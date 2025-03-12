Как приготовить постные котлеты? Авторские рецепты от шеф-поваров

Lenta.ruиещё 1

Великий пост накладывает на православных верующих определенные пищевые ограничения. Кроме того, пища без продуктов животного происхождения активно используется в диетологии и в обычные дни. Многие считают, что такая еда — это что-то скучное и неоригинальное. Однако повара уверяют, что постные блюда — очень вкусны и полезны. «Лента.ру» рассказывает, как разнообразить свое меню в постные дни, а также приводит топ-10 пошаговых авторских рецептов нежных и вкусных постных котлет.

Готовим постные котлеты: авторские рецепты от шеф-поваров
© Lenta.ru

Что нельзя есть в Великий пост

Великий пост в 2025 году длится с 3 марта по 19 апреля. В эти недели православным верующим предписывается отказаться от продуктов животного происхождения, яиц, молока и производных.

Рыба в Великий пост разрешена лишь дважды — в Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), которое в 2025 году выпадает на 13 апреля. А 12 апреля в Лазареву субботу можно есть икру.

Диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко считает, что кратковременное вегетарианство, которым с точки зрения медицины и является любой пост, полезно для здоровья, поскольку большое количество животного белка ведет к хроническим заболеваниям и даже повышает смертность от сердечно-сосудистых болезней. Современные люди потребляют мало клетчатки и растительного белка, а постные блюда идеально восполняют этот недостаток.

«Лента.ру» поговорила с профессиональными поварами и собрала 10 проверенных рецептов вкусных и нежных постных котлет.

«Главная проблема в приготовлении постных котлет — это даже не отсутствие мяса, а отсутствие яйца, как главного скрепляющего элемента, не дающего фаршу рассыпаться, — объясняет в беседе с «Лентой.ру» су-шеф ресторана славянской кухни «Раздолье» Олег Малькут. — Но, конечно, из этой ситуации есть выход — добавление крахмала, бобовых и различных круп, которые хорошо "склеивают" постный фарш».

Например, в постные котлеты из белокочанной капусты с репчатым луком, в постные котлеты из цветной капусты с луком, в картофельные зразы с капустой можно добавить манку или измельченные овсяные хлопья.

Котлеты из геркулеса

Несложный рецепт постных котлет из крупных геркулесовых хлопьев с бульонным кубиком предложил читателям «Ленты.ру» Малькут. Соблюдающие пост могут использовать грибной кубик или кубик с имитацией мяса.

Ингредиенты:

  • вода — 1,5 стакана;
  • геркулесовые хлопья — 2 стакана;
  • бульонный кубик — 1шт.;
  • луковица — 1 шт.;
  • петрушка;
  • соль;
  • специи;
  • масло растительное.

Приготовление:

  1. Вскипятить воду, растворить в ней бульонный кубик.
  2. Залить геркулесовые хлопья бульоном, оставить на 15 минут.
  3. Мелко нарезать лук, обжарить его, добавить в геркулесовый фарш.
  4. Мелко нарубить петрушку, добавить в фарш, перемешать фарш до однородности.
  5. Сформировать котлеты и обжарить их до золотистой корочки.

Тем, кто соблюдает пост, подавать с рубленой зеленью, всем остальным подойдет соус для салата «Цезарь».

Постный люля-кебаб

Бренд-шеф винного бара Megobari Борис Гиоргберидзе поделился с «Лентой.ру» авторским рецептом постного люля-кебаба.

Ингредиенты:

  • растительный фарш — 400 граммов;
  • лук репчатый — 60 граммов;
  • кинза — 15 граммов;
  • соль — 4 грамма;
  • аджика грузинская — 3 грамма;
  • паприка — 2 грамма;
  • перец красный острый дробленый — 2 грамма;
  • чабрец сухой — 1 грамм;
  • перец черный молотый,
  • масло растительное.

Приготовление:

  1. Лук нарезать в крошку, зелень нашинковать.
  2. Добавить в фарш, хорошо вымесить.
  3. Фарш разделить на две части, распределить на шампуре.
  4. Обжарить со всех сторон до готовности.

При сервировке украсить маринованным луком и лавашом. Можно подать печеные овощи с ореховым соусом баже или другим любимым соусом.

Постный бифштекс

Еще один рецепт очень нежных и вкусных котлет из соевого мяса предлагает читателям «Ленты.ру» шеф-повар столичного ресторана Historia Тимур Исмайлов.

Ингредиенты:

  • растительный фарш — 500 граммов;
  • шампиньоны — 100 граммов;
  • вешенки — 100 граммов;
  • белые грибы — 30 граммов;
  • чеснока — 10 граммов;
  • петрушка — 10 граммов;
  • корень сельдерея;
  • шпинат;
  • кокосовое молоко;
  • соль;
  • перец черный молотый.

Приготовление:

  1. Мелко нарезать все грибы, обжарить до готовности.
  2. Запечь чеснок, добавить к грибам.
  3. Замешать все продукты в фарш, сформировать бифштекс.
  4. Обжарить на сковороде или на решетке на открытом огне.

Гарнир:

  1. Зачистить корень сельдерея, запечь в духовке.
  2. Добавить кокосовое молоко, пробить до однородной консистенции.
  3. Припустить шпинат на медленном огне в небольшом количестве жидкости.

Выложить на тарелку крем из сельдерея, припущенный шпинат и готовый бифштекс. Украсить хрустящим луком криспи и свежим шнитт-луком.

Котлеты из мамалыги с грецким орехом

Секретами постной молдавской кухни с «Лентой.ру» поделился бренд-шеф ресторана Gratar Şi Tigaie Константин Постике.

Ингредиенты:

  • вода — 3,5 стакана;
  • кукурузная крупа крупного или мелкого помола — 1 стакан;
  • лук репчатый;
  • крупа манная;
  • картофель;
  • морковь;
  • орехи грецкие;
  • соль;
  • перец;
  • растительное масло.

Приготовление:

  1. Отварить картофель (количество по желанию), сделать пюре.
  2. Мелко нашинковать морковь и лук, обжарить.
  3. Очень мелко порубить грецкие орехи.
  4. Все перемешать с картофельным пюре, сделать небольшие котлетки, разложить их в емкости с плоским дном.
  5. Смешать небольшое количество манки с кукурузной крупой.
  6. Вскипятить три стакана воды.
  7. Ложкой сделать в кастрюле водоворот, тонкой струйкой всыпать смесь круп, варить до появления булькающих пузырьков.
  8. Половником разложить мамалыгу по емкостям с картофельными котлетами.
  9. Остудить, перевернуть емкости.
  10. Сформировать котлеты так, чтобы картофель был внутри, обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Для подачи использовать грибной соус или соус для рыбы.

Фалафель

«Фалафель, традиционное блюдо арабской кухни, называют еще вегетарианской шаурмой, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» повар Фарид Османов. — Его можно подавать в пите или лаваше, а также на тарелке с печеными или свежими овощами и йогуртовым соусом».

Ингредиенты:

  • нут — 250 граммов;
  • красная фасоль — 100 граммов;
  • кунжутная паста тахина — 1 столовая ложка;
  • зеленый лук — 3 стебля;
  • кумин — 3 чайные ложки;
  • кориандр — 2 чайные ложки;
  • сушеный перец чили — 0,5 чайной ложки;
  • половина лимона;
  • оливковое масло;
  • соль;
  • йогурт;
  • чеснок.

Приготовление:

  1. Замочить на ночь нут и фасоль.
  2. Мелко нарубить зеленый лук.
  3. Нут и фасоль превратить в пасту в блендере.
  4. Постепенно добавлять в блендер тахину и приправы.
  5. Добавить лук, лимонный сок и соль.
  6. Скатать небольшие крепкие шарики.
  7. Раскалить в сотейнике оливковое масло, погрузить в него шарики до половины, обжарить до золотистой корочки.
  8. Выложить на бумажное полотенце, чтобы стекли излишки масла.

Соус:

  1. Измельчить чеснок.
  2. Перемешать его с йогуртом, присолить по вкусу.

Постные котлеты из гречки с грибами

«Постные котлеты вкусны и богаты белком, клетчаткой и полезными микроэлементами», — уверяет нутрициолог сервиса «Профи.ру» Алексей Миллер и предлагает простые в исполнении рецепты.

Ингредиенты:

  • крупа гречневая — 1 стакан;
  • шампиньоны;
  • луковица;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сухари панировочные;
  • масло растительное;
  • соль;
  • перец.

Приготовление:

  1. Гречку отварить и остудить.
  2. Лук и грибы мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета.
  3. Добавить измельченный чеснок, жарить еще одну минуту.
  4. Смешать гречку с грибной смесью, посолить, поперчить, добавить панировочные сухари.
  5. Хорошо перемешать, сформировать котлеты.
  6. Обвалять в панировке, обжарить с двух сторон.

Чечевичные котлеты с овощами

Ингредиенты:

  • красная чечевица — 1 стакан;
  • морковь — 1 шт.;
  • болгарский перец – 0,5 шт.;
  • мука — 4-5 столовые ложки;
  • томатная паста — 2 столовые ложки;
  • зелень (укроп, петрушка);
  • лук репчатый;
  • масло растительное;
  • черный перец;
  • соль.

Приготовление:

  1. Чечевицу промыть, отварить 15-20 минут.
  2. Лук, морковь и перец мелко нарезать, обжарить до мягкости.
  3. Добавить томатную пасту, тушить две-три минуты.
  4. Чечевицу размять вилкой, добавить овощную смесь.
  5. Добавить муку, измельченную зелень, соль и специи, хорошо перемешать.
  6. Сформировать котлеты, обжарить с обеих сторон.

Картофельные котлеты с грибами

Ингредиенты:

  • картофель — 6 шт.;
  • масло растительное;
  • крахмал кукурузный;
  • соль;
  • перец черный молотый;
  • шампиньоны или вешенки — 250 граммов;
  • луковица — 1 шт.;
  • мука — 4 столовые ложки.

Приготовление:

  1. Картофель отварить в мундире, остудить, очистить, размять в пюре.
  2. Грибы и лук мелко нарезать, обжарить.
  3. Смешать картофельное пюре с грибами и луком.
  4. Добавить муку, крахмал, соль и специи.
  5. Тщательно перемешать, сформировать котлеты.
  6. Обвалять в муке, обжарить до хрустящей корочки.

Фасолевые котлеты с грецкими орехами

Ингредиенты:

  • консервированная белая или красная фасоль — 400 граммов;
  • грецкие орехи — 100 граммов;
  • луковица — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • петрушка или кинза;
  • паприка;
  • панировочные сухари;
  • соль;
  • перец;
  • растительное масло.

Приготовление:

  1. Промыть консервированную фасоль, измельчить блендером.
  2. Мелко нарезать лук, обжарить до золотистого цвета.
  3. Измельчить зелень, орехи и чеснок.
  4. Вмешать все в фасолевую массу, добавить панировочные сухари, соль и специи.
  5. Тщательно перемешать, сформировать котлеты.
  6. Обжарить с обеих сторон.

Капустные котлеты с овсянкой

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 500 граммов;
  • лук репчатый — по вкусу;
  • овсяные хлопья — 1 стакан;
  • морковь — 1 шт.;
  • мука — 2-3 столовые ложки;
  • соль;
  • перец;
  • сушеный чеснок;
  • растительное масло.

Приготовление:

  1. Капусту мелко нашинковать, обжарить до мягкости.
  2. Лук и морковь натереть, добавить к капусте, жарить вместе семь минут.
  3. Овсяные хлопья залить кипятком на пять минут, слить лишнюю воду.
  4. Смешать овощную смесь с овсянкой, добавить муку, соль и специи, хорошо перемешать.
  5. Дать массе немного остыть, сформировать котлеты.
  6. Обжарить до золотистой корочки с обеих сторон.
Еда
Алексей Миллер
Рецепт недели