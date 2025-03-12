Что такое шкала Сковилла и как правильно есть очень острые блюда

Вместе с нутрициологом Марией Сирош разбираемся, что такое шкала Сковилла, какие перцы и соусы острее всех, полезны ли острые продукты для здоровья и как уменьшить жгучесть блюда.

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Что такое шкала Сковилла и как измеряется жгучесть перца

Шкала Сковилла - это система измерения жгучести перца и других острых веществ, основанная на количестве капсаицина, активного компонента, отвечающего за остроту. Ее разработал в начале ХХ века американский химик Уилбер Сковилл. Он заметил, что при добавлении к перцу сахара острота нейтрализуется. Так он решил сделать органолептический тест, который стал потом шкалой.

Измерение жгучести перца происходит следующим образом:

Экстракция капсаицина. Измельченный перец смешивается с алкоголем для извлечения капсаицина. Разбавление. Полученный экстракт разбавляется сахарным раствором до тех пор, пока жгучесть не станет незаметной для дегустаторов. Оценка. Дегустаторы (обычно это группа людей) пробуют разбавленный экстракт и определяют, насколько сильно они ощущают жгучесть. Количество разбавлений, необходимое для того, чтобы жгучесть стала неощутимой, и будет определять значение по шкале Сковилла.

Шкала Сковилла измеряется в единицах Сковилла (SHU). Таким образом, чем выше значение в единицах Сковилла, тем острее продукт.

Например:

Сладкий болгарский перец имеет самый низкий показатель - 0 SHU

Перец банан имеет около 0-500 SHU.

Перец халапеньо - от 2 500 до 8 000 SHU.

Перец каролинский жнец (Carolina Reaper) может достигать более 2,2 млн SHU.

Самый острый перец и соус по шкале жгучести Сковилла

Самый острый перец - это Pepper X (2 693 000 SHU)

Самый острый соус - Mad Dog 357 No. 9 Plutonium (9 млн SHU).

Упрощенная шкала жгучести Сковилла

В упрощенной таблице жгучести Сковилла все сорта перца разделены на 11 групп.

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Острые блюда - вредны или полезны для организма

"Капсаицин, содержащийся в перце чили, ускоряет обмен веществ, улучшает кровообращение и обладает противовоспалительными свойствами, - комментирует нутрициолог Мария Сирош. - Кроме того, острая еда способствует выработке эндорфинов - "гормонов счастья", что может улучшать настроение и снижать стресс.

Однако чрезмерное употребление острого может раздражать слизистую желудка, провоцировать изжогу и дискомфорт, особенно у людей с гастритом, язвой или чувствительным пищеварением. Важно соблюдать меру и учитывать индивидуальные особенности организма".

Как правильно есть очень острые блюда

Комментирует нутрициолог Мария Сирош.

Начинайте с малого - если не привыкли к острому, добавляйте перец или специи постепенно, чтобы организм адаптировался. Не ешьте на голодный желудок - острая пища может раздражать слизистую, поэтому лучше сначала съесть что-то нейтральное (овощи, рис, хлеб). Не запивайте водой - вода только разнесет жгучесть по ротовой полости. Лучше пить молоко, кефир или съесть что-то жирное (например, ложку йогурта или кусочек сыра). Ешьте медленно - небольшими порциями, тщательно пережевывая, чтобы организм постепенно привыкал к жгучести. Сочетайте с нейтральными продуктами - острое лучше есть с рисом, картофелем, хлебом, чтобы снизить интенсивность жжения. Следите за реакцией организма - если чувствуете сильное жжение в желудке, изжогу или дискомфорт, не стоит продолжать. Не трите глаза и лицо - после контакта с острым перцем тщательно мойте руки, чтобы избежать раздражения слизистых. Завершайте прием пищи нейтральной едой - съешьте что-то мягкое и неострое (например, банан или кусочек белого хлеба), чтобы успокоить слизистую желудка. Не ешьте острое перед сном - это может вызвать изжогу и проблемы с пищеварением. Знайте свои ограничения - если после острого у вас появляется сильный дискомфорт, боли в желудке или кишечнике, лучше снизить уровень жгучести или вовсе отказаться от таких блюд.

Что делать, если съели слишком острое