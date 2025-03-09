Рецепт для похудения: куриный шницель. Едим — и килограммы уходят
Этот шницель из куриной грудки — легкое и полезное блюдо, которое можно включить в рацион при похудении. Оно содержит много белка и мало калорий — всего 130 ккал на 100 г.
Ингредиенты:
- куриная грудка — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — 1 ст. л.
Приготовление:
- Куриную грудку нарезать тонкими пластами.
- Каждый пласт слегка отбить, посолить и поперчить.
- В отдельной миске взбить яйцо, добавить муку, соль и перец, перемешать до однородной массы.
- Нагреть сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Каждый кусочек куриной грудки обмакнуть в яично-мучную смесь и выложить на сковороду.
- Жарить шницели с каждой стороны до золотистой корочки, примерно по 3–4 минуты.
- Готовые шницели выложить на тарелку, можно подавать с овощным гарниром.
Ранее сообщалось, что запеченное куриное филе с картофелем идеально подходит для тех, кто следит за фигурой и стремится к здоровому питанию. Оно содержит достаточное количество белка и клетчатки, что способствует насыщению и поддержанию мышечной массы.