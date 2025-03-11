Пошаговый рецепт приготовления нежного омлета

Этот омлет без яиц — отличный вариант для тех, кто соблюдает Великий пост или просто ищет легкий и полезный завтрак. Он готовится из простых ингредиентов и получается нежным и воздушным.

Ингредиенты:

нутовая мука — 100 г;

вода — 200 мл;

сода — 1/2 ч. л.;

соль, перец, специи по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Смешайте нутовую муку с водой до получения однородной массы. Добавьте соду, соль, перец и специи по вкусу. Хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Вылейте тесто на сковороду и жарьте на среднем огне под крышкой до готовности, примерно 3-4 минуты с каждой стороны.

Подавайте омлет теплым, украсив свежей зеленью или овощами. Это блюдо порадует вас своим вкусом и легкостью!

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