Сливочное или растительное — ученые ответили, какое масло полезнее
Новое исследование показало, что употребление растительных масел вместо сливочного может существенно продлить жизнь. Анализ данных за 30 лет подтвердил, что разные типы жиров оказывают разное влияние на здоровье. Исследование опубликовано в JAMA Internal Medicine.
Ученые из Гарварда, MIT и Массачусетской больницы Бригама изучили информацию о здоровье и питании 221 054 человек из трех долгосрочных исследовательстких проектов. Участники заполняли анкеты и сдавали анализы каждые четыре года.
Выяснилось, что люди, употреблявшие много сливочного масла, имели на 15% выше риск ранней смерти по сравнению с теми, кто ел его минимально. Употребление растительных масел (оливкового, соевого, рапсового) снижало общий риск смертности на 16%.
Каждые 10 граммов сливочного масла в день увеличивали риск смерти от рака на 12%. Увеличение потребления растительных масел на 10 граммов в день снижало риск смерти от рака на 11% и от сердечно-сосудистых заболеваний на 6%.
Моделирование показало, что замена всего 10 граммов масла на такое же количество растительного масла может снизить смертность от рака и общую смертность на 17%.
Разница связана с тем, что растительные масла богаты ненасыщенными жирами, тогда как масло содержит насыщенные жиры, повышающие уровень «плохого» холестерина, связанного с риском сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам ведущего автора Юй Чжана из Гарварда, результаты оказались неожиданно значимыми: даже небольшая коррекция питания может существенно снизить риск преждевременной смерти.