Десерты с авокадо, о которых вы точно не слышали
Авокадо давно завоевало популярность благодаря своим полезным свойствам: оно богато витаминами, антиоксидантами и полезными жирами. Обычно мы привыкли видеть его в салатах, сэндвичах и смузи, но в этой статье «Рамблер» поделится рецептами необычных десертов.
1. Авокадо-шоколадный мусс
Ингредиенты:
- 1 спелое авокадо
- 2 ст. л. какао-порошка
- 2-3 ст. л. меда или кленового сиропа
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Очистите авокадо и выньте косточку.
- Положите авокадо в блендер или кухонный процессор.
- Добавьте какао-порошок, мед или сироп, ваниль и щепотку соли.
- Взбейте все ингредиенты до получения однородной массы.
- Охладите мусс в холодильнике минимум 30 минут перед подачей.
2. Авокадо-лаймовый сорбет
Ингредиенты:
- 2 спелых авокадо
- сок 2 лаймов
- 1/4 чашки меда или сахара (по вкусу)
- 1/2 чашки кокосовой воды
Способ приготовления:
- В блендере смешайте авокадо, сок лаймов, мед и кокосовую воду.
- Взбейте до получения однородной массы.
- Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозильник.
- Каждые 30-40 минут доставайте массу и перемешивайте вилкой, чтобы она не превратилась в твердую корку.
- Через три-четыре часа сорбет будет готов.
- Подавайте с мятой или свежими ягодами для дополнительного аромата.
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3. Авокадо-кокосовые печенья
Ингредиенты:
- 1 спелое авокадо
- 1 чашка овсяных хлопьев
- 1/4 чашки кокосовой стружки
- 1/2 чашки меда
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1/2 ч. л. разрыхлителя теста
Способ приготовления:
- Разомните авокадо в пюре.
- В миске смешайте авокадо, овсяные хлопья, кокосовую стружку, мед и ваниль.
- Добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте.
- Сформируйте из теста небольшие печенья и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Выпекайте печенье в разогретой до 180°C духовке 10-12 минут до золотистой корочки.
4. Авокадо-мороженое с бананом
Ингредиенты:
- 1 спелое авокадо
- 2 спелых банана
- 1/2 чашки кокосового молока
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Очистите авокадо и бананы, порежьте их на кусочки.
- Сложите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы.
- Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозильник.
- Через два-три часа достаньте мороженое и перемешайте.
- Верните в морозильник еще на два-три часа и подавайте.
5. Авокадо-чизкейк без выпечки
Ингредиенты:
- 2 спелых авокадо
- 200 г фиников
- 200 г орехов (миндаль или грецкие)
- 1/2 чашки кокосового масла
- 1/2 чашки лимонного сока
- 2 ст. л. меда или сиропа агавы
- 1 ч. л. ванильного экстракта
Способ приготовления:
- Измельчите орехи и финики в блендере до состояния мелкой крошки, добавьте кокосовое масло и перемешайте.
- Переложите массу в форму и равномерно распределите, сформировав основу для чизкейка.
- В другом блендере смешайте авокадо, лимонный сок, мед и ваниль. Взбейте до кремовой консистенции.
- Перелейте авокадо-смесь на основу и поставьте в холодильник минимум на четыре часа, чтобы десерт застыл.
- Украсьте ягодами, орехами или мятой по желанию.
Как вы видите, кремовая текстура и натуральная сладость авокадо позволяют создавать вкуснейшие десерты. Они не только порадуют вас, но и будут полезны для здоровья.
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