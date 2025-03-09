Чем можно заменить дубайский шоколад

Новый кондитерский тренд — «дубайский шоколад» — бьет рекорды продаж: сладость скупают пачками. Правда, цена за плитку кусается — 1500 рублей. «Вечерняя Москва» выяснила, какие есть аналоги.

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«Дубайский шоколад» покорил сердца россиян — больше года он является одним из лидеров продаж среди сладостей. А начиналось все с обычного видео. Это была даже не реклама — просто блогер показал необычную, по его мнению, сладость, привезенную из поездки в Дубай. Главные отличия «новинки» — тесто катаифи (разновидность тонкой турецкой лапши. — «ВМ») и фисташковая паста. Просмотры незатейливого ролика взлетели до 80 миллионов, и на «дубайский шоколад» популярность буквально свалилась. Тренд подхватили российские кафе, которые ввели в меню многочисленные вариации десертов и блинов с восточной начинкой. Отреагировали и перекупщики, которые стали предлагать десерт дубайского бренда Fix по заоблачной цене — 7000 рублей за плитку!

«Особенность "дубайского шоколада" заключается в том, что тесто катаифи — традиционное восточное тесто из тонких волокон — придает сладости характерный хруст. А фисташковая паста сделала его очень сладким — многие сравнивают начинку с "дошираком" вперемешку с жженым сахаром. Но в целом каких-то особых технологий в приготовлении нет, поэтому его можно легко сделать дома», — рассказала кондитер Ольга Белобородова.

Сладость пришлась по вкусу и наследному принцу Дубая Хамдану ибн Мохаммеду Аль Мактуму. И, чтобы сделать ее доступной для большинства людей из разных стран, основательница бренда Fix Сара Хамуда поделилась оригинальным рецептом. Теперь шоколадку с фисташкой вполне можно приготовить и на домашней кухне, что существенно дешевле в сравнении с покупкой оригинальной плитки. Так, в 250 рублей обойдется покупка 250 граммов теста катаифи, стоимость 100 граммов фисташковой пасты — 400 рублей, две плитки молочного шоколада — 200 рублей. Также понадобятся молоко, растительное масло и сахар. В итоге «дубайский шоколад» домашнего приготовления обойдется по стоимости в чуть более 1000 рублей.

Кстати, копий «дубайского шоколада» на прилавках российских магазинов появляется все больше. Так, достойным аналогом восточной сладости стал шоколад с фисташкой российского бренда Boucheron, стоимость которого всего 250 рублей. Бренд «Вкусвилл» порадовал поклонников сладкого шоколадкой с карамелью за 287 рублей. Ritter Sport выпустил свой трендовый продукт — шоколад с миндалем и карамельной пастой за 250 рублей. А на маркетплейсах кондитеры предлагают «дубайский шоколад» ручной работы за 500 рублей.

К тренду присоединились и турецкие кондитеры. Так, кондитерский бренд Bolci выпустил сладость в виде батончиков, вес которых всего 30 граммов, а стоимость — 119 рублей. Многие покупатели отмечают, что вкус схож с оригиналом, а стоимость — в разы адекватнее.

На маркетплейсах можно найти и восточную серию шоколада от бренда Nestle. Так, шоколад с фисташками и пахлавой Damak обойдется покупателю в 430 рублей за 80 граммов.

Дороговизну сладости аналитики объясняют тем, что оригинальный шоколад сложно привозить, так как логистика в целом сейчас очень недешевая. Наши же кондитеры стремятся заработать на волне популярности. Их творения, кстати, не так далеки от оригинала.

«Сама сладость приторная на вкус, и в больших количествах есть ее точно не стоит — слишком много сахара», — предупредила диетолог Виктория Безнебеева.

Диетолог Анна Белоусова рассказала, что в одном десерте весом 200 граммов содержится свыше тысячи калорий, однако дубайский шоколад может быть опасен даже при малом употреблении.