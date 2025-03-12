Суп харчо и другие блюда грузинской кухни

Грузинская кулинария вобрала в себя лучшие традиции местных народов, а также влияние разных культур. Она славится своими насыщенными и яркими вкусами. В этой статье «‎Рамблер» предложит рецепты традиционных блюд Грузии, которые стоит попробовать каждому гурману.

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Суп харчо

Ингредиенты:

говядина (мякоть) — 500 г

рис — 100 г

лук — 1 шт.

чеснок — 4-5 зубчиков

грецкие орехи (измельченные) — 50 г

помидоры (свежие или томатная паста) — 2-3 шт. или 2 ст. ложки пасты

хмели-сунели — 1 ч. ложка

сумак — 1 ч. ложка

кинза (свежая) — по вкусу

острый перец — по вкусу

масло (для жарки) — 2 ст. ложки

соль, черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Говядину нарезать кубиками и отварить в двух литрах воды до мягкости, периодически снимая пену. Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить на сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета. Добавить нарезанные помидоры или томатную пасту, жарить еще пять-семь минут. В кастрюлю с бульоном добавить обжаренные овощи, специи (хмели-сунели, сумак), и варить десять минут. Рис тщательно промыть и добавить в суп. Варить до готовности риса. Грецкие орехи измельчить в пасту и добавить в суп, перемешать. Готовый суп приправить солью, перцем, кинзой и острым перцем по вкусу. Дать настояться 10-15 минут. Подавать горячим, посыпав зеленью.

Хачапури по-аджарски

Ингредиенты для теста:

мука — 400 г

вода — 150 мл

дрожжи сухие — 7 г

соль — 1 ч. ложка

сахар — 1 ч. ложка

масло растительное — 2 ст. ложки

Ингредиенты для начинки:

сыр сулугуни — 300 г

сыр моцарелла — 100 г

яйцо — 1 шт.

масло сливочное — 1 ст. ложка

Способ приготовления:

В теплой воде растворить сахар и дрожжи, оставить на десять минут до образования пены. В муку добавить соль, растительное масло, затем влить дрожжевую смесь. Замесить мягкое тесто, накрыть и оставить на час для подъема. Для начинки натереть оба сыра, смешать их и тщательно перемешать. Разделить тесто на две части, раскатать каждую в круг диаметром 25-30 см. В центре каждого круга выложить сырную начинку, затем свернуть края в лодочку. Запечь в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до золотистой корочки. В центр готового хачапури аккуратно вбить яйцо и вернуть в духовку на пять-семь минут. После запекания добавить в центр сливочное масло, подать горячим.

Чахохбили

Ингредиенты:

курица (разделанная на части) — 1,5 кг

лук — 2 шт.

чеснок — 4-5 зубчиков

помидоры — 3-4 шт.

болгарский перец — 1 шт.

сухие травы (базилик, орегано, хмели-сунели) — по вкусу

кинза — по вкусу

масло растительное — 3 ст. ложки

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Разогреть масло в глубокой сковороде и обжарить курицу до золотистой корочки с обеих сторон. Лук нарезать полукольцами и добавить к курице, обжарить до мягкости. Нарезать помидоры и болгарский перец, добавить в сковороду, тушить 10-15 минут. Добавить чеснок, сушеные травы, соль и перец, хорошо перемешать. Добавить немного воды (около 100 мл) и тушить на медленном огне до готовности мяса, примерно 40-50 минут. За пять минут до готовности добавить свежую кинзу и перемешать. Подавать горячим с лепешками или рисом.

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Лобио

Ингредиенты:

фасоль (красная или белая) — 300 г

лук — 1 шт.

чеснок — 4 зубчика

кинза — по вкусу

кориандр — 1 ч. ложка

хмели-сунели — 1 ч. ложка

томатная паста — 2 ст. ложки

масло растительное — 2 ст. ложки

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Фасоль замочить на ночь, затем отварить до мягкости. На сковороде обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета, добавить чеснок и жарить еще две-три минуты. Добавить томатную пасту, специи, перемешать и тушить пять-семь минут. В сковороду добавить отваренную фасоль, соль и перец, тушить еще 10-15 минут, добавив немного воды при необходимости. В конце добавить кинзу, перемешать и подать горячим.

Эти блюда — лишь небольшая часть того богатства, которое грузинская кулинария предлагает своим поклонникам. Попробуйте эти рецепты, и вы ощутите всю полноту вкусов и ароматов, которые делают кухню жемчужины Кавказа одной из самых любимых в мире.

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