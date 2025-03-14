Этот кофейный мусс на 70 ккал можно есть даже ночью: не диета, а праздник

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Кофейный десерт — идеальный выбор для худеющих. Он низкокалорийный, содержит минимум сахара и готовится на обезжиренном молоке, а насыщенный вкус кофе и какао утоляет тягу к сладкому. Его можно есть даже ночью!

Как приготовить диетический кофейный мусс на 70 ккал
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Ингредиенты (на 2 порции):

  • 1 ч. ложка растворимого кофе;
  • 100 мл обезжиренного молока (или растительного аналога);
  • 1 ч. ложка какао-порошка;
  • 5 г желатина;
  • 1 ч. ложка меда или сахарозаменителя (по вкусу);
  • щепотка ванилина.

Приготовление:

  1. Растворите желатин в 50 мл холодной воды и оставьте на 10 минут для набухания.
  2. В отдельной емкости смешайте кофе, какао и мед (или заменитель сахара).
  3. Подогрейте молоко, добавьте в него желатин и размешайте до полного растворения.
  4. Соедините молоко с кофейной смесью, добавьте ванилин и тщательно перемешайте.
  5. Разлейте смесь по формочкам и поставьте в холодильник на 2–3 часа до застывания.

Одна порция десерта содержит около 60–70 ккал. Такой мусс превратит любую строгую диету в праздник.