуру, можно капнуть немного молока на запястье — оно должно быть тёплым, но не обжигать.

Рецепты домашних греческих йогуртов

Классический йогурт в йогуртнице

Простой способ приготовления греческого йогурта с помощью йогуртницы, которая поддерживает нужную температуру для приготовления.

Количество порций: 6

КБЖУ на 100 г

Калории: 48,2 ккал

Белки: 1,95

Жиры: 2,2

Углеводы: 5,21

Ингредиенты:

молоко — 1 л;

йогуртовая закваска — 1 пакетик;

сахар — 1–2 ст. л. (по желанию).

Способ приготовления:

Подогрейте молоко в кастрюле до температуры около 40°C (молоко должно быть тёплым, но не горячим) для активации закваски. В небольшой миске смешайте йогуртовую закваску с небольшим количеством тёплого молока, хорошо размешайте, чтобы не было комков. Добавьте сахар, если используете. Влейте смесь закваски в оставшееся молоко, тщательно перемешивая. Перелейте молоко с закваской в ёмкости йогуртницы. Закройте крышку и включите йогуртницу на 6–12 часов. Разместите дуршлаг в кастрюле и разложите в нём чистое полотенце. Переложите в него йогурт и оставьте в холодильнике на несколько часов. Чем дольше процеживать, тем гуще будет йогурт.

Йогурт в духовке

Приготовить греческий йогурт можно и без специального оборудования. Для ферментации будем использовать духовку.

Количество порций: 6

КБЖУ на 100 г

Калории: 78,15 ккал

Белки: 3,11

Жиры: 3,38

Углеводы: 8,92

Ингредиенты:

молоко — 1 л;

закваска — 2 ст. л.;

сахар (по желанию) — 1–2 ст. л.

Способ приготовления:

Нагрейте молоко в кастрюле до температуры около 40°C. В небольшой миске размешайте йогурт или закваску с небольшим количеством тёплого молока. Если хотите сладкий йогурт, добавьте на этом этапе сахар. Перелейте смесь обратно в кастрюлю с молоком и тщательно перемешайте. Разлейте молоко по стеклянным баночкам, подходящим для приготовления в духовке. Поставьте баночки в предварительно разогретую духовку: включите духовку на минимальную температуру и оставьте дверцу приоткрытой. Оставьте молоко ферментироваться на шесть-восемь часов. По истечении времени приготовления выключите духовку и дайте йогурту остыть до комнатной температуры.

Затем процедите его по инструкции из прошлого рецепта и поставьте в холодильник на несколько часов для загустения.

Йогурт в мультиварке

Греческий йогурт также можно приготовить в мультиварке. Это удобно, так как вам не нужно поддерживать нужную температуру и переживать о перегреве.

Количество порций: 6

КБЖУ на 100 г

Калории: 73,25 ккал

Белки: 2,97

Жиры: 3,34

Углеводы: 7,92

Ингредиенты:

молоко (желательно цельное) — 1 л;

закваска для йогурта — 2 ст. л.;

сахар — 1–2 ст. л. (по желанию).

Способ приготовления:

Перелейте молоко в чашу мультиварки и поставьте её на режим «Йогурт» или «Томление» на минимальной температуре. В небольшой миске растворите закваску или йогурт в небольшом количестве молока. Перемешайте, чтобы не было комков. Вливайте подготовленную закваску в мультиварку и хорошо перемешивайте. Включите мультиварку на 6–12 часов в зависимости от желаемой консистенции. По истечении времени выключите мультиварку и оставьте йогурт охлаждаться в чаше. Когда йогурт немного остынет, процедите его, переложите в банки и поставьте в холодильник на два-три часа.

Йогурт, приготовленный в термосе

Необычный способ приготовления греческого йогурта. Он сгодится, если у вас нет йогуртницы или мультиварки. Подготовьте термос объёмом 1,5 л.

Количество порций: 6

КБЖУ на 100 г

Калории: 73,25 ккал

Белки: 2,97

Жиры: 3,34

Углеводы: 7,92

Ингредиенты:

молоко — 1 л;

закваска для йогурта — 2 ст. л.;

сахар — 1–2 ст. л. (по желанию).

Способ приготовления:

Нагрейте молоко до 40°C. В небольшой миске растворите закваску или йогурт в небольшом количестве молока. Влейте полученную смесь в остальное молоко, тщательно перемешайте. Перелейте молоко в термос и плотно закройте крышку. Оставьте термос в тёплом месте на 6–12 часов в зависимости от желаемой консистенции йогурта. По истечении времени процедите получившийся продукт, а затем поставьте в холодильник на два-три часа, чтобы он загустел.

Как приготовить йогурт без использования закваски?

Если вы забыли купить закваску для йогурта, используйте 2–3 ст. л. готового кисломолочного продукта. С каждой новой порцией вы можете использовать немного йогурта из предыдущей. Учтите, что с течением времени бактерии могут ослабевать и вкус йогурта будет немного изменяться.

Ингредиенты:

молоко (желательно цельное или 3,2-процентной жирности) — 1 л;

готовый натуральный йогурт с живыми культурами — 2–3 ст. л.;

сахар — 1–2 ст. л. (по желанию).

Способ приготовления: