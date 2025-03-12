Четыре рецепта домашних чипсов без ГМО и жира

Магазинные чипсы, как правило, насыщены трансжирами и добавками. Чтобы не отказывать себе в удовольствие, при этом не отравляя тело, можно приготовить вкусные и здоровые снеки дома, используя натуральные ингредиенты. «‎Рамблер» поделится простыми рецептами домашних чипсов, которые станут отличной альтернативой закускам с прилавков супермаркетов.

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1. Чипсы из картофеля

Ингредиенты:

2-3 крупных картофелины

1-2 ст. ложки оливкового масла

Соль по вкусу

Приправы по желанию (паприка, чеснок, розмарин и т.д.)

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180°C. Картофель хорошо вымойте и нарежьте тонкими кружочками с помощью ножа или овощерезки. Слегка смажьте картофель оливковым маслом и посыпьте солью и выбранными приправами. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Запекайте чипсы в духовке около 15-20 минут, периодически переворачивая их, чтобы они подрумянились равномерно. Готовые чипсы остудите и подавайте.

2. Чипсы из сладкого картофеля (батата)

Ингредиенты:

2 сладких картофелины

Соль по вкусу

Черный перец или другие специи

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200°C. Нарежьте сладкий картофель тонкими ломтиками, стараясь сделать их одинаковой толщины. Выложите ломтики на противень, застеленный пергаментом. Посыпьте чипсы солью, перцем и другими специями по желанию. Запекайте в духовке 25-30 минут, переворачивая чипсы на полпути, чтобы они стали равномерно золотистыми и хрустящими. Дайте чипсам остыть и наслаждайтесь.

3. Чипсы из кабачков

Ингредиенты:

2 средних кабачка

1-2 ст. ложки оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Специи: орегано, чеснок, базилик

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180°C. Нарежьте кабачки тонкими кружочками или полосками. Слегка смажьте кабачки оливковым маслом и посыпьте солью, перцем и выбранными специями. Выложите кабачки на противень в один слой. Запекайте около 15-20 минут, пока чипсы не станут хрустящими. Оставьте чипсы остывать перед подачей.

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4. Чипсы из моркови

Ингредиенты:

3-4 средние морковки

1 ст. ложка оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Паприка или другие специи

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 190°C. Морковь нарежьте тонкими ломтиками с помощью овощерезки или ножа. Смажьте ломтики моркови оливковым маслом, посыпьте солью, перцем и паприкой. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в духовке 20-25 минут, переворачивая чипсы на полпути. После запеканья дайте чипсам немного остыть, чтобы они стали хрустящими.

Эти рецепты чипсов без ГМО и лишнего жира позволят насладиться любимой закуской без ущерба для здоровья. Экспериментируйте с приправами и наслаждайтесь хрустящими, низкокалорийными перекусами.

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