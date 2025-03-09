Рецепт для похудения: куриный шницель. Едим — и килограммы уходят

Этот шницель из куриной грудки — легкое и полезное блюдо, которое можно включить в рацион при похудении. Оно содержит много белка и мало калорий — всего 130 ккал на 100 г.

Рецепт для похудения: куриный шницель
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Ингредиенты:

  • куриная грудка — 500 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Куриную грудку нарезать тонкими пластами.
  2. Каждый пласт слегка отбить, посолить и поперчить.
  3. В отдельной миске взбить яйцо, добавить муку, соль и перец, перемешать до однородной массы.
  4. Нагреть сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  5. Каждый кусочек куриной грудки обмакнуть в яично-мучную смесь и выложить на сковороду.
  6. Жарить шницели с каждой стороны до золотистой корочки, примерно по 3–4 минуты.
  7. Готовые шницели выложить на тарелку, можно подавать с овощным гарниром.

Ранее сообщалось, что запеченное куриное филе с картофелем идеально подходит для тех, кто следит за фигурой и стремится к здоровому питанию. Оно содержит достаточное количество белка и клетчатки, что способствует насыщению и поддержанию мышечной массы.

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