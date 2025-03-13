Что приготовить в Великий пост: три пошаговых рецепта

В материале также найдёте три необычных рецепта с этими ингредиентами.

Великий пост в 2025 году продлится до 19 апреля включительно. В это время следует исключить из рациона мясо любого вида, рыбу, яйца и молочные продукты. Кажется, что очень много ограничений для сбалансированного рациона, однако это не так.

Перечислим неочевидные продукты, которые разрешены в пост.

«Чтобы разнообразить приёмы пищи, сделать их сбалансированными и полезными, стоит включить в продуктовую корзину разные источники углеводов, жиров и белков», — Карина Газетдинова, су-шеф, нутрициолог Grow Food.

Продукты, богатые белком

Первая и самая важная по значимости группа — это соевые продукты. Сюда относятся соевое молоко, соевое мясо (тофу, темпе), соевый йогурт. Они являются отличным источником растительного белка, железа и кальция, а также помогают поддерживать здоровье костей и мышц.

Благодаря тому, что соевые продукты содержат все необходимые аминокислоты, они являются практически полноценным источником белка во время ограничения потребления продуктов животного происхождения.

Сюда же можно добавить и сейтан (растительный заменитель мяса), который богат белком — он уже из пшеничного глютена. Фалафель — тоже белковый. В нём содержится много растительного белка, клетчатки, железа и витаминов группы B, что, помимо вышеперечисленного, также помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и улучшает пищеварение.

Хрустящий нут — это богатый белком продукт, содержащий клетчатку, фолиевую кислоту, железо и магний. Он полезен при дефиците белка, железа и фолата. Отличный вариант для блюд во время поста.

Предлагаем разнообразить рацион этим блюдом.

Котлеты из нута, маша и чечевицы

Время приготовления: 50 минут

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 150 ккал

Белки: 7 г

Жиры: 4 г

Углеводы: 20 г

Ингредиенты:

нут (отваренный или консервированный) — 100 г;

маш (отварной) — 100 г;

чечевица (отварная) — 100 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

овсяные хлопья или панировочные сухари — 3-4 ст. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

специи: тмин, кориандр, паприка — по 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло для жарки — 2-3 ст. л.

Приготовление:

Сначала отварите чечевицу, маш и нут до готовности, если вы используете сушёные продукты. Если используете консервированный нут, просто промойте его. Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости. В большой миске смешайте отваренные нут, маш и чечевицу. Используйте толкушку или блендер, чтобы немного раздавить смесь (оставьте небольшие кусочки для текстуры). Добавьте к этой смеси обжаренные лук и чеснок, специи, соль, перец и томатную пасту. Хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте овсяные хлопья или панировочные сухари, чтобы смесь держала форму. При необходимости можно добавить немного воды или растительного масла, если смесь слишком сухая. Сформируйте из полученной массы котлеты. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки, по 3-4 минуты с каждой стороны. Подавайте горячими с соусом на основе йогурта или с овощным гарниром.

Продукты, богатые углеводами

Это вторая по значимости группа. Здесь, помимо привычных круп, можно побаловать себя лавашем, который является отличным источником углеводов и клетчатки (если приготовлен из цельнозерновой муки).

Углеводы помогают поддерживать уровень энергии, а клетчатка способствует нормализации работы кишечника и поддержанию хорошего пищеварения. Это может быть полезно при упадке сил, с чем часто сталкиваются люди во время поста.

Чипсы из овощей также являются углеводами (например, из моркови, свёклы, тыквы) и содержат витамины A, C и антиоксиданты, которые помогают поддерживать иммунитет и здоровье кожи.

Рисовые хлебцы — это лёгкий источник углеводов и клетчатки, который не перегружает пищеварительную систему. Они полезны для тех, кто нуждается в быстром источнике энергии без перегрузки калориями.

Тёмный шоколад содержит большое количество антиоксидантов, магния, железа и меди. Он поднимает настроение и способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, помогает при стрессе и утомляемости благодаря содержащимся в нём теобромину и кофеину.

Предлагаем разнообразить рацион этим блюдом.

Картофельные ньокки с соусом из авокадо и базилика

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 4 порции

КБЖУ на 100 г

Калории: 120 ккал

Белки: 3 г

Жиры: 7 г

Углеводы: 20 г

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

мука — 100 г;

соль — 1 ч. л.;

масло растительное — 2 ст. л.;

авокадо — 1 шт.;

базилик (свежий) — 1 пучок;

лимонный сок — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 3 ст. л.

Приготовление:

Отварите картофель в мундире до мягкости, очистите и измельчите в пюре. В пюре добавьте муку и соль, замесите тесто. Разделите его на небольшие кусочки и сформируйте ньокки. Варите ньокки в подсоленной воде до тех пор, пока они не поднимутся на поверхность. Для соуса смешайте в блендере авокадо, базилик, лимонный сок, чеснок и оливковое масло до однородной массы. Подавайте ньокки с соусом.

Полезные жиры

Кокосовые сливки — хороший источник полезных жиров (в основном насыщенных), необходимых для нормальной работы мозга, нервной системы и поддержания энергии. В качестве десерта их можно комбинировать с семенами чиа, которые являются богатым источником омега-3 жирных кислот, клетчатки, белка, кальция и магния.

Омега-3 важны для здоровья сердечно-сосудистой системы, а клетчатка способствует нормализации работы кишечника.

Предлагаем разнообразить рацион этим блюдом.

Чиа пудинг с кокосовым молоком

Время приготовления: 5 минут + время на настаивание

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 150 ккал

Белки: 4 г

Жиры: 10 г

Углеводы: 12 г

Ингредиенты:

семена чиа — 3 ст. л.;

кокосовое молоко — 200 мл;

мёд или сироп агавы — 1-2 ч. л. (по желанию);

ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;

фрукты для украшения (банан, ягоды, манго и так далее) — по вкусу;

орехи или гранола — по желанию для добавления текстуры.

Приготовление:

В небольшой миске смешайте семена чиа, кокосовое молоко, мёд (или сироп агавы) и ванильный экстракт. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы семена чиа не слипались. Накройте миску плёнкой или крышкой и оставьте в холодильнике на 4-6 часов или на ночь. За это время семена чиа впитают жидкость и пудинг загустеет. Перед подачей перемешайте пудинг. Если он получился слишком густым, добавьте немного кокосового молока до желаемой консистенции. Украсьте пудинг фруктами, орехами или гранолой.

Приятного аппетита!