Суп харчо и другие блюда грузинской кухни
Грузинская кулинария вобрала в себя лучшие традиции местных народов, а также влияние разных культур. Она славится своими насыщенными и яркими вкусами. В этой статье «Рамблер» предложит рецепты традиционных блюд Грузии, которые стоит попробовать каждому гурману.
Суп харчо
Ингредиенты:
- говядина (мякоть) — 500 г
- рис — 100 г
- лук — 1 шт.
- чеснок — 4-5 зубчиков
- грецкие орехи (измельченные) — 50 г
- помидоры (свежие или томатная паста) — 2-3 шт. или 2 ст. ложки пасты
- хмели-сунели — 1 ч. ложка
- сумак — 1 ч. ложка
- кинза (свежая) — по вкусу
- острый перец — по вкусу
- масло (для жарки) — 2 ст. ложки
- соль, черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Говядину нарезать кубиками и отварить в двух литрах воды до мягкости, периодически снимая пену.
- Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить на сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета.
- Добавить нарезанные помидоры или томатную пасту, жарить еще пять-семь минут.
- В кастрюлю с бульоном добавить обжаренные овощи, специи (хмели-сунели, сумак), и варить десять минут.
- Рис тщательно промыть и добавить в суп. Варить до готовности риса.
- Грецкие орехи измельчить в пасту и добавить в суп, перемешать.
- Готовый суп приправить солью, перцем, кинзой и острым перцем по вкусу. Дать настояться 10-15 минут.
- Подавать горячим, посыпав зеленью.
Хачапури по-аджарски
Ингредиенты для теста:
- мука — 400 г
- вода — 150 мл
- дрожжи сухие — 7 г
- соль — 1 ч. ложка
- сахар — 1 ч. ложка
- масло растительное — 2 ст. ложки
Ингредиенты для начинки:
- сыр сулугуни — 300 г
- сыр моцарелла — 100 г
- яйцо — 1 шт.
- масло сливочное — 1 ст. ложка
Способ приготовления:
- В теплой воде растворить сахар и дрожжи, оставить на десять минут до образования пены.
- В муку добавить соль, растительное масло, затем влить дрожжевую смесь. Замесить мягкое тесто, накрыть и оставить на час для подъема.
- Для начинки натереть оба сыра, смешать их и тщательно перемешать.
- Разделить тесто на две части, раскатать каждую в круг диаметром 25-30 см.
- В центре каждого круга выложить сырную начинку, затем свернуть края в лодочку.
- Запечь в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до золотистой корочки.
- В центр готового хачапури аккуратно вбить яйцо и вернуть в духовку на пять-семь минут.
- После запекания добавить в центр сливочное масло, подать горячим.
Чахохбили
Ингредиенты:
- курица (разделанная на части) — 1,5 кг
- лук — 2 шт.
- чеснок — 4-5 зубчиков
- помидоры — 3-4 шт.
- болгарский перец — 1 шт.
- сухие травы (базилик, орегано, хмели-сунели) — по вкусу
- кинза — по вкусу
- масло растительное — 3 ст. ложки
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Разогреть масло в глубокой сковороде и обжарить курицу до золотистой корочки с обеих сторон.
- Лук нарезать полукольцами и добавить к курице, обжарить до мягкости.
- Нарезать помидоры и болгарский перец, добавить в сковороду, тушить 10-15 минут.
- Добавить чеснок, сушеные травы, соль и перец, хорошо перемешать.
- Добавить немного воды (около 100 мл) и тушить на медленном огне до готовности мяса, примерно 40-50 минут.
- За пять минут до готовности добавить свежую кинзу и перемешать.
- Подавать горячим с лепешками или рисом.
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Лобио
Ингредиенты:
- фасоль (красная или белая) — 300 г
- лук — 1 шт.
- чеснок — 4 зубчика
- кинза — по вкусу
- кориандр — 1 ч. ложка
- хмели-сунели — 1 ч. ложка
- томатная паста — 2 ст. ложки
- масло растительное — 2 ст. ложки
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Фасоль замочить на ночь, затем отварить до мягкости.
- На сковороде обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета, добавить чеснок и жарить еще две-три минуты.
- Добавить томатную пасту, специи, перемешать и тушить пять-семь минут.
- В сковороду добавить отваренную фасоль, соль и перец, тушить еще 10-15 минут, добавив немного воды при необходимости.
- В конце добавить кинзу, перемешать и подать горячим.
Эти блюда — лишь небольшая часть того богатства, которое грузинская кулинария предлагает своим поклонникам. Попробуйте эти рецепты, и вы ощутите всю полноту вкусов и ароматов, которые делают кухню жемчужины Кавказа одной из самых любимых в мире.
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