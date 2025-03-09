Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе: азиатский вкус у вас дома
Фунчоза, или стеклянная лапша, — это одно из самых популярных блюд азиатской кухни. Нежный вкус, легкая текстура и способность впитывать ароматы соусов и специй делают ее идеальной основой для множества блюд.
Предлагаем приготовить фунчозу с курицей и овощами в соевом соусе — сытное, ароматное и невероятно вкусное блюдо.
Ингредиенты
- 200 граммов фунчозы.
- 300 граммов куриного филе.
- Одна морковка.
- Один сладкий болгарский перец.
- Одна луковица.
- Два зубчика чеснока.
- Один некрупный кабачок (или цукини).
- Две ст. л. растительного масла (лучше кунжутного).
- Три ст. л. соевого соуса.
- Одна ч. л. тертого имбиря.
- Одна ч. л. кунжута.
- Соль и перец на свой вкус.
Пошаговый способ приготовления
- Кипятим воду в крупной кастрюле. Добавляем фунчозу и готовим так, как указано в инструкции на упаковке, — обычно нужно варить 3–5 минут.
- Откидываем лапшу на дуршлаг и промываем прохладной водой. После этого лапша не будет слипаться.
- Нарезаем курицу тоненькими полосками. Морковку режем тонкой соломкой или можно натереть ее на терке для корейской морковки. Сладкий перец и кабачок или цукини режем полосками в размер курицы. Луковицу нарезаем полукольцами. Чеснок мелко рубим.
- Разогреваем сковородку или вок с одной столовой ложкой масла.
- Обжариваем курочку на умеренном огне, пока она не станет золотистой, — 5–7 минут. Перекладываем готовое филе в отдельную емкость.
- На той же сковородке обжариваем в еще одной столовой ложке масла лук до прозрачности. Затем добавляем морковку, сладкий перец и кабачок. Жарим 5–7 минут до того момента, пока овощи не станут мягче, но при этом останутся хрустящими.
- Добавляем чеснок и имбирь, хорошо перемешиваем. Возвращаем курицу на сковородку.
- Добавляем соевый соус. На свой вкус также можно добавить соль и перец. Хорошо перемешиваем и прогреваем две-три минуты.
- Выкладываем фунчозу на тарелку. Затем на лапшу кладем курицу и овощи. Посыпаем кунжутом и, при желании, добавляем немного зеленого лука или кинзы.
Советы по приготовлению
- Если хотите сделать блюдо более острым, добавьте немного чили или острого соуса.
- Для более насыщенного вкуса можно использовать устричный соус вместе с соевым.
- Если у вас нет кунжутного масла, замените его на обычное растительное, но добавьте немного обжаренного кунжута для аромата.
Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — это блюдо, которое перенесет вас в атмосферу азиатских ресторанов, не выходя из дома. Нежный вкус, сочность курицы и хрустящие овощи делают его настоящим удовольствием для всех любителей азиатской кухни.
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