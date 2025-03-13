Десерты с авокадо, о которых вы точно не слышали

Катерина Саломе

Авокадо давно завоевало популярность благодаря своим полезным свойствам: оно богато витаминами, антиоксидантами и полезными жирами. Обычно мы привыкли видеть его в салатах, сэндвичах и смузи, но в этой статье «‎Рамблер» поделится рецептами необычных десертов.

Десерты с авокадо, о которых вы точно не слышали
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1. Авокадо-шоколадный мусс

Ингредиенты:

  • 1 спелое авокадо
  • 2 ст. л. какао-порошка
  • 2-3 ст. л. меда или кленового сиропа
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Очистите авокадо и выньте косточку.
  2. Положите авокадо в блендер или кухонный процессор.
  3. Добавьте какао-порошок, мед или сироп, ваниль и щепотку соли.
  4. Взбейте все ингредиенты до получения однородной массы.
  5. Охладите мусс в холодильнике минимум 30 минут перед подачей.

2. Авокадо-лаймовый сорбет

Ингредиенты:

  • 2 спелых авокадо
  • сок 2 лаймов
  • 1/4 чашки меда или сахара (по вкусу)
  • 1/2 чашки кокосовой воды

Способ приготовления:

  1. В блендере смешайте авокадо, сок лаймов, мед и кокосовую воду.
  2. Взбейте до получения однородной массы.
  3. Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозильник.
  4. Каждые 30-40 минут доставайте массу и перемешивайте вилкой, чтобы она не превратилась в твердую корку.
  5. Через три-четыре часа сорбет будет готов.
  6. Подавайте с мятой или свежими ягодами для дополнительного аромата.

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3. Авокадо-кокосовые печенья

Ингредиенты:

  • 1 спелое авокадо
  • 1 чашка овсяных хлопьев
  • 1/4 чашки кокосовой стружки
  • 1/2 чашки меда
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя теста

Способ приготовления:

  1. Разомните авокадо в пюре.
  2. В миске смешайте авокадо, овсяные хлопья, кокосовую стружку, мед и ваниль.
  3. Добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте.
  4. Сформируйте из теста небольшие печенья и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  5. Выпекайте печенье в разогретой до 180°C духовке 10-12 минут до золотистой корочки.

4. Авокадо-мороженое с бананом

Ингредиенты:

  • 1 спелое авокадо
  • 2 спелых банана
  • 1/2 чашки кокосового молока
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Очистите авокадо и бананы, порежьте их на кусочки.
  2. Сложите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы.
  3. Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозильник.
  4. Через два-три часа достаньте мороженое и перемешайте.
  5. Верните в морозильник еще на два-три часа и подавайте.

5. Авокадо-чизкейк без выпечки

Ингредиенты:

  • 2 спелых авокадо
  • 200 г фиников
  • 200 г орехов (миндаль или грецкие)
  • 1/2 чашки кокосового масла
  • 1/2 чашки лимонного сока
  • 2 ст. л. меда или сиропа агавы
  • 1 ч. л. ванильного экстракта

Способ приготовления:

  1. Измельчите орехи и финики в блендере до состояния мелкой крошки, добавьте кокосовое масло и перемешайте.
  2. Переложите массу в форму и равномерно распределите, сформировав основу для чизкейка.
  3. В другом блендере смешайте авокадо, лимонный сок, мед и ваниль. Взбейте до кремовой консистенции.
  4. Перелейте авокадо-смесь на основу и поставьте в холодильник минимум на четыре часа, чтобы десерт застыл.
  5. Украсьте ягодами, орехами или мятой по желанию.

Как вы видите, кремовая текстура и натуральная сладость авокадо позволяют создавать вкуснейшие десерты. Они не только порадуют вас, но и будут полезны для здоровья.

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