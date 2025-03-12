Что такое шкала Сковилла и как правильно есть очень острые блюда
Вместе с нутрициологом Марией Сирош разбираемся, что такое шкала Сковилла, какие перцы и соусы острее всех, полезны ли острые продукты для здоровья и как уменьшить жгучесть блюда.
Что такое шкала Сковилла и как измеряется жгучесть перца
Шкала Сковилла - это система измерения жгучести перца и других острых веществ, основанная на количестве капсаицина, активного компонента, отвечающего за остроту. Ее разработал в начале ХХ века американский химик Уилбер Сковилл. Он заметил, что при добавлении к перцу сахара острота нейтрализуется. Так он решил сделать органолептический тест, который стал потом шкалой.
Измерение жгучести перца происходит следующим образом:
- Экстракция капсаицина. Измельченный перец смешивается с алкоголем для извлечения капсаицина.
- Разбавление. Полученный экстракт разбавляется сахарным раствором до тех пор, пока жгучесть не станет незаметной для дегустаторов.
- Оценка. Дегустаторы (обычно это группа людей) пробуют разбавленный экстракт и определяют, насколько сильно они ощущают жгучесть. Количество разбавлений, необходимое для того, чтобы жгучесть стала неощутимой, и будет определять значение по шкале Сковилла.
Шкала Сковилла измеряется в единицах Сковилла (SHU). Таким образом, чем выше значение в единицах Сковилла, тем острее продукт.
Например:
- Сладкий болгарский перец имеет самый низкий показатель - 0 SHU
- Перец банан имеет около 0-500 SHU.
- Перец халапеньо - от 2 500 до 8 000 SHU.
- Перец каролинский жнец (Carolina Reaper) может достигать более 2,2 млн SHU.
Самый острый перец и соус по шкале жгучести Сковилла
Самый острый перец - это Pepper X (2 693 000 SHU)
Самый острый соус - Mad Dog 357 No. 9 Plutonium (9 млн SHU).
Упрощенная шкала жгучести Сковилла
В упрощенной таблице жгучести Сковилла все сорта перца разделены на 11 групп.
Острые блюда - вредны или полезны для организма
"Капсаицин, содержащийся в перце чили, ускоряет обмен веществ, улучшает кровообращение и обладает противовоспалительными свойствами, - комментирует нутрициолог Мария Сирош. - Кроме того, острая еда способствует выработке эндорфинов - "гормонов счастья", что может улучшать настроение и снижать стресс.
Однако чрезмерное употребление острого может раздражать слизистую желудка, провоцировать изжогу и дискомфорт, особенно у людей с гастритом, язвой или чувствительным пищеварением. Важно соблюдать меру и учитывать индивидуальные особенности организма".
Как правильно есть очень острые блюда
Комментирует нутрициолог Мария Сирош.
- Начинайте с малого - если не привыкли к острому, добавляйте перец или специи постепенно, чтобы организм адаптировался.
- Не ешьте на голодный желудок - острая пища может раздражать слизистую, поэтому лучше сначала съесть что-то нейтральное (овощи, рис, хлеб).
- Не запивайте водой - вода только разнесет жгучесть по ротовой полости. Лучше пить молоко, кефир или съесть что-то жирное (например, ложку йогурта или кусочек сыра).
- Ешьте медленно - небольшими порциями, тщательно пережевывая, чтобы организм постепенно привыкал к жгучести.
- Сочетайте с нейтральными продуктами - острое лучше есть с рисом, картофелем, хлебом, чтобы снизить интенсивность жжения.
- Следите за реакцией организма - если чувствуете сильное жжение в желудке, изжогу или дискомфорт, не стоит продолжать.
- Не трите глаза и лицо - после контакта с острым перцем тщательно мойте руки, чтобы избежать раздражения слизистых.
- Завершайте прием пищи нейтральной едой - съешьте что-то мягкое и неострое (например, банан или кусочек белого хлеба), чтобы успокоить слизистую желудка.
- Не ешьте острое перед сном - это может вызвать изжогу и проблемы с пищеварением.
- Знайте свои ограничения - если после острого у вас появляется сильный дискомфорт, боли в желудке или кишечнике, лучше снизить уровень жгучести или вовсе отказаться от таких блюд.
Что делать, если съели слишком острое
- Не пейте воду! Вода не поможет, а наоборот, разнесет капсаицин (вещество, отвечающее за жгучесть) по ротовой полости, только усиливая ощущение жжения.
- Выпейте молоко или съешьте молочные продукты. Капсаицин растворяется в жирах, поэтому молоко, кефир, йогурт, сливки или даже кусочек сыра помогут быстро снизить жжение.
- Съешьте что-то жирное. Если молока нет, поможет кусочек сливочного масла, ложка растительного масла или орехи. Жиры нейтрализуют остроту.
- Запаситесь крахмалистыми продуктами. Хлеб, рис, картофель или даже кусочек вареной каши помогут впитать капсаицин и уменьшить жгучесть.
- Попробуйте сахар или сладкий напиток. Небольшое количество сахара или сладкий напиток помогут приглушить остроту. Можно просто подержать во рту перед проглатыванием.
- Осторожно с дыханием! Если жгучесть сильная, дышите медленно и глубоко через нос - это поможет не усугубить ощущение жара.
- Не трите глаза и лицо! Даже если жжение во рту, не касайтесь глаз, носа или кожи руками - капсаицин может вызвать раздражение. Лучше тщательно вымыть руки с мылом.
- Дайте организму время. Если жжение в желудке, не ложитесь сразу после еды. Можно выпить молока или съесть нейтральный продукт, но в целом ощущение жжения со временем ослабевает само.
- Если стало плохо - не терпите. Сильное жжение, боль в желудке или горле, проблемы с дыханием - повод обратиться за медицинской помощью, особенно если есть хронические заболевания ЖКТ.