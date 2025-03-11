Пошаговый рецепт приготовления нежного омлета

Этот божественно-нежный омлет можно есть даже в пост. Попробуйте!
Этот омлет без яиц — отличный вариант для тех, кто соблюдает Великий пост или просто ищет легкий и полезный завтрак. Он готовится из простых ингредиентов и получается нежным и воздушным.
Ингредиенты:
- нутовая мука — 100 г;
- вода — 200 мл;
- сода — 1/2 ч. л.;
- соль, перец, специи по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Смешайте нутовую муку с водой до получения однородной массы.
- Добавьте соду, соль, перец и специи по вкусу. Хорошо перемешайте.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
- Вылейте тесто на сковороду и жарьте на среднем огне под крышкой до готовности, примерно 3-4 минуты с каждой стороны.
Подавайте омлет теплым, украсив свежей зеленью или овощами. Это блюдо порадует вас своим вкусом и легкостью!
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