Как приготовить диетический кофейный мусс на 70 ккал

Кофейный десерт — идеальный выбор для худеющих. Он низкокалорийный, содержит минимум сахара и готовится на обезжиренном молоке, а насыщенный вкус кофе и какао утоляет тягу к сладкому. Его можно есть даже ночью!

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Ингредиенты (на 2 порции):

1 ч. ложка растворимого кофе;

100 мл обезжиренного молока (или растительного аналога);

1 ч. ложка какао-порошка;

5 г желатина;

1 ч. ложка меда или сахарозаменителя (по вкусу);

щепотка ванилина.

Приготовление:

Растворите желатин в 50 мл холодной воды и оставьте на 10 минут для набухания. В отдельной емкости смешайте кофе, какао и мед (или заменитель сахара). Подогрейте молоко, добавьте в него желатин и размешайте до полного растворения. Соедините молоко с кофейной смесью, добавьте ванилин и тщательно перемешайте. Разлейте смесь по формочкам и поставьте в холодильник на 2–3 часа до застывания.

Одна порция десерта содержит около 60–70 ккал. Такой мусс превратит любую строгую диету в праздник.