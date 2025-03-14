Всего 10 минут: рецепт домашнего мороженого

Обалденное домашнее мороженое за 10 минут! Магазинное теперь не покупаем
Домашнее мороженое, которое полюбят все! А дети будут просто в восторге от такого лакомства. Это мороженое получается нежным, сладким и очень вкусным. Оно не содержит искусственных добавок, а в увлекательный процесс приготовления можно вовлекать своих малышей.
Ингредиенты:
- 500 мл сливок (33% жирности);
- 1 банка сгущенного молока (380 г);
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- свежие фрукты или ягоды для украшения (по желанию).
Приготовление:
- Взбейте охлажденные сливки в густую пену с помощью миксера. Они должны увеличиться в объеме и стать воздушными.
- Аккуратно добавьте сгущенное молоко и ванильный экстракт. Продолжайте взбивать до однородной массы.
- Переложите смесь в контейнер или форму для мороженого. Накройте пищевой пленкой и уберите в морозильник на 4–6 часов.
- Перед подачей дайте мороженому немного размягчиться при комнатной температуре. Украсьте свежими фруктами или ягодами.
Попробуйте добавить шоколадную крошку или карамельный соус для разнообразия!