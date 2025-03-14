Великий пост без стресса: как справиться с голодом

Резкий отказ от пищи животного происхождения во время Великого поста может стать серьезным испытанием для организма. Однако специалисты Роскачества уверяют, что справиться с голодом и избежать соблазнов поможет правильное питание, в которое стоит включить орехи, бобовые, овощи и фрукты. Об этом сообщает NEWS.ru.

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Эксперты рекомендуют заранее продумывать меню на весь постный период. Это поможет избежать стресса для организма и сделать рацион более сбалансированным. Богатые белком бобовые, орехи, а также злаки обеспечат необходимую сытость, а овощи и фрукты помогут восполнить запас витаминов и минералов.

Кроме того, специалисты напомнили о важности поддержания водного баланса. Регулярное употребление воды способствует контролю аппетита, поддержанию энергии и улучшению обмена веществ. Для вкусового разнообразия в воду можно добавлять лимон, мяту или имбирь.

«К основным блюдам стоит добавлять свежие или запеченные овощи, а также фрукты. Они низкокалорийны, насыщены витаминами и минералами, а также содержат много воды, что помогает контролировать аппетит, информируют специалисты.

Великий пост в 2025 году продлится с 3 марта по 19 апреля, он является особым периодом для всех православных христиан: согласно церковным канонам, верующим на данный период времени рекомендуется исключить из рациона большинство продуктов животного происхождения. Врач-гастроэнтеролог Юлия Черемухина рассказала, что нужно знать, чтобы не навредить организму. Говоря о том, полезно ли поститься, специалист считает, что на первый план у каждого человека должны выходить духовные ценности, а не телесные.