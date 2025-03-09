Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе: азиатский вкус у вас дома

Фунчоза, или стеклянная лапша, — это одно из самых популярных блюд азиатской кухни. Нежный вкус, легкая текстура и способность впитывать ароматы соусов и специй делают ее идеальной основой для множества блюд.

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Предлагаем приготовить фунчозу с курицей и овощами в соевом соусе — сытное, ароматное и невероятно вкусное блюдо.

Ингредиенты

200 граммов фунчозы.

300 граммов куриного филе.

Одна морковка.

Один сладкий болгарский перец.

Одна луковица.

Два зубчика чеснока.

Один некрупный кабачок (или цукини).

Две ст. л. растительного масла (лучше кунжутного).

Три ст. л. соевого соуса.

Одна ч. л. тертого имбиря.

Одна ч. л. кунжута.

Соль и перец на свой вкус.

Пошаговый способ приготовления

Кипятим воду в крупной кастрюле. Добавляем фунчозу и готовим так, как указано в инструкции на упаковке, — обычно нужно варить 3–5 минут. Откидываем лапшу на дуршлаг и промываем прохладной водой. После этого лапша не будет слипаться. Нарезаем курицу тоненькими полосками. Морковку режем тонкой соломкой или можно натереть ее на терке для корейской морковки. Сладкий перец и кабачок или цукини режем полосками в размер курицы. Луковицу нарезаем полукольцами. Чеснок мелко рубим. Разогреваем сковородку или вок с одной столовой ложкой масла. Обжариваем курочку на умеренном огне, пока она не станет золотистой, — 5–7 минут. Перекладываем готовое филе в отдельную емкость. На той же сковородке обжариваем в еще одной столовой ложке масла лук до прозрачности. Затем добавляем морковку, сладкий перец и кабачок. Жарим 5–7 минут до того момента, пока овощи не станут мягче, но при этом останутся хрустящими. Добавляем чеснок и имбирь, хорошо перемешиваем. Возвращаем курицу на сковородку. Добавляем соевый соус. На свой вкус также можно добавить соль и перец. Хорошо перемешиваем и прогреваем две-три минуты. Выкладываем фунчозу на тарелку. Затем на лапшу кладем курицу и овощи. Посыпаем кунжутом и, при желании, добавляем немного зеленого лука или кинзы.

Советы по приготовлению

Если хотите сделать блюдо более острым, добавьте немного чили или острого соуса.

Для более насыщенного вкуса можно использовать устричный соус вместе с соевым.

Если у вас нет кунжутного масла, замените его на обычное растительное, но добавьте немного обжаренного кунжута для аромата.

Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — это блюдо, которое перенесет вас в атмосферу азиатских ресторанов, не выходя из дома. Нежный вкус, сочность курицы и хрустящие овощи делают его настоящим удовольствием для всех любителей азиатской кухни.

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