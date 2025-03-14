Необычное блюдо из Азии: рецепт картошки с медом и чили

Взрывная картошка с медом и чили: покорите гостей шикарным блюдом из Азии
Если вы любите необычные сочетания вкусов, то этот рецепт картошки с медом и чили точно вас удивит. Хрустящая картошка с пикантной сладостью и легкой остротой станет идеальным блюдом для любого случая.
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг (лучше крупный, для жарки);
- чеснок — 8–10 зубчиков + 2 дополнительных для соуса;
- растительное масло — около 500 мл (для фритюра);
- свежий чили — 1–1,5 стручка;
- кунжут — 3 ст. л.;
- кукурузная или рисовая мука — 4 ст. л.;
- красный сладкий лук или шалот — 1 шт.;
- хлопья чили — 3 ч. л.;
- уксус (белый винный, рисовый или яблочный) — 2 ч. л.;
- жидкий мед — 4 ст. л.;
- соус чили (например, сирача) — по вкусу;
- соус «Сладкий чили» — по желанию;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Картошку очистите и нарежьте длинными брусками, как для фри. Отварите в кипящей воде 1,5–2 минуты, затем выложите в один слой и дайте остыть.
- Для кляра смешайте чеснок, чили, соль, муку и немного воды (50–70 мл). Добавьте картошку и аккуратно перемешайте.
- Разогрейте масло для фритюра. Обжарьте картошку порциями до золотисто-коричневого цвета. Готовую картошку посолите.
- Для соуса разогрейте пару ложек масла, добавьте чеснок, хлопья чили, кунжут, уксус и соусы. Прогрейте 30 секунд, затем добавьте картошку, мед и нарезанный лук. Перемешайте.
- Подавайте, посыпав кунжутом и зеленым луком.