Взрывная картошка с медом и чили: покорите гостей шикарным блюдом из Азии

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Если вы любите необычные сочетания вкусов, то этот рецепт картошки с медом и чили точно вас удивит. Хрустящая картошка с пикантной сладостью и легкой остротой станет идеальным блюдом для любого случая.

Необычное блюдо из Азии: рецепт картошки с медом и чили
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Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг (лучше крупный, для жарки);
  • чеснок — 8–10 зубчиков + 2 дополнительных для соуса;
  • растительное масло — около 500 мл (для фритюра);
  • свежий чили — 1–1,5 стручка;
  • кунжут — 3 ст. л.;
  • кукурузная или рисовая мука — 4 ст. л.;
  • красный сладкий лук или шалот — 1 шт.;
  • хлопья чили — 3 ч. л.;
  • уксус (белый винный, рисовый или яблочный) — 2 ч. л.;
  • жидкий мед — 4 ст. л.;
  • соус чили (например, сирача) — по вкусу;
  • соус «Сладкий чили» — по желанию;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Картошку очистите и нарежьте длинными брусками, как для фри. Отварите в кипящей воде 1,5–2 минуты, затем выложите в один слой и дайте остыть.
  2. Для кляра смешайте чеснок, чили, соль, муку и немного воды (50–70 мл). Добавьте картошку и аккуратно перемешайте.
  3. Разогрейте масло для фритюра. Обжарьте картошку порциями до золотисто-коричневого цвета. Готовую картошку посолите.
  4. Для соуса разогрейте пару ложек масла, добавьте чеснок, хлопья чили, кунжут, уксус и соусы. Прогрейте 30 секунд, затем добавьте картошку, мед и нарезанный лук. Перемешайте.
  5. Подавайте, посыпав кунжутом и зеленым луком.