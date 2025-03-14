Пирог от Гарри Поттера: простая готовка и волшебный вкус. Не для маглов!

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Если вы любите яблочные пироги и обожаете магию, этот рецепт из вселенной Гарри Поттера создан специально для вас! Этот пирог — настоящий кусочек волшебства, который легко приготовить дома.

Пирог от Гарри Поттера: простая готовка и волшебный вкус
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Ингредиенты:

  • 125 г сливочного масла (плюс немного для смазывания формы);
  • 125 г сахара;
  • щепотка соли;
  • 200 г муки;
  • 2 яйца;
  • цедра половины лимона;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 2 ст. л. молока;
  • 500 г яблок;
  • сахарная пудра по вкусу.

Приготовление:

  1. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.
  2. В миске смешайте масло и сахар до состояния светлого крема. Можно использовать блендер или венчик.
  3. Постепенно добавьте яйца, цедру лимона и соль. Все тщательно перемешайте.
  4. В отдельной миске смешайте муку и разрыхлитель, затем добавьте к масляной смеси. Перемешайте до однородности, добавьте молоко.
  5. Духовку разогрейте до 170°C.
  6. Яблоки очистите и нарежьте на четверти. Сделайте надрезы на ломтиках.
  7. Форму смажьте маслом, выложите тесто и разровняйте. Сверху аккуратно выложите яблоки.
  8. Выпекайте 40–50 минут на среднем уровне духовки. Готовность проверьте зубочисткой.
  9. Дайте пирогу остыть и посыпьте сахарной пудрой.