Десерты с авокадо, о которых вы точно не слышали

Авокадо давно завоевало популярность благодаря своим полезным свойствам: оно богато витаминами, антиоксидантами и полезными жирами. Обычно мы привыкли видеть его в салатах, сэндвичах и смузи, но в этой статье «‎Рамблер» поделится рецептами необычных десертов.

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1. Авокадо-шоколадный мусс

Ингредиенты:

1 спелое авокадо

2 ст. л. какао-порошка

2-3 ст. л. меда или кленового сиропа

1 ч. л. ванильного экстракта

щепотка соли

Способ приготовления:

Очистите авокадо и выньте косточку. Положите авокадо в блендер или кухонный процессор. Добавьте какао-порошок, мед или сироп, ваниль и щепотку соли. Взбейте все ингредиенты до получения однородной массы. Охладите мусс в холодильнике минимум 30 минут перед подачей.

2. Авокадо-лаймовый сорбет

Ингредиенты:

2 спелых авокадо

сок 2 лаймов

1/4 чашки меда или сахара (по вкусу)

1/2 чашки кокосовой воды

Способ приготовления:

В блендере смешайте авокадо, сок лаймов, мед и кокосовую воду. Взбейте до получения однородной массы. Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозильник. Каждые 30-40 минут доставайте массу и перемешивайте вилкой, чтобы она не превратилась в твердую корку. Через три-четыре часа сорбет будет готов. Подавайте с мятой или свежими ягодами для дополнительного аромата.

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3. Авокадо-кокосовые печенья

Ингредиенты:

1 спелое авокадо

1 чашка овсяных хлопьев

1/4 чашки кокосовой стружки

1/2 чашки меда

1 ч. л. ванильного экстракта

1/2 ч. л. разрыхлителя теста

Способ приготовления:

Разомните авокадо в пюре. В миске смешайте авокадо, овсяные хлопья, кокосовую стружку, мед и ваниль. Добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте. Сформируйте из теста небольшие печенья и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте печенье в разогретой до 180°C духовке 10-12 минут до золотистой корочки.

4. Авокадо-мороженое с бананом

Ингредиенты:

1 спелое авокадо

2 спелых банана

1/2 чашки кокосового молока

1 ч. л. ванильного экстракта

щепотка соли

Способ приготовления:

Очистите авокадо и бананы, порежьте их на кусочки. Сложите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы. Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозильник. Через два-три часа достаньте мороженое и перемешайте. Верните в морозильник еще на два-три часа и подавайте.

5. Авокадо-чизкейк без выпечки

Ингредиенты:

2 спелых авокадо

200 г фиников

200 г орехов (миндаль или грецкие)

1/2 чашки кокосового масла

1/2 чашки лимонного сока

2 ст. л. меда или сиропа агавы

1 ч. л. ванильного экстракта

Способ приготовления:

Измельчите орехи и финики в блендере до состояния мелкой крошки, добавьте кокосовое масло и перемешайте. Переложите массу в форму и равномерно распределите, сформировав основу для чизкейка. В другом блендере смешайте авокадо, лимонный сок, мед и ваниль. Взбейте до кремовой консистенции. Перелейте авокадо-смесь на основу и поставьте в холодильник минимум на четыре часа, чтобы десерт застыл. Украсьте ягодами, орехами или мятой по желанию.

Как вы видите, кремовая текстура и натуральная сладость авокадо позволяют создавать вкуснейшие десерты. Они не только порадуют вас, но и будут полезны для здоровья.

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