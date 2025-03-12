Суп харчо и другие блюда грузинской кухни

Катерина Саломе

Грузинская кулинария вобрала в себя лучшие традиции местных народов, а также влияние разных культур. Она славится своими насыщенными и яркими вкусами. В этой статье «‎Рамблер» предложит рецепты традиционных блюд Грузии, которые стоит попробовать каждому гурману.

Суп харчо и другие блюда грузинской кухни
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Суп харчо

Ингредиенты:

  • говядина (мякоть) — 500 г
  • рис — 100 г
  • лук — 1 шт.
  • чеснок — 4-5 зубчиков
  • грецкие орехи (измельченные) — 50 г
  • помидоры (свежие или томатная паста) — 2-3 шт. или 2 ст. ложки пасты
  • хмели-сунели — 1 ч. ложка
  • сумак — 1 ч. ложка
  • кинза (свежая) — по вкусу
  • острый перец — по вкусу
  • масло (для жарки) — 2 ст. ложки
  • соль, черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Говядину нарезать кубиками и отварить в двух литрах воды до мягкости, периодически снимая пену.
  2. Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить на сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета.
  3. Добавить нарезанные помидоры или томатную пасту, жарить еще пять-семь минут.
  4. В кастрюлю с бульоном добавить обжаренные овощи, специи (хмели-сунели, сумак), и варить десять минут.
  5. Рис тщательно промыть и добавить в суп. Варить до готовности риса.
  6. Грецкие орехи измельчить в пасту и добавить в суп, перемешать.
  7. Готовый суп приправить солью, перцем, кинзой и острым перцем по вкусу. Дать настояться 10-15 минут.
  8. Подавать горячим, посыпав зеленью.

Хачапури по-аджарски

Ингредиенты для теста:

  • мука — 400 г
  • вода — 150 мл
  • дрожжи сухие — 7 г
  • соль — 1 ч. ложка
  • сахар — 1 ч. ложка
  • масло растительное — 2 ст. ложки

Ингредиенты для начинки:

  • сыр сулугуни — 300 г
  • сыр моцарелла — 100 г
  • яйцо — 1 шт.
  • масло сливочное — 1 ст. ложка

Способ приготовления:

  1. В теплой воде растворить сахар и дрожжи, оставить на десять минут до образования пены.
  2. В муку добавить соль, растительное масло, затем влить дрожжевую смесь. Замесить мягкое тесто, накрыть и оставить на час для подъема.
  3. Для начинки натереть оба сыра, смешать их и тщательно перемешать.
  4. Разделить тесто на две части, раскатать каждую в круг диаметром 25-30 см.
  5. В центре каждого круга выложить сырную начинку, затем свернуть края в лодочку.
  6. Запечь в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до золотистой корочки.
  7. В центр готового хачапури аккуратно вбить яйцо и вернуть в духовку на пять-семь минут.
  8. После запекания добавить в центр сливочное масло, подать горячим.

Чахохбили

Ингредиенты:

  • курица (разделанная на части) — 1,5 кг
  • лук — 2 шт.
  • чеснок — 4-5 зубчиков
  • помидоры — 3-4 шт.
  • болгарский перец — 1 шт.
  • сухие травы (базилик, орегано, хмели-сунели) — по вкусу
  • кинза — по вкусу
  • масло растительное — 3 ст. ложки
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогреть масло в глубокой сковороде и обжарить курицу до золотистой корочки с обеих сторон.
  2. Лук нарезать полукольцами и добавить к курице, обжарить до мягкости.
  3. Нарезать помидоры и болгарский перец, добавить в сковороду, тушить 10-15 минут.
  4. Добавить чеснок, сушеные травы, соль и перец, хорошо перемешать.
  5. Добавить немного воды (около 100 мл) и тушить на медленном огне до готовности мяса, примерно 40-50 минут.
  6. За пять минут до готовности добавить свежую кинзу и перемешать.
  7. Подавать горячим с лепешками или рисом.

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Лобио

Ингредиенты:

  • фасоль (красная или белая) — 300 г
  • лук — 1 шт.
  • чеснок — 4 зубчика
  • кинза — по вкусу
  • кориандр — 1 ч. ложка
  • хмели-сунели — 1 ч. ложка
  • томатная паста — 2 ст. ложки
  • масло растительное — 2 ст. ложки
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Фасоль замочить на ночь, затем отварить до мягкости.
  2. На сковороде обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета, добавить чеснок и жарить еще две-три минуты.
  3. Добавить томатную пасту, специи, перемешать и тушить пять-семь минут.
  4. В сковороду добавить отваренную фасоль, соль и перец, тушить еще 10-15 минут, добавив немного воды при необходимости.
  5. В конце добавить кинзу, перемешать и подать горячим.

Эти блюда — лишь небольшая часть того богатства, которое грузинская кулинария предлагает своим поклонникам. Попробуйте эти рецепты, и вы ощутите всю полноту вкусов и ароматов, которые делают кухню жемчужины Кавказа одной из самых любимых в мире.

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