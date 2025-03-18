Как приготовить в домашних условиях десерт «Анна Павлова»

Десерт «Анна Павлова»: как приготовить в домашних условиях, рецепты
Десерт «Анна Павлова», названный так в честь знаменитой русской балерины, придумали в Австралии или Новой Зеландии. Жители двух стран до сих пор спорят, кому же принадлежит авторство. История создания десерта «Павлова», варианты его приготовления и пошаговые рецепты с фото — в материале «Ленты.ру».
Десерт «Павлова» классический: рецепт с фото пошагово
Ингредиенты
- Сахарная пудра — 120 граммов (примерно четыре столовые ложки);
- яичные белки — из 2 яиц;
- кукурузный крахмал — 1 чайная ложка;
- лимонный сок — 0,5 чайной ложки;
- сливки (33 процента) — 150 миллилитров;
- сливочное масло — 0,5 чайной ложки;
- ягоды — 100 граммов;
- мята — 5 граммов.
Количество ингредиентов рассчитано примерно на шесть порций десерта «Павлова».
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить меренгу, которая будет служить основой для пирожного.
- Отделите белки от желтков. Яйца берите прямо из холодильника, они не должны быть комнатной температуры.
- В миске или другой посуде взбейте холодные белки до пены. В процессе взбивания постепенно добавляйте в них сахарную пудру (три столовые ложки). Масса должна загустеть.
- Добавьте в смесь кукурузный крахмал и лимонный сок. Взбивайте еще около 3 минут до появления устойчивых пиков. Определить готовность можно, перевернув миску. Если смесь останется на месте и не начнет вытекать, то тесто готово. Если меренга остается жидкой даже после долгого взбивания, вероятно, в нее попала вода или желток. Придется переделывать.
- Переложите смесь в кондитерский мешок, используйте насадку «звезда» или другую крупную.
- Подготовьте поверхность для запекания: выложите пергамент на противень, намажьте его сливочным маслом. Разогрейте духовку до 130 градусов.
- Кондитерским мешком «рассадите» основу для пирожного на противне: диаметр донышка должен быть около 8 миллиметров, а стенки — высотой в два-три слоя. Их делают, выдавливая смесь из кондитерского мешка по кругу по краям основы. У вас должно получиться шесть меренг: распределите их на расстоянии примерно 5 сантиметров друг от друга. Это нужно, чтобы меренги не склеились — в духовке они расширятся.
- Поставьте меренги в духовку на 10 минут. Потом уменьшите температуру до 90 градусов и оставьте пирожные еще на 30-40 минут, чтобы они просохли. Точное время зависит от мощности духовки. Следите за цветом пирожных — когда они станут светло-желтыми, готовка почти закончена. Сверху меренги должны быть сухими и хрустящими, а внутри — влажными и липкими.
- Не доставайте меренги сразу. Выключите духовку, откройте дверцу и дайте пирожным «отдохнуть» еще 10 минут.
Пока меренга остывает, приготовьте крем.
- Холодные сливки влейте в миску и взбивайте, постепенно добавляя сахарную пудру (оставшаяся столовая ложка). Должны получиться устойчивые пики на густой массе. Следите, чтобы сливки не стали слишком масляными — не взбивайте их долго.
- Переложите сливки в кондитерский мешок (насадку можно взять поменьше) и заполните меренги кремом.
- Украсьте пирожные ягодами и мятой. Можно посыпать «Павлову» сахарной пудрой.
Десерт «Павлова» с сыром маскарпоне: рецепт с фото пошагово
Ингредиенты
- Сахарная пудра — 370 граммов;
- яйца — 4 штуки (понадобятся только яичные белки);
- кукурузный крахмал — 40 граммов;
- уксус (9 процентов) — 5 граммов;
- сливки (33 или 35 процентов) — 300 граммов;
- сыр Маскарпоне — 250 граммов;
- ванильная эссенция — 10 граммов;
- пюре малины — 500 граммов;
- сахар — 150 граммов;
- вода — 150 граммов;
- ягоды — 400 граммов;
- сливочное масло — 0,5 чайной ложки;
- мята — 25 граммов.
Количество ингредиентов рассчитано примерно 8-10 порций десерта.
Способ приготовления
Приготовьте меренгу.
- Смешайте 220 граммов сахарной пудры и 20 граммов крахмала. В миксере на высокой скорости начните взбивать белки, при этом по одной столовой ложке добавляйте сухую смесь (пудра и крахмал).
- Когда основа для меренги стала гладкой, блестящей и густой, влейте в нее уксус и снова взбейте.
- Проверьте готовность теста: возьмите ложкой меренгу, переверните. Если смесь начала капать или скатываться, нужно продолжить взбивать.
- Подготовьте противень: выложите на него пергаментную бумагу, смажьте небольшим количеством сливочного масла. Разогрейте духовку до 160 градусов.
- С помощью кондитерского мешка выложите на пергаменте восемь (или десять) заготовок для пирожного. Не забудьте, что между меренгами должно быть пространство, так как при нагревании они увеличатся.
- Поставьте противень в разогретую духовку и сразу же снизьте температуру до 110-120 градусов. Держите пирожные внутри около 1-1,5 часа, чтобы они достаточно высохли снаружи, но внутри остались мягкими и липкими. После того как пирожные станут светло-желтыми и хрустящими сверху, достаньте их и остудите.
Пока меренги остывают, приготовьте крем.
- Холодные сливки взбейте с сыром Маскарпоне и остатками сахарной пудры (около 150 граммов). Добавьте ваниль и снова взбейте.
- Приготовьте ягодный соус: в сотейнике смешайте воду, малиновое пюре и сахар. Доведите смесь до кипения. В это время разведите оставшийся крахмал (20 граммов) в воде, после чего влейте в соус и быстро-быстро размешайте до загустения.
- Подайте десерт: на тарелку налейте пару ложек остывшего соуса, выложите меренгу, в нее с помощью кондитерского мешка добавьте крем. Украсьте пирожные ягодами и мятой.
Торт «Анна Павлова»: пошаговый рецепт с фото
Ингредиенты
- Сахарная пудра — 2 столовые ложки;
- яйца — 4 штуки (нам понадобятся только яичные белки);
- кукурузный крахмал — 1.5 столовых ложки;
- лимонный сок — 1 чайная ложка;
- сливки (33 или 35 процентов) — 200 миллилитров;
- сыр Маскарпоне — 250 граммов;
- экстракт ванили — 2 капли;
- клубника — 200 граммов;
- сахар — 200 граммов;
- мята — 25 граммов.
Количество ингредиентов рассчитано на торт диаметром около 20 сантиметров.
Способ приготовления
- В миске взбейте белки и лимонный сок до небольшой пены. Используйте невысокую скорость. После постепенно увеличивайте ее и добавляйте сахар.
- Влейте в основу ваниль и снова взбейте. Должны получиться устойчивые пики. Теперь добавьте крахмал и взбивайте еще одну минуту. Основа меренги должна быть глянцевой и густой.
- Выложите на противень пергаментную бумагу. Духовку разогрейте до 130 градусов.
- Переложите смесь в кондитерский мешок и с его помощью сформируйте на пергаменте корзину — основу торта. Сначала сделайте дно, затем стенки. Выровняйте бока кондитерской палеткой или ножом. Можно этим же инструментом сделать штрихи на стенках торта.
- Поставьте торт в духовку на 10 минут. Затем понизьте температуру до 90-100 градусов и запекайте меренгу еще примерно полтора часа (точное время зависит от духовки).
- Готовая основа для торта должна быть хрустящей и сухой сверху, а внутри — мягкой и липкой. Достаньте ее из духовки и дайте остыть.
- Приготовьте крем: хорошо взбейте сливки, постепенно добавляйте к ним сахарную пудру.
- Выложите крем в остывшую меренгу. Клубнику порежьте и добавьте ее сверху на торт. Украсьте его мятой и подавайте.
История десерта «Анна Павлова»
Анна Павлова была примой-балериной Мариинского театра в начале XX века. Она стала известной на весь мир благодаря танцу «Лебедь» на музыку из сюиты Камиля Сен-Санса «Карнавал животных».
Анна много гастролировала и даже побывала в Австралии и Новой Зеландии в 1926 году. Там и началась история знаменитого десерта.
Новозеландская версия
Представители Новой Зеландии уверены, что десерт с меренгой и фруктами придумал повар одной из гостиниц Веллингтона. Он так вдохновился нарядами и грацией Анны Павловой, что сотворил в честь нее новое блюдо. Правда, оно состояло скорее из желе, а не из меренги.
Эту версию происхождения десерта поддерживал биограф балерины Кит Мани.
Австралийская версия
Австралийцы же считают, что авторство десерта принадлежит повару отеля Esplanade Берту Сэкси. И придумал он его только в 1935 году, когда Павловой уже не было в живых.
Чтобы разрешить спор, эксперты и исследователи провели расследование. Оказалось, что прообразом «Павловой» был «Испанский воздушный торт», который придумал в Австрии. Потом его привезли в США, а оттуда — в Австралию и Новую Зеландию. И уже там он получил новое название — в честь русской балерины.