Четыре рецепта домашних чипсов без ГМО и жира

Катерина Саломе

Магазинные чипсы, как правило, насыщены трансжирами и добавками. Чтобы не отказывать себе в удовольствие, при этом не отравляя тело, можно приготовить вкусные и здоровые снеки дома, используя натуральные ингредиенты. «‎Рамблер» поделится простыми рецептами домашних чипсов, которые станут отличной альтернативой закускам с прилавков супермаркетов.

Четыре рецепта домашних чипсов без ГМО и жира
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1. Чипсы из картофеля

Ингредиенты:

  • 2-3 крупных картофелины
  • 1-2 ст. ложки оливкового масла
  • Соль по вкусу
  • Приправы по желанию (паприка, чеснок, розмарин и т.д.)

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Картофель хорошо вымойте и нарежьте тонкими кружочками с помощью ножа или овощерезки.
  3. Слегка смажьте картофель оливковым маслом и посыпьте солью и выбранными приправами.
  4. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, в один слой.
  5. Запекайте чипсы в духовке около 15-20 минут, периодически переворачивая их, чтобы они подрумянились равномерно.
  6. Готовые чипсы остудите и подавайте.

2. Чипсы из сладкого картофеля (батата)

Ингредиенты:

  • 2 сладких картофелины
  • Соль по вкусу
  • Черный перец или другие специи

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200°C.
  2. Нарежьте сладкий картофель тонкими ломтиками, стараясь сделать их одинаковой толщины.
  3. Выложите ломтики на противень, застеленный пергаментом.
  4. Посыпьте чипсы солью, перцем и другими специями по желанию.
  5. Запекайте в духовке 25-30 минут, переворачивая чипсы на полпути, чтобы они стали равномерно золотистыми и хрустящими.
  6. Дайте чипсам остыть и наслаждайтесь.

3. Чипсы из кабачков

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка
  • 1-2 ст. ложки оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу
  • Специи: орегано, чеснок, базилик

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Нарежьте кабачки тонкими кружочками или полосками.
  3. Слегка смажьте кабачки оливковым маслом и посыпьте солью, перцем и выбранными специями.
  4. Выложите кабачки на противень в один слой.
  5. Запекайте около 15-20 минут, пока чипсы не станут хрустящими.
  6. Оставьте чипсы остывать перед подачей.

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4. Чипсы из моркови

Ингредиенты:

  • 3-4 средние морковки
  • 1 ст. ложка оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу
  • Паприка или другие специи

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 190°C.
  2. Морковь нарежьте тонкими ломтиками с помощью овощерезки или ножа.
  3. Смажьте ломтики моркови оливковым маслом, посыпьте солью, перцем и паприкой.
  4. Выложите на противень, застеленный пергаментом.
  5. Запекайте в духовке 20-25 минут, переворачивая чипсы на полпути.
  6. После запеканья дайте чипсам немного остыть, чтобы они стали хрустящими.

Эти рецепты чипсов без ГМО и лишнего жира позволят насладиться любимой закуской без ущерба для здоровья. Экспериментируйте с приправами и наслаждайтесь хрустящими, низкокалорийными перекусами.

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