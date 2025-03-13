Какие сыры можно есть каждый день, а какие — раз в неделю

Разнообразие сыров поражает: от мягких и кремовых до твердых и зрелых сортов. Однако слишком частое употребляемые некоторых видов могут нанести вред организму. Какие сыры полезны для ежедневного потребления, а какие лучше есть раз в неделю, расскажет «‎Рамблер».

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Сыры для ежедневного рациона

Творожный сыр

Он богат белками, кальцием и витаминами, но при этом содержит минимальное количество жира. Этот сорт помогает поддерживать здоровье костей, улучшает обмен веществ и поддерживает нормальный уровень сахара в крови. Особенно полезен для людей, занимающихся спортом, и для тех, кто следит за фигурой.

Моцарелла

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Изготавливается из молока буйволиц или коровьего молока, имеет мягкую текстуру и нейтральный вкус. Моцарелла славится низкой калорийностью и высоким содержанием белка. В составе высокое содержание кальция, магния и фосфора.

Фета

Этот сорт умеренно соленый, но менее жирный, чем многие твердые сыры. Фета полезна для сердца и поддержания нормального уровня холестерина.

Рикотта

В рикотте много витаминов и минералов, включая кальций, фосфор и витамины A, B2 и B12. Она помогает улучшить пищеварение и поддерживает здоровье костей.

Пармезан

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Богат кальцием, белками и витаминами группы B. Однако, несмотря на свою высокую концентрацию питательных веществ, он не слишком жирный и отличается низким содержанием соли. Но важно не злоупотреблять его количеством — достаточно немного посыпать им блюдо.

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Сыры, которые лучше есть раз в неделю

Чеддер

В нем много насыщенных жиров и соли. Однако в умеренных количествах чеддер полезен благодаря высокому содержанию кальция и белка. Лучше есть его не чаще одного-двух раз в неделю, чтобы не перегружать организм.

Гауда

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Гауда также известна высоким содержание насыщенных жиров и калорий. Тем не менее, в ней много кальция, что полезно для костей. Употреблять стоит в умеренных количествах и лишь в качестве дополнения к блюдам.

Бри

За мягкий и кремовый вкус этого сыра отвечает высокая концентрация жиров и жирных кислот. Последние, в свою очередь, помогают поддерживать здоровье сердца, поэтому исключать его полностью из рациона не стоит.

Камамбер

Камамбер — один из самых калорийных сортов сыра. французский сыр с мягкой текстурой и характерным вкусом. Но в то же время он богат витаминами A и D. Ешьте его не больше одного раза в неделю, чтобы порадовать внутреннего гурмана.

Рокфор

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Голубая плесень на нему образуется благодаря живым культурам бактерий, которые поддерживают пищеварение. Но для ежедневного рациона в нем слишком много натрия и жира. Из него получаются прекрасные соусы, но даже их лучше не есть слишком часто.

Не забывайте, что важен не только правильный выбор сорта продукта и частота употребления, но и общее разнообразие в рационе. Сочетайте сыры с салатами — клетчатка будет способствовать их лучшему усвоению, и наслаждайтесь вкусом без ущерба для здоровья.

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