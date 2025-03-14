Пирог от Гарри Поттера: простая готовка и волшебный вкус. Не для маглов!
Если вы любите яблочные пироги и обожаете магию, этот рецепт из вселенной Гарри Поттера создан специально для вас! Этот пирог — настоящий кусочек волшебства, который легко приготовить дома.
Ингредиенты:
- 125 г сливочного масла (плюс немного для смазывания формы);
- 125 г сахара;
- щепотка соли;
- 200 г муки;
- 2 яйца;
- цедра половины лимона;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 2 ст. л. молока;
- 500 г яблок;
- сахарная пудра по вкусу.
Приготовление:
- Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.
- В миске смешайте масло и сахар до состояния светлого крема. Можно использовать блендер или венчик.
- Постепенно добавьте яйца, цедру лимона и соль. Все тщательно перемешайте.
- В отдельной миске смешайте муку и разрыхлитель, затем добавьте к масляной смеси. Перемешайте до однородности, добавьте молоко.
- Духовку разогрейте до 170°C.
- Яблоки очистите и нарежьте на четверти. Сделайте надрезы на ломтиках.
- Форму смажьте маслом, выложите тесто и разровняйте. Сверху аккуратно выложите яблоки.
- Выпекайте 40–50 минут на среднем уровне духовки. Готовность проверьте зубочисткой.
- Дайте пирогу остыть и посыпьте сахарной пудрой.