Создан банан, который не темнеет сразу после очистки

Биотехнологическая компания Tropic из английского Нориджа вывела бананы длительного хранения, сообщила The Guardian.

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«Больше никаких скользких, коричневых бананов! — заявил генеральный директор Tropic Гилад Гершон. — Наш сорт остается свежим не менее 12 часов после очистки и нарезки, а через 24 часа темнеет на 30% меньше».

Банан стал последним на сегодняшний день в ряду фруктов и овощей, генетически измененных для более длительного срока хранения. Эта технология показала себя как мощное оружие в борьбе с пищевыми отходами, ведущейся в глобальном масштабе.

«Пищевые отходы вносят большой вклад в выбросы парниковых газов. Очевидно, это очень плохо, — уверен Гершон. — Бананы — четвертая по величине культура в мире, но также и одна из самых скоропортящихся. По некоторым оценкам, до 50% выращенных бананов никогда не съедаются».

Поскольку у коммерчески выращиваемых бананов нет семян, их нельзя скрещивать, как большинство фруктов.

«Бананы бесполы, и к ним не применимо обычное разведение. Мы едим сегодня те же бананы, что и наши дедушки и бабушки в 1950-х. Единственная реальная возможность адаптировать банан к вызовам, с которыми сталкивается отрасль, — это редактирование генов», — объяснил специалист.

Генетики нашли способ отключения гена, ответственного за выработку полифенолоксидазы — фермента, который вызывает потемнение. Этот же ген отключен в арктических яблоках, генетически модифицированном сорте, который продается в США с 2017 года; блокирование полифенолоксидазы показало свою эффективность в томатах, дынях, киви и грибах.

Биотехнологи отредактировали имевшийся в бананах ген, не внося чужеродного генетического материала — таким образом, получившийся результат нельзя относить к ГМО.

«Мы вносим очень специфические и тонкие изменения в то, что уже есть в ДНК банана, чтобы придать ему полезные свойства. Такие изменения происходят естественным образом и со временем. То, что мы делаем, похоже на ускоренную эволюцию», — подчеркнул Гершон.

Компания уже получила разрешение на продажу не темнеющих бананов, которые еще не получили названия, на Филиппинах, в Колумбии, Гондурасе, США и Канаде, а после внесения давно назревших изменений в законодательство в этом году бананы, которые не портятся, появятся и на британских прилавках.