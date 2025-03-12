Стало известно, как часто в России покупают готовую еду

Лидерами по популярности стали салаты и вторые блюда.

Такие данные исследования холдинга «Ромир» есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

«Готовые салаты стали неотъемлемой частью рациона значительного числа россиян. Рост среднего чека на 17% (до 141 рубля) подтверждает готовность потребителей платить больше за качество и удобство», — объяснили эксперты.

Следом по динамике роста идут вторые готовые блюда. Частота покупок в этой категории увеличилась за год на 3%, достигнув восьми раз в год. Средний чек вырос на 21% и составил 219 руб. При этом сегмент «мясо, птица, рыба» показал самый значительный рост среднего чека — 239 руб. (+29%).

На одного человека в прошлом году пришлось 18 покупок готовой еды в год. Средний чек вырос на 16%, достигнув 182 руб.