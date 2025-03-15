Топ-5 полезных блюд от весеннего авитаминоза

Получить достаточное количество витаминов даже в самый пасмурный день легко. Следует лишь разнообразить свой рацион полезными рецептами. Запеченные лук и чеснок, морковные палочки, тартар из запеченной свеклы и карпаччо из острых апельсинов с луком не только создадут радугу на столе, но и поднимут иммунитет, избавят от сезонного упадка сил.

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А чтобы извлечь максимальную пользу из каждого овоща, стоит учесть и несколько маленьких хитростей при готовке. Все секреты знает специалист life-style медицины, автор программ по оздоровлению едой Вероника Anti-Age:

«Вкусно получаются овощные блюда с применением специй. Яркая куркума — это прям основная добавка для иммунитета в текущем сезоне. Морковь очень хорошо сочетается с ней или с тмином. Свекла отлично играет с розмарином или тимьяном. Мы будем еще добавлять кинзу, пряные травы. Вот чеснок с тимьяном — это очень питательно», — Вероника Anti-Age, специалист life-style медицины, автор программ по оздоровлению едой.

Чеснок – природный иммуномодулятор и мощный антидепрессант. Поэтому он занимает далеко не последнее место в списке продуктов для улучшения здоровья. Вероника Anti-Age делится еще одним лайфхаком:

«Многие овощи намного полезнее становятся при температурной обработке. Тогда в них появляется много новых фитонутриентов, которые раскрываются и лучше усваиваются организмом».

Рецепт запеченного чеснока

От целой головки чеснока отрезаем верхнюю часть. Ставим его запекаться в шелухе при температуре 180 градусов около 30 минут. А после запеченный чеснок выдавливаем из зубчиков, раздавливаем мякоть, посыпаем слегка солью, подсушенными орехами, перчим и намазываем на поджаренный хлеб. Украшаем по желанию тимьяном.

Вместе с чесноком можно запечь на одном подносе и лук.

Рецепт запеченного лука

Берем 250 граммов лука (маленькие/средние луковицы), очищаем кожуру, нарезаем дольками, оставляя хвостики для сцепки. А затем запекаем в духовке на 180 градусах тоже 30 минут. Когда луковицы подсушились, переворачиваем их и поливаем заправкой. Выпекаем еще 10-15 минут, пока блюдо не станет мягким.

Ингредиенты для вкусной заправки:

2 ст. л. растопленного масла гхи;

1 ст.л. сумаха;

2 ст.л. воды;

1 ч.л. меда;

1/4 ч.л. соли;

1/8 ч.л. молотого перца;

1 пучок свежих листьев тимьяна/розмарина;

Здоровое питание не обходится без свеклы. Ее можно тоже порезать кусочками и выложить на противень к овощам.

«Это прям белорусский суперфуд. У кого высокий холестерин, она его понижает, а у кого мало железа – повышает его, избавляет от анемии. Понижает сердечно-сосудистое давление. Ну, в общем, это просто лекарство от всех болезней. Если есть свеклу каждый день, можно заметить сильное улучшение состояния здоровья», — подмечает Вероника Anti-Age.

Рецепт тартара из свеклы

Нарезаем кубиками запеченную свеклу, вяленые томаты, красный лук. Добавляем зелень. Все это смешиваем с лимонным соком. Придаем тартару круглую форму. И, конечно, посыпаем горошинами розового перца для красоты. Блюдо готово!

1 средняя запеченная свекла (готовить 60 мин при 180 градусах).

1-2 зубчика чеснока.

1 слайс красного лука.

Вяленые томаты (по вкусу).

Петрушка или кинза.

1 ч.л. лимонного сока.

½ ч.л. тертого имбиря.

Соль (по вкусу).

А пока лук, чеснок и свекла запекаются, можно нарезать соломкой морковь. Готовить ее не надо – она нужна как стратегический запас витаминов на каждый день. Получаются очень питательные морковные палочки.

Вероника Anti-Age делится еще одним советом:

«Я беру морковь и готовлю недельный запас. Когда она у нас под мойкой лежит в грязном виде, мы никогда не будем доставать, чистить ее, резать. И поэтому, когда у меня спокойный выходной день, я нарезаю морковку и укладываю ее в контейнер».

Еще один вкусный и простой, а главное полезный рецепт – карпаччо из апельсинов. Блюдо идеально подойдет к любому столу.

Это всегда хит любого застолья. Казалось бы, очень обычные, простые, понятные нам апельсины и необычное сочетание специй. В сок апельсина добавляем черный перец, острый перчик чили и ложечку одного лимона.

Рецепт карпаччо из апельсинов

Апельсины.

Лук.

Чили.

Молотый черный перец.

Сок одного апельсина.

1 ч.л. меда.

Соль.

Розмарин.

«Обычно эти корки от апельсина мы просто выбрасываем. А на самом деле это очень полезно. Так называемая альбеда. Вот эта мякоть белая так называется. В ней очень много пользы. Ее можно просто так есть», — уверяет Вероника.

Собираем корочки от апельсинов в кувшин, добавляем веточку розмарина или любимые травы, заливаем водой. Пока напиток настаивается, делаем заправку для карпаччо: сок одного апельсина смешиваем с чайной ложкой меда и черным молотым перцем.

Лук, чеснок, свекла и морковь – это те продукты, которые природа оставляет до следующего урожая. Записывайте рецепты от специалиста по питанию. Включайте духовку и запекайте все вместе: лук, чеснок и свеклу. Чтобы эти простые продукты сделать ресторанными, добавьте туда специи: сумах, куркуму, тимьян, розмарин — они придадут вкус и защитят ваш иммунитет.