Пирог от Гарри Поттера: простая готовка и волшебный вкус

Если вы любите яблочные пироги и обожаете магию, этот рецепт из вселенной Гарри Поттера создан специально для вас! Этот пирог — настоящий кусочек волшебства, который легко приготовить дома.

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Ингредиенты:

125 г сливочного масла (плюс немного для смазывания формы);

125 г сахара;

щепотка соли;

200 г муки;

2 яйца;

цедра половины лимона;

2 ч. л. разрыхлителя;

2 ст. л. молока;

500 г яблок;

сахарная пудра по вкусу.

Приготовление: