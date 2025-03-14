Эксперты дали советы, как выбрать свежее мясо

Выбрать свежее мясо в магазине или на рынке реально, если знать несколько хитростей. Благодаря им вы больше не ошибетесь и сможете определить качество даже упакованного продукта.

© Unsplash

В первую очередь необходимо обратить внимание на цвет жировых прослоек у мяса — у свежего продукта он будет белым или бежевым, но не желтым. Избежать ошибки поможет и поверхность мяса — она должна быть слегка влажной, но не липкой. Также нужно запомнить: свежая говядина должна быть ярко-красной, свинина — розовой, а курица — светло-розовой. Тусклый или сероватый оттенок говорит о несвежести.

Если мясо запечатано, обратите внимание на жидкость в упаковке. Она должна быть прозрачной, а не мутной. Также можно провести небольшой тест. Нажмите на мясо пальцем: оно должно быть упругим и быстро восстанавливать форму. Если вмятина остается, продукт несвежий.