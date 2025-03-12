Четыре рецепта домашних чипсов без ГМО и жира
Магазинные чипсы, как правило, насыщены трансжирами и добавками. Чтобы не отказывать себе в удовольствие, при этом не отравляя тело, можно приготовить вкусные и здоровые снеки дома, используя натуральные ингредиенты. «Рамблер» поделится простыми рецептами домашних чипсов, которые станут отличной альтернативой закускам с прилавков супермаркетов.
1. Чипсы из картофеля
Ингредиенты:
- 2-3 крупных картофелины
- 1-2 ст. ложки оливкового масла
- Соль по вкусу
- Приправы по желанию (паприка, чеснок, розмарин и т.д.)
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Картофель хорошо вымойте и нарежьте тонкими кружочками с помощью ножа или овощерезки.
- Слегка смажьте картофель оливковым маслом и посыпьте солью и выбранными приправами.
- Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, в один слой.
- Запекайте чипсы в духовке около 15-20 минут, периодически переворачивая их, чтобы они подрумянились равномерно.
- Готовые чипсы остудите и подавайте.
2. Чипсы из сладкого картофеля (батата)
Ингредиенты:
- 2 сладких картофелины
- Соль по вкусу
- Черный перец или другие специи
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200°C.
- Нарежьте сладкий картофель тонкими ломтиками, стараясь сделать их одинаковой толщины.
- Выложите ломтики на противень, застеленный пергаментом.
- Посыпьте чипсы солью, перцем и другими специями по желанию.
- Запекайте в духовке 25-30 минут, переворачивая чипсы на полпути, чтобы они стали равномерно золотистыми и хрустящими.
- Дайте чипсам остыть и наслаждайтесь.
3. Чипсы из кабачков
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка
- 1-2 ст. ложки оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
- Специи: орегано, чеснок, базилик
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Нарежьте кабачки тонкими кружочками или полосками.
- Слегка смажьте кабачки оливковым маслом и посыпьте солью, перцем и выбранными специями.
- Выложите кабачки на противень в один слой.
- Запекайте около 15-20 минут, пока чипсы не станут хрустящими.
- Оставьте чипсы остывать перед подачей.
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4. Чипсы из моркови
Ингредиенты:
- 3-4 средние морковки
- 1 ст. ложка оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
- Паприка или другие специи
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 190°C.
- Морковь нарежьте тонкими ломтиками с помощью овощерезки или ножа.
- Смажьте ломтики моркови оливковым маслом, посыпьте солью, перцем и паприкой.
- Выложите на противень, застеленный пергаментом.
- Запекайте в духовке 20-25 минут, переворачивая чипсы на полпути.
- После запеканья дайте чипсам немного остыть, чтобы они стали хрустящими.
Эти рецепты чипсов без ГМО и лишнего жира позволят насладиться любимой закуской без ущерба для здоровья. Экспериментируйте с приправами и наслаждайтесь хрустящими, низкокалорийными перекусами.
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