Необычное блюдо из Азии: рецепт картошки с медом и чили

Если вы любите необычные сочетания вкусов, то этот рецепт картошки с медом и чили точно вас удивит. Хрустящая картошка с пикантной сладостью и легкой остротой станет идеальным блюдом для любого случая.

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Ингредиенты:

картофель — 1 кг (лучше крупный, для жарки);

чеснок — 8–10 зубчиков + 2 дополнительных для соуса;

растительное масло — около 500 мл (для фритюра);

свежий чили — 1–1,5 стручка;

кунжут — 3 ст. л.;

кукурузная или рисовая мука — 4 ст. л.;

красный сладкий лук или шалот — 1 шт.;

хлопья чили — 3 ч. л.;

уксус (белый винный, рисовый или яблочный) — 2 ч. л.;

жидкий мед — 4 ст. л.;

соус чили (например, сирача) — по вкусу;

соус «Сладкий чили» — по желанию;

соль — по вкусу.

Приготовление: