Новое исследование показало, что употребление растительных масел вместо сливочного может существенно продлить жизнь. Анализ данных за 30 лет подтвердил, что разные типы жиров оказывают разное влияние на здоровье. Исследование опубликовано в JAMA Internal Medicine.

Ученые из Гарварда, MIT и Массачусетской больницы Бригама изучили информацию о здоровье и питании 221 054 человек из трех долгосрочных исследовательстких проектов. Участники заполняли анкеты и сдавали анализы каждые четыре года.

Выяснилось, что люди, употреблявшие много сливочного масла, имели на 15% выше риск ранней смерти по сравнению с теми, кто ел его минимально. Употребление растительных масел (оливкового, соевого, рапсового) снижало общий риск смертности на 16%.

Каждые 10 граммов сливочного масла в день увеличивали риск смерти от рака на 12%. Увеличение потребления растительных масел на 10 граммов в день снижало риск смерти от рака на 11% и от сердечно-сосудистых заболеваний на 6%.

Моделирование показало, что замена всего 10 граммов масла на такое же количество растительного масла может снизить смертность от рака и общую смертность на 17%.

Разница связана с тем, что растительные масла богаты ненасыщенными жирами, тогда как масло содержит насыщенные жиры, повышающие уровень «плохого» холестерина, связанного с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам ведущего автора Юй Чжана из Гарварда, результаты оказались неожиданно значимыми: даже небольшая коррекция питания может существенно снизить риск преждевременной смерти.

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