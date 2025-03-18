Как приготовить в домашних условиях десерт «Анна Павлова»

Десерт «Анна Павлова», названный так в честь знаменитой русской балерины, придумали в Австралии или Новой Зеландии. Жители двух стран до сих пор спорят, кому же принадлежит авторство. История создания десерта «Павлова», варианты его приготовления и пошаговые рецепты с фото — в материале «Ленты.ру».

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Десерт «Павлова» классический: рецепт с фото пошагово

Ингредиенты

Сахарная пудра — 120 граммов (примерно четыре столовые ложки);

яичные белки — из 2 яиц;

кукурузный крахмал — 1 чайная ложка;

лимонный сок — 0,5 чайной ложки;

сливки (33 процента) — 150 миллилитров;

сливочное масло — 0,5 чайной ложки;

ягоды — 100 граммов;

мята — 5 граммов.

Количество ингредиентов рассчитано примерно на шесть порций десерта «Павлова».

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить меренгу, которая будет служить основой для пирожного.

Отделите белки от желтков. Яйца берите прямо из холодильника, они не должны быть комнатной температуры. В миске или другой посуде взбейте холодные белки до пены. В процессе взбивания постепенно добавляйте в них сахарную пудру (три столовые ложки). Масса должна загустеть. Добавьте в смесь кукурузный крахмал и лимонный сок. Взбивайте еще около 3 минут до появления устойчивых пиков. Определить готовность можно, перевернув миску. Если смесь останется на месте и не начнет вытекать, то тесто готово. Если меренга остается жидкой даже после долгого взбивания, вероятно, в нее попала вода или желток. Придется переделывать. Переложите смесь в кондитерский мешок, используйте насадку «звезда» или другую крупную. Подготовьте поверхность для запекания: выложите пергамент на противень, намажьте его сливочным маслом. Разогрейте духовку до 130 градусов. Кондитерским мешком «рассадите» основу для пирожного на противне: диаметр донышка должен быть около 8 миллиметров, а стенки — высотой в два-три слоя. Их делают, выдавливая смесь из кондитерского мешка по кругу по краям основы. У вас должно получиться шесть меренг: распределите их на расстоянии примерно 5 сантиметров друг от друга. Это нужно, чтобы меренги не склеились — в духовке они расширятся. Поставьте меренги в духовку на 10 минут. Потом уменьшите температуру до 90 градусов и оставьте пирожные еще на 30-40 минут, чтобы они просохли. Точное время зависит от мощности духовки. Следите за цветом пирожных — когда они станут светло-желтыми, готовка почти закончена. Сверху меренги должны быть сухими и хрустящими, а внутри — влажными и липкими. Не доставайте меренги сразу. Выключите духовку, откройте дверцу и дайте пирожным «отдохнуть» еще 10 минут.

Пока меренга остывает, приготовьте крем.

Холодные сливки влейте в миску и взбивайте, постепенно добавляя сахарную пудру (оставшаяся столовая ложка). Должны получиться устойчивые пики на густой массе. Следите, чтобы сливки не стали слишком масляными — не взбивайте их долго. Переложите сливки в кондитерский мешок (насадку можно взять поменьше) и заполните меренги кремом. Украсьте пирожные ягодами и мятой. Можно посыпать «Павлову» сахарной пудрой.

Десерт «Павлова» с сыром маскарпоне: рецепт с фото пошагово

Ингредиенты

Сахарная пудра — 370 граммов;

яйца — 4 штуки (понадобятся только яичные белки);

кукурузный крахмал — 40 граммов;

уксус (9 процентов) — 5 граммов;

сливки (33 или 35 процентов) — 300 граммов;

сыр Маскарпоне — 250 граммов;

ванильная эссенция — 10 граммов;

пюре малины — 500 граммов;

сахар — 150 граммов;

вода — 150 граммов;

ягоды — 400 граммов;

сливочное масло — 0,5 чайной ложки;

мята — 25 граммов.

Количество ингредиентов рассчитано примерно 8-10 порций десерта.

Способ приготовления

Приготовьте меренгу.

Смешайте 220 граммов сахарной пудры и 20 граммов крахмала. В миксере на высокой скорости начните взбивать белки, при этом по одной столовой ложке добавляйте сухую смесь (пудра и крахмал). Когда основа для меренги стала гладкой, блестящей и густой, влейте в нее уксус и снова взбейте. Проверьте готовность теста: возьмите ложкой меренгу, переверните. Если смесь начала капать или скатываться, нужно продолжить взбивать. Подготовьте противень: выложите на него пергаментную бумагу, смажьте небольшим количеством сливочного масла. Разогрейте духовку до 160 градусов. С помощью кондитерского мешка выложите на пергаменте восемь (или десять) заготовок для пирожного. Не забудьте, что между меренгами должно быть пространство, так как при нагревании они увеличатся. Поставьте противень в разогретую духовку и сразу же снизьте температуру до 110-120 градусов. Держите пирожные внутри около 1-1,5 часа, чтобы они достаточно высохли снаружи, но внутри остались мягкими и липкими. После того как пирожные станут светло-желтыми и хрустящими сверху, достаньте их и остудите.

Пока меренги остывают, приготовьте крем.

Холодные сливки взбейте с сыром Маскарпоне и остатками сахарной пудры (около 150 граммов). Добавьте ваниль и снова взбейте. Приготовьте ягодный соус: в сотейнике смешайте воду, малиновое пюре и сахар. Доведите смесь до кипения. В это время разведите оставшийся крахмал (20 граммов) в воде, после чего влейте в соус и быстро-быстро размешайте до загустения. Подайте десерт: на тарелку налейте пару ложек остывшего соуса, выложите меренгу, в нее с помощью кондитерского мешка добавьте крем. Украсьте пирожные ягодами и мятой.

Торт «Анна Павлова»: пошаговый рецепт с фото

Ингредиенты

Сахарная пудра — 2 столовые ложки;

яйца — 4 штуки (нам понадобятся только яичные белки);

кукурузный крахмал — 1.5 столовых ложки;

лимонный сок — 1 чайная ложка;

сливки (33 или 35 процентов) — 200 миллилитров;

сыр Маскарпоне — 250 граммов;

экстракт ванили — 2 капли;

клубника — 200 граммов;

сахар — 200 граммов;

мята — 25 граммов.

Количество ингредиентов рассчитано на торт диаметром около 20 сантиметров.

Способ приготовления

В миске взбейте белки и лимонный сок до небольшой пены. Используйте невысокую скорость. После постепенно увеличивайте ее и добавляйте сахар. Влейте в основу ваниль и снова взбейте. Должны получиться устойчивые пики. Теперь добавьте крахмал и взбивайте еще одну минуту. Основа меренги должна быть глянцевой и густой. Выложите на противень пергаментную бумагу. Духовку разогрейте до 130 градусов. Переложите смесь в кондитерский мешок и с его помощью сформируйте на пергаменте корзину — основу торта. Сначала сделайте дно, затем стенки. Выровняйте бока кондитерской палеткой или ножом. Можно этим же инструментом сделать штрихи на стенках торта. Поставьте торт в духовку на 10 минут. Затем понизьте температуру до 90-100 градусов и запекайте меренгу еще примерно полтора часа (точное время зависит от духовки). Готовая основа для торта должна быть хрустящей и сухой сверху, а внутри — мягкой и липкой. Достаньте ее из духовки и дайте остыть. Приготовьте крем: хорошо взбейте сливки, постепенно добавляйте к ним сахарную пудру. Выложите крем в остывшую меренгу. Клубнику порежьте и добавьте ее сверху на торт. Украсьте его мятой и подавайте.

История десерта «Анна Павлова»

Анна Павлова была примой-балериной Мариинского театра в начале XX века. Она стала известной на весь мир благодаря танцу «Лебедь» на музыку из сюиты Камиля Сен-Санса «Карнавал животных».

Анна много гастролировала и даже побывала в Австралии и Новой Зеландии в 1926 году. Там и началась история знаменитого десерта.

Новозеландская версия

Представители Новой Зеландии уверены, что десерт с меренгой и фруктами придумал повар одной из гостиниц Веллингтона. Он так вдохновился нарядами и грацией Анны Павловой, что сотворил в честь нее новое блюдо. Правда, оно состояло скорее из желе, а не из меренги.

Эту версию происхождения десерта поддерживал биограф балерины Кит Мани.

Австралийская версия

Австралийцы же считают, что авторство десерта принадлежит повару отеля Esplanade Берту Сэкси. И придумал он его только в 1935 году, когда Павловой уже не было в живых.

Чтобы разрешить спор, эксперты и исследователи провели расследование. Оказалось, что прообразом «Павловой» был «Испанский воздушный торт», который придумал в Австрии. Потом его привезли в США, а оттуда — в Австралию и Новую Зеландию. И уже там он получил новое название — в честь русской балерины.