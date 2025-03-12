Готовим постные котлеты: авторские рецепты от шеф-поваров

Великий пост накладывает на православных верующих определенные пищевые ограничения. Кроме того, пища без продуктов животного происхождения активно используется в диетологии и в обычные дни. Многие считают, что такая еда — это что-то скучное и неоригинальное. Однако повара уверяют, что постные блюда — очень вкусны и полезны. «Лента.ру» рассказывает, как разнообразить свое меню в постные дни, а также приводит топ-10 пошаговых авторских рецептов нежных и вкусных постных котлет.
Что нельзя есть в Великий пост
Великий пост в 2025 году длится с 3 марта по 19 апреля. В эти недели православным верующим предписывается отказаться от продуктов животного происхождения, яиц, молока и производных.
Рыба в Великий пост разрешена лишь дважды — в Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), которое в 2025 году выпадает на 13 апреля. А 12 апреля в Лазареву субботу можно есть икру.
Диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко считает, что кратковременное вегетарианство, которым с точки зрения медицины и является любой пост, полезно для здоровья, поскольку большое количество животного белка ведет к хроническим заболеваниям и даже повышает смертность от сердечно-сосудистых болезней. Современные люди потребляют мало клетчатки и растительного белка, а постные блюда идеально восполняют этот недостаток.
«Лента.ру» поговорила с профессиональными поварами и собрала 10 проверенных рецептов вкусных и нежных постных котлет.
«Главная проблема в приготовлении постных котлет — это даже не отсутствие мяса, а отсутствие яйца, как главного скрепляющего элемента, не дающего фаршу рассыпаться, — объясняет в беседе с «Лентой.ру» су-шеф ресторана славянской кухни «Раздолье» Олег Малькут. — Но, конечно, из этой ситуации есть выход — добавление крахмала, бобовых и различных круп, которые хорошо "склеивают" постный фарш».
Например, в постные котлеты из белокочанной капусты с репчатым луком, в постные котлеты из цветной капусты с луком, в картофельные зразы с капустой можно добавить манку или измельченные овсяные хлопья.
Котлеты из геркулеса
Несложный рецепт постных котлет из крупных геркулесовых хлопьев с бульонным кубиком предложил читателям «Ленты.ру» Малькут. Соблюдающие пост могут использовать грибной кубик или кубик с имитацией мяса.
Ингредиенты:
- вода — 1,5 стакана;
- геркулесовые хлопья — 2 стакана;
- бульонный кубик — 1шт.;
- луковица — 1 шт.;
- петрушка;
- соль;
- специи;
- масло растительное.
Приготовление:
- Вскипятить воду, растворить в ней бульонный кубик.
- Залить геркулесовые хлопья бульоном, оставить на 15 минут.
- Мелко нарезать лук, обжарить его, добавить в геркулесовый фарш.
- Мелко нарубить петрушку, добавить в фарш, перемешать фарш до однородности.
- Сформировать котлеты и обжарить их до золотистой корочки.
Тем, кто соблюдает пост, подавать с рубленой зеленью, всем остальным подойдет соус для салата «Цезарь».
Постный люля-кебаб
Бренд-шеф винного бара Megobari Борис Гиоргберидзе поделился с «Лентой.ру» авторским рецептом постного люля-кебаба.
Ингредиенты:
- растительный фарш — 400 граммов;
- лук репчатый — 60 граммов;
- кинза — 15 граммов;
- соль — 4 грамма;
- аджика грузинская — 3 грамма;
- паприка — 2 грамма;
- перец красный острый дробленый — 2 грамма;
- чабрец сухой — 1 грамм;
- перец черный молотый,
- масло растительное.
Приготовление:
- Лук нарезать в крошку, зелень нашинковать.
- Добавить в фарш, хорошо вымесить.
- Фарш разделить на две части, распределить на шампуре.
- Обжарить со всех сторон до готовности.
При сервировке украсить маринованным луком и лавашом. Можно подать печеные овощи с ореховым соусом баже или другим любимым соусом.
Постный бифштекс
Еще один рецепт очень нежных и вкусных котлет из соевого мяса предлагает читателям «Ленты.ру» шеф-повар столичного ресторана Historia Тимур Исмайлов.
Ингредиенты:
- растительный фарш — 500 граммов;
- шампиньоны — 100 граммов;
- вешенки — 100 граммов;
- белые грибы — 30 граммов;
- чеснока — 10 граммов;
- петрушка — 10 граммов;
- корень сельдерея;
- шпинат;
- кокосовое молоко;
- соль;
- перец черный молотый.
Приготовление:
- Мелко нарезать все грибы, обжарить до готовности.
- Запечь чеснок, добавить к грибам.
- Замешать все продукты в фарш, сформировать бифштекс.
- Обжарить на сковороде или на решетке на открытом огне.
Гарнир:
- Зачистить корень сельдерея, запечь в духовке.
- Добавить кокосовое молоко, пробить до однородной консистенции.
- Припустить шпинат на медленном огне в небольшом количестве жидкости.
Выложить на тарелку крем из сельдерея, припущенный шпинат и готовый бифштекс. Украсить хрустящим луком криспи и свежим шнитт-луком.
Котлеты из мамалыги с грецким орехом
Секретами постной молдавской кухни с «Лентой.ру» поделился бренд-шеф ресторана Gratar Şi Tigaie Константин Постике.
Ингредиенты:
- вода — 3,5 стакана;
- кукурузная крупа крупного или мелкого помола — 1 стакан;
- лук репчатый;
- крупа манная;
- картофель;
- морковь;
- орехи грецкие;
- соль;
- перец;
- растительное масло.
Приготовление:
- Отварить картофель (количество по желанию), сделать пюре.
- Мелко нашинковать морковь и лук, обжарить.
- Очень мелко порубить грецкие орехи.
- Все перемешать с картофельным пюре, сделать небольшие котлетки, разложить их в емкости с плоским дном.
- Смешать небольшое количество манки с кукурузной крупой.
- Вскипятить три стакана воды.
- Ложкой сделать в кастрюле водоворот, тонкой струйкой всыпать смесь круп, варить до появления булькающих пузырьков.
- Половником разложить мамалыгу по емкостям с картофельными котлетами.
- Остудить, перевернуть емкости.
- Сформировать котлеты так, чтобы картофель был внутри, обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
Для подачи использовать грибной соус или соус для рыбы.
Фалафель
«Фалафель, традиционное блюдо арабской кухни, называют еще вегетарианской шаурмой, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» повар Фарид Османов. — Его можно подавать в пите или лаваше, а также на тарелке с печеными или свежими овощами и йогуртовым соусом».
Ингредиенты:
- нут — 250 граммов;
- красная фасоль — 100 граммов;
- кунжутная паста тахина — 1 столовая ложка;
- зеленый лук — 3 стебля;
- кумин — 3 чайные ложки;
- кориандр — 2 чайные ложки;
- сушеный перец чили — 0,5 чайной ложки;
- половина лимона;
- оливковое масло;
- соль;
- йогурт;
- чеснок.
Приготовление:
- Замочить на ночь нут и фасоль.
- Мелко нарубить зеленый лук.
- Нут и фасоль превратить в пасту в блендере.
- Постепенно добавлять в блендер тахину и приправы.
- Добавить лук, лимонный сок и соль.
- Скатать небольшие крепкие шарики.
- Раскалить в сотейнике оливковое масло, погрузить в него шарики до половины, обжарить до золотистой корочки.
- Выложить на бумажное полотенце, чтобы стекли излишки масла.
Соус:
- Измельчить чеснок.
- Перемешать его с йогуртом, присолить по вкусу.
Постные котлеты из гречки с грибами
«Постные котлеты вкусны и богаты белком, клетчаткой и полезными микроэлементами», — уверяет нутрициолог сервиса «Профи.ру» Алексей Миллер и предлагает простые в исполнении рецепты.
Ингредиенты:
- крупа гречневая — 1 стакан;
- шампиньоны;
- луковица;
- чеснок — 2 зубчика;
- сухари панировочные;
- масло растительное;
- соль;
- перец.
Приготовление:
- Гречку отварить и остудить.
- Лук и грибы мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета.
- Добавить измельченный чеснок, жарить еще одну минуту.
- Смешать гречку с грибной смесью, посолить, поперчить, добавить панировочные сухари.
- Хорошо перемешать, сформировать котлеты.
- Обвалять в панировке, обжарить с двух сторон.
Чечевичные котлеты с овощами
Ингредиенты:
- красная чечевица — 1 стакан;
- морковь — 1 шт.;
- болгарский перец – 0,5 шт.;
- мука — 4-5 столовые ложки;
- томатная паста — 2 столовые ложки;
- зелень (укроп, петрушка);
- лук репчатый;
- масло растительное;
- черный перец;
- соль.
Приготовление:
- Чечевицу промыть, отварить 15-20 минут.
- Лук, морковь и перец мелко нарезать, обжарить до мягкости.
- Добавить томатную пасту, тушить две-три минуты.
- Чечевицу размять вилкой, добавить овощную смесь.
- Добавить муку, измельченную зелень, соль и специи, хорошо перемешать.
- Сформировать котлеты, обжарить с обеих сторон.
Картофельные котлеты с грибами
Ингредиенты:
- картофель — 6 шт.;
- масло растительное;
- крахмал кукурузный;
- соль;
- перец черный молотый;
- шампиньоны или вешенки — 250 граммов;
- луковица — 1 шт.;
- мука — 4 столовые ложки.
Приготовление:
- Картофель отварить в мундире, остудить, очистить, размять в пюре.
- Грибы и лук мелко нарезать, обжарить.
- Смешать картофельное пюре с грибами и луком.
- Добавить муку, крахмал, соль и специи.
- Тщательно перемешать, сформировать котлеты.
- Обвалять в муке, обжарить до хрустящей корочки.
Фасолевые котлеты с грецкими орехами
Ингредиенты:
- консервированная белая или красная фасоль — 400 граммов;
- грецкие орехи — 100 граммов;
- луковица — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- петрушка или кинза;
- паприка;
- панировочные сухари;
- соль;
- перец;
- растительное масло.
Приготовление:
- Промыть консервированную фасоль, измельчить блендером.
- Мелко нарезать лук, обжарить до золотистого цвета.
- Измельчить зелень, орехи и чеснок.
- Вмешать все в фасолевую массу, добавить панировочные сухари, соль и специи.
- Тщательно перемешать, сформировать котлеты.
- Обжарить с обеих сторон.
Капустные котлеты с овсянкой
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 500 граммов;
- лук репчатый — по вкусу;
- овсяные хлопья — 1 стакан;
- морковь — 1 шт.;
- мука — 2-3 столовые ложки;
- соль;
- перец;
- сушеный чеснок;
- растительное масло.
Приготовление:
- Капусту мелко нашинковать, обжарить до мягкости.
- Лук и морковь натереть, добавить к капусте, жарить вместе семь минут.
- Овсяные хлопья залить кипятком на пять минут, слить лишнюю воду.
- Смешать овощную смесь с овсянкой, добавить муку, соль и специи, хорошо перемешать.
- Дать массе немного остыть, сформировать котлеты.
- Обжарить до золотистой корочки с обеих сторон.