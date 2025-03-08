Учимся варить пельмени правильно

Слипшиеся пельмени — это частая проблема многих хозяек. Однако этого можно избежать, и вот несколько лайфхаков.

Используйте достаточное количество воды. Варите пельмени в большой кастрюле с большим количеством воды. Так у них будет больше пространства для движения, что снизит вероятность слипания. Добавьте масло. Вскипятите воду, добавьте немного растительного масла. Это создаст на поверхности воды пленку, которая поможет предотвратить слипание пельменей. Не кладите слишком много пельменей сразу. Если положить в кастрюлю слишком много пельменей, они могут слипнуться из-за недостатка пространства. Лучше варить их небольшими порциями, чтобы они свободно плавали в воде.

Следуя этим простым советам, вы сможете приготовить вкусные и аппетитные пельмени, которые не слипнутся при варке.