Всего 10 минут: рецепт домашнего мороженого

Домашнее мороженое, которое полюбят все! А дети будут просто в восторге от такого лакомства. Это мороженое получается нежным, сладким и очень вкусным. Оно не содержит искусственных добавок, а в увлекательный процесс приготовления можно вовлекать своих малышей.

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Ингредиенты:

500 мл сливок (33% жирности);

1 банка сгущенного молока (380 г);

1 ч. л. ванильного экстракта;

свежие фрукты или ягоды для украшения (по желанию).

Приготовление:

Взбейте охлажденные сливки в густую пену с помощью миксера. Они должны увеличиться в объеме и стать воздушными. Аккуратно добавьте сгущенное молоко и ванильный экстракт. Продолжайте взбивать до однородной массы. Переложите смесь в контейнер или форму для мороженого. Накройте пищевой пленкой и уберите в морозильник на 4–6 часов. Перед подачей дайте мороженому немного размягчиться при комнатной температуре. Украсьте свежими фруктами или ягодами.

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