Готовим постные котлеты: авторские рецепты от шеф-поваров

Великий пост накладывает на православных верующих определенные пищевые ограничения. Кроме того, пища без продуктов животного происхождения активно используется в диетологии и в обычные дни. Многие считают, что такая еда — это что-то скучное и неоригинальное. Однако повара уверяют, что постные блюда — очень вкусны и полезны. «Лента.ру» рассказывает, как разнообразить свое меню в постные дни, а также приводит топ-10 пошаговых авторских рецептов нежных и вкусных постных котлет.

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Что нельзя есть в Великий пост

Великий пост в 2025 году длится с 3 марта по 19 апреля. В эти недели православным верующим предписывается отказаться от продуктов животного происхождения, яиц, молока и производных.

Рыба в Великий пост разрешена лишь дважды — в Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), которое в 2025 году выпадает на 13 апреля. А 12 апреля в Лазареву субботу можно есть икру.

Диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко считает, что кратковременное вегетарианство, которым с точки зрения медицины и является любой пост, полезно для здоровья, поскольку большое количество животного белка ведет к хроническим заболеваниям и даже повышает смертность от сердечно-сосудистых болезней. Современные люди потребляют мало клетчатки и растительного белка, а постные блюда идеально восполняют этот недостаток.

«Лента.ру» поговорила с профессиональными поварами и собрала 10 проверенных рецептов вкусных и нежных постных котлет.

«Главная проблема в приготовлении постных котлет — это даже не отсутствие мяса, а отсутствие яйца, как главного скрепляющего элемента, не дающего фаршу рассыпаться, — объясняет в беседе с «Лентой.ру» су-шеф ресторана славянской кухни «Раздолье» Олег Малькут. — Но, конечно, из этой ситуации есть выход — добавление крахмала, бобовых и различных круп, которые хорошо "склеивают" постный фарш».

Например, в постные котлеты из белокочанной капусты с репчатым луком, в постные котлеты из цветной капусты с луком, в картофельные зразы с капустой можно добавить манку или измельченные овсяные хлопья.

Котлеты из геркулеса

Несложный рецепт постных котлет из крупных геркулесовых хлопьев с бульонным кубиком предложил читателям «Ленты.ру» Малькут. Соблюдающие пост могут использовать грибной кубик или кубик с имитацией мяса.

Ингредиенты:

вода — 1,5 стакана;

геркулесовые хлопья — 2 стакана;

бульонный кубик — 1шт.;

луковица — 1 шт.;

петрушка;

соль;

специи;

масло растительное.

Приготовление:

Вскипятить воду, растворить в ней бульонный кубик. Залить геркулесовые хлопья бульоном, оставить на 15 минут. Мелко нарезать лук, обжарить его, добавить в геркулесовый фарш. Мелко нарубить петрушку, добавить в фарш, перемешать фарш до однородности. Сформировать котлеты и обжарить их до золотистой корочки.

Тем, кто соблюдает пост, подавать с рубленой зеленью, всем остальным подойдет соус для салата «Цезарь».

Постный люля-кебаб

Бренд-шеф винного бара Megobari Борис Гиоргберидзе поделился с «Лентой.ру» авторским рецептом постного люля-кебаба.

Ингредиенты:

растительный фарш — 400 граммов;

лук репчатый — 60 граммов;

кинза — 15 граммов;

соль — 4 грамма;

аджика грузинская — 3 грамма;

паприка — 2 грамма;

перец красный острый дробленый — 2 грамма;

чабрец сухой — 1 грамм;

перец черный молотый,

масло растительное.

Приготовление:

Лук нарезать в крошку, зелень нашинковать. Добавить в фарш, хорошо вымесить. Фарш разделить на две части, распределить на шампуре. Обжарить со всех сторон до готовности.

При сервировке украсить маринованным луком и лавашом. Можно подать печеные овощи с ореховым соусом баже или другим любимым соусом.

Постный бифштекс

Еще один рецепт очень нежных и вкусных котлет из соевого мяса предлагает читателям «Ленты.ру» шеф-повар столичного ресторана Historia Тимур Исмайлов.

Ингредиенты:

растительный фарш — 500 граммов;

шампиньоны — 100 граммов;

вешенки — 100 граммов;

белые грибы — 30 граммов;

чеснока — 10 граммов;

петрушка — 10 граммов;

корень сельдерея;

шпинат;

кокосовое молоко;

соль;

перец черный молотый.

Приготовление:

Мелко нарезать все грибы, обжарить до готовности. Запечь чеснок, добавить к грибам. Замешать все продукты в фарш, сформировать бифштекс. Обжарить на сковороде или на решетке на открытом огне.

Гарнир:

Зачистить корень сельдерея, запечь в духовке. Добавить кокосовое молоко, пробить до однородной консистенции. Припустить шпинат на медленном огне в небольшом количестве жидкости.

Выложить на тарелку крем из сельдерея, припущенный шпинат и готовый бифштекс. Украсить хрустящим луком криспи и свежим шнитт-луком.

Котлеты из мамалыги с грецким орехом

Секретами постной молдавской кухни с «Лентой.ру» поделился бренд-шеф ресторана Gratar Şi Tigaie Константин Постике.

Ингредиенты:

вода — 3,5 стакана;

кукурузная крупа крупного или мелкого помола — 1 стакан;

лук репчатый;

крупа манная;

картофель;

морковь;

орехи грецкие;

соль;

перец;

растительное масло.

Приготовление:

Отварить картофель (количество по желанию), сделать пюре. Мелко нашинковать морковь и лук, обжарить. Очень мелко порубить грецкие орехи. Все перемешать с картофельным пюре, сделать небольшие котлетки, разложить их в емкости с плоским дном. Смешать небольшое количество манки с кукурузной крупой. Вскипятить три стакана воды. Ложкой сделать в кастрюле водоворот, тонкой струйкой всыпать смесь круп, варить до появления булькающих пузырьков. Половником разложить мамалыгу по емкостям с картофельными котлетами. Остудить, перевернуть емкости. Сформировать котлеты так, чтобы картофель был внутри, обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Для подачи использовать грибной соус или соус для рыбы.

Фалафель

«Фалафель, традиционное блюдо арабской кухни, называют еще вегетарианской шаурмой, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» повар Фарид Османов. — Его можно подавать в пите или лаваше, а также на тарелке с печеными или свежими овощами и йогуртовым соусом».

Ингредиенты:

нут — 250 граммов;

красная фасоль — 100 граммов;

кунжутная паста тахина — 1 столовая ложка;

зеленый лук — 3 стебля;

кумин — 3 чайные ложки;

кориандр — 2 чайные ложки;

сушеный перец чили — 0,5 чайной ложки;

половина лимона;

оливковое масло;

соль;

йогурт;

чеснок.

Приготовление:

Замочить на ночь нут и фасоль. Мелко нарубить зеленый лук. Нут и фасоль превратить в пасту в блендере. Постепенно добавлять в блендер тахину и приправы. Добавить лук, лимонный сок и соль. Скатать небольшие крепкие шарики. Раскалить в сотейнике оливковое масло, погрузить в него шарики до половины, обжарить до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы стекли излишки масла.

Соус:

Измельчить чеснок. Перемешать его с йогуртом, присолить по вкусу.

Постные котлеты из гречки с грибами

«Постные котлеты вкусны и богаты белком, клетчаткой и полезными микроэлементами», — уверяет нутрициолог сервиса «Профи.ру» Алексей Миллер и предлагает простые в исполнении рецепты.

Ингредиенты:

крупа гречневая — 1 стакан;

шампиньоны;

луковица;

чеснок — 2 зубчика;

сухари панировочные;

масло растительное;

соль;

перец.

Приготовление:

Гречку отварить и остудить. Лук и грибы мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета. Добавить измельченный чеснок, жарить еще одну минуту. Смешать гречку с грибной смесью, посолить, поперчить, добавить панировочные сухари. Хорошо перемешать, сформировать котлеты. Обвалять в панировке, обжарить с двух сторон.

Чечевичные котлеты с овощами

Ингредиенты:

красная чечевица — 1 стакан;

морковь — 1 шт.;

болгарский перец – 0,5 шт.;

мука — 4-5 столовые ложки;

томатная паста — 2 столовые ложки;

зелень (укроп, петрушка);

лук репчатый;

масло растительное;

черный перец;

соль.

Приготовление:

Чечевицу промыть, отварить 15-20 минут. Лук, морковь и перец мелко нарезать, обжарить до мягкости. Добавить томатную пасту, тушить две-три минуты. Чечевицу размять вилкой, добавить овощную смесь. Добавить муку, измельченную зелень, соль и специи, хорошо перемешать. Сформировать котлеты, обжарить с обеих сторон.

Картофельные котлеты с грибами

Ингредиенты:

картофель — 6 шт.;

масло растительное;

крахмал кукурузный;

соль;

перец черный молотый;

шампиньоны или вешенки — 250 граммов;

луковица — 1 шт.;

мука — 4 столовые ложки.

Приготовление:

Картофель отварить в мундире, остудить, очистить, размять в пюре. Грибы и лук мелко нарезать, обжарить. Смешать картофельное пюре с грибами и луком. Добавить муку, крахмал, соль и специи. Тщательно перемешать, сформировать котлеты. Обвалять в муке, обжарить до хрустящей корочки.

Фасолевые котлеты с грецкими орехами

Ингредиенты:

консервированная белая или красная фасоль — 400 граммов;

грецкие орехи — 100 граммов;

луковица — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

петрушка или кинза;

паприка;

панировочные сухари;

соль;

перец;

растительное масло.

Приготовление:

Промыть консервированную фасоль, измельчить блендером. Мелко нарезать лук, обжарить до золотистого цвета. Измельчить зелень, орехи и чеснок. Вмешать все в фасолевую массу, добавить панировочные сухари, соль и специи. Тщательно перемешать, сформировать котлеты. Обжарить с обеих сторон.

Капустные котлеты с овсянкой

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 500 граммов;

лук репчатый — по вкусу;

овсяные хлопья — 1 стакан;

морковь — 1 шт.;

мука — 2-3 столовые ложки;

соль;

перец;

сушеный чеснок;

растительное масло.

Приготовление: