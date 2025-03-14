Шеф-повар развеял мифы о кухонных гаджетах

Ножи, разделочные доски, сковороды, мультиварки. хлебопечки и электрические точилки - чего только нет на рынке для облегчения по приготовлению вкусных завтраков, обедов и ужинов. Однако, когда соблазн пробрести тестомес зашкаливает, возникает разумный вопрос - а так ли уж он нужен хозяйке, которая печет раз в год? Разбираемся с опытным поваром о тонкостях оснащения домашней кухни.

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Какие кухонные гаджеты точно понадобятся, а какие будут годами пылиться забытыми на полках? На этот вопрос в беседе с ИА RuNews24.ru ответил Андрей Алексеев, шеф-повар, управляющий в сфере общественного корпоративного питания в Москве.

По словам собеседника издания, все кухонные гаджеты, которые появляются на рынке, можно разделить на три категории. Первая- это различные лайт варианты реплики профессионального кухонного оборудования, которые перемещаются в сферу бытового использования. Например, это пароконвектоматы - пароварки, различные грили, бытовые слайсеры.

«Хочу отметить, что все кухонные гаджеты, приборы на профессиональных кухнях используются для ускорения процесса работы, увеличение срока годности продукта или для достижение наилучшего результата с наименьшими усилиями. Тут стоит подумать: если вы готовите для 2-3 человек в семье, то нужен ли вам, например, дорогостоящий слайсер, который позволяет нарезать тонко любой продукт, ветчину, колбасу, сыр? Прибор будет использоваться у вас несколько раз в год, ведь пользоваться им первоначально интересно, конечно, а потом это надоедает, ведь его нужно мыть, за ним нужно ухаживать», - объясняет шеф-повар.

Вторая группа - это различные устройства, которые совмещают в себе сразу несколько функций. Это различные комбайны, мультиварки, скороварки. При этом собеседник издания подчеркнул, что нужно подумать, нужен ли такой прибор для постоянной готовки.

«Насчёт мультиварок, универсальных печей, которые совмещают в себе и томление, и жарку, и варку, тут нужно понимать, для чего прибор нужен именно на вашей кухне. Возможно, он будет полезен, так как облегчают сам процесс приготовления. Многие, закинув в нее ингредиенты, могут заниматься своими делами, в то время как прибор выдаст результат. Соответственно, в нем можно и печь хлеб, если это интересно. Кстати, хлебопечку считаю тоже таким прибором, который нужен только тем, кто занимается этим. Если вы никогда этим не занимались и в дальнейшем не планируете, то забудьте о ней. Попользуетесь вы ей пару раз, а потом закините на дальнюю антресоль. Если труд домашнего повара, то есть самого процесса приготовления пищи для вас не очень интересен, а важнее результат то, конечно же, такие приборы полезны», - уточняет эксперт.

Третий вид гаджетов - это различные «чудо» приборы, которые позволяют добиться одного результата, но при этом необычным способом. Как правило, это монопродукт, например, резка овощей, позволяющая вырезать пружинки. Формочки, которые позволяют сделать выпечку в определенном виде и форме. По словам Андрея Алексеева, и тут все индивидуально.

Как правило, на обычной кухне, да и на профессиональной тоже, такие гаджеты очень мало используются, потому что красиво украшенные блюда готовят для праздников, особых случаев.

Шеф-повар Андрей Алексеев также рассказал, что обязательно должно быть на кухне. В первую очередь, у каждого уважающего себя домашнего повара должны быть минимум пять идеальных ножей. Первый - это большой шеф нож с пяткой.

«Что значит пяткой? Это когда толщина лезвия в задней части больше, чем ручка. Шеф-нож длинной лезвия порядка 20 сантиметров. Поставив нож лезвием, уперев его в доску, рука не будет в доску упираться. Когда нужно разрезать мясо, хрящи между костями, например, у курицы или у крыльев куриных, когда нужно шинковать большой объем овощей, нарезать картофель, капусту, такой нож, несомненно, пригодится», - комментирует специалист.

Потребуется и овощной нож. Он тонкий, а лезвие варьируется от 12 до 15 сантиметров. Такой нож, как правило очень острый. Им можно резать овощи, которые не требуют шинкования, но нужна большая точность. Также на кухне должны быть ножи, которые имеют узкое предназначение. А также хлебный нож - большой, прямой и с зубчиками. Кроме того, на каждой кухне должен быть фруктовый нож

«Длина его лезвия составляет менее 10 сантиметров. Служит он для обработки фруктов. Например, почистить яблоко, вырезать сердцевину. Им также можно чистить картошку, морковь, вырезать глазки из картошки. Такой нож в этом плане очень удобный», - комментирует шеф-повар.

А еще Андрей Алексеев рекомендовал обзавестись экономкой, которой можно нарезать огурцы, сделать тонкие чипсы из картофеля, тыквы или кабачка.

«Это очень полезная вещь, и стоит она очень недорого, но при этом много места не занимает. Хотя мы пользуемся ей не очень часто, но эта вещь, я считаю, нужная», - советует собеседник издания.

В числе действительно важных кухонных гаджетов эксперт также отметил терку, которая может быть стандартной, а можно оставить свой выбор на так называемой, смарт-терке. Ничего не приготовить и без точилки для ножей. Шеф-повар рекомендовал обзавестись той, которая имеет ручку, степень наточки ножа. А вот при выборе электрической точилки для ножей нужно быть внимательным.

«Существуют разные электрические точилки. Но хорошие и стоят хорошо. Такая точилка за 500-1000 рублей это, как правило, маломощная игрушка, которая не тянет нож, затачивают они плохо. Такая заточка производится очень долго и некачественно. Я считаю, за это время ручной точилкой можно заточить значительное количество ножей, не имея опыта. Это сбережет ваше время», - акцентирует специалист.

В арсенале каждой современной кухни обязательно должны присутствовать различные противни для запекания. Их выбор зависит от типа блюд и особенностей приготовления, акцентирует собеседник.

Для начала стоит разделить противни на две основные категории: стеклянные и керамические, а также металлические с антипригарным покрытием.

Маленькие противни из стекла и керамики отлично подходят для приготовления небольших запеканок, лазаний и порционных блюд. Их главное преимущество – высокие бортики, которые позволяют удерживать соус и предотвращают растекание содержимого.

Для приготовления крупных блюд, например, мяса по-французски, необходим большой металлический противень с антипригарным покрытием. Это существенно упрощает процесс готовки и предотвращает пригорание блюда.

Особого внимания заслуживает универсальный вариант – противень-сковорода. Это многофункциональный кухонный помощник, который совмещает в себе преимущества:

«Главное преимущество такого противня – возможность сначала обжарить ингредиенты на плите, а затем поставить их томиться в духовку в том же противне. Это экономит время, упрощает процесс готовки и позволяет получить отличные результаты при приготовлении различных блюд. Я им пользуюсь часто, вам тоже советую такой иметь».

На основе своего богатого опыта шеф-повар рекомендует приобретать пластиковые разделочные доски.

«Выбирайте пластик с матовой структурой. Сверху он должен быть шершавенький, не берите гладкие доски. Деревянную доску советую использовать только для хлеба, для колбасных изделий. Почему? Потому что пластик не впитывает в себя различные ароматы, жидкости, которые появляются при обработке овощей, мяса, фруктов. Деревянная доска все это впитывает. По большому счету, дома должны быть разные доски - под мясо, овощи, фрукты, хлеба. Хранить доски лучше вертикально», - уточняет Андрей Алексеев.

По оценке собеседника издания, на каждой кухне должно быть три основных вида сковороды - большая и глубокая сковорода, меньшая по диаметру с плоским дном, но при этом с бортиками примерно два сантиметра и блинная сковорода:

«Даже если вы не часто готовите блины, я советую такую сковороду иметь. Кроме блинов на ней можно готовить и глазунью, обжарить хлеб. Такая сковородка быстро нагревается, а значит на ней можно быстро обжарить даже овощи для супа. Сковороду выбирайте по своему бюджету, но помните, что хорошие - стоят хорошо. Что касается модных мраморных сковородок, то мне такая прослужила год».

При этом Андрей Алексеев рассказал, обо всех плюсах и минусах сковород. Так, чугунные сковороды используются на российских кухнях очень давно. Их плюсы в том, что они сохраняют тепло, равномерно распределяя его по поверхности, соответственно, приготовление пищи в них более качественное. В них можно и томить, и тушить существуют очень много вариантов приготовления. Однако чугунные сковороды требуют определенного ухода - ее нужно правильно мыть.

«Многие не советуют использовать моющие средства, потому что текстура структура чугуна впитывает в себя все это, а потом начинает отдавать при тепловом нагреве, что не очень полезно. В то же время , у чугунной посуды структура пористая, позволяет впитывать масло, и оно, сохраняясь там, создает антипригарный слой. После каждого мытья посуду надо смазывать маслом и чуть-чуть прогревать, чтобы это масло впиталось, чтобы оно начало карамелизоваться», - объясняет спикер.

Алюминиевые сковороды и из нержавеющей стали очень сильно отличается друг от друга. Алюминий дешевый, а нержавейка дорогая, но при этом такой посудой надо уметь пользоваться.

Как говорит повар, эти вещи достаточно своеобразные и при неправильном использовании к ним все прилипает. Однако на профессиональных кухнях очень часто используют именно посуду из нержавейки с толстым дном. Также на рынке существуют сковороды с антипригарным покрытием, начиная от традиционного тефлона и заканчивая сейчас модными мраморными гранитными покрытиями. Существует и так называемый вид комбинированной посуды, которая сейчас популярна на западе.

«В чем смысл этой посуды? Эта сковорода совмещает в себе две функции - это и сковорода и гриль, которая имеет ребра на дне, но в то же время антипригарная. В этой посуде готовить я не пробовал, но есть мнение, что в ней очень удобно готовить и практически без масла. Лишний жир выходит благодаря антипригарным ребрам и при этом не прилипает пища, можно использовать минимальное количество масла», - подытожил эксперт.

А еще Андрей Алексеев обратил внимание на вспомогательную посуду для приготовления пищи - хранения, маринования ил замешивания. По словам специалиста, такую посуду лучше иметь из пищевой нержавеющей стали.

«Почему я предлагаю разделять посуду для приготовления пищи и ее подготовки к этому? Потому что есть из той посуды, в которой вы готовите и наоборот, это не совсем правильно. Те продукты, которые не проходят тепловую обработку, и вы их замешиваете, складываете, храните в той посуде, из которой потом ее едите - это неправильно. Плохо ее помыв, можно получить определенные неприятности с желудком», - предупредил опытный шеф повар.

По словам собеседника издания, кухня должна быть не только удобной для того, кто создает кулинарные шедевры, но и эффективной, и, что немаловажно, безопасной.