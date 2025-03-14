Шеф-повар назвал любимый завтрак россиян

Россияне полюбили завтракать по-восточному, но одновременно с этим сохранили верность традиционной яичнице. Просто готовят ее теперь чуть-чуть иначе.

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Бренд шеф кулинарного альянса Novikov Group и Family Garden Руслан Италмазов пришел к выводу: шакшука — один из любимых завтраков россиян. Причем, как подсчитали специалисты сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер», ее приготовление дома стоит совсем недорого.

По словам бренд-шефа, последнее время в России набирают популярность блюда ближневосточной кухни. Это связано с тем, что страны Ближнего Востока часто посещают российские туристы.

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Шакшука стала уже классическим вариантом завтрака. По сути, это та же хорошо знакомая всем яичница, но с добавлением помидоров, других овощей и зелени. При чем за таким завтраком совсем не обязательно отправляться в ресторан или кафе. Шакшуку запросто можно приготовить дома, и обойдется это всего в 230 рублей за 400 грамм.

Для домашней яичницы по-восточному вам потребуется столовая ложка оливкового масла (11 рублей), 1 луковица репчатого лука (12 рублей), головка чеснока (13 рублей), сладкий перец (24 рубля), четыре помидора (45 рублей), две столовых ложки томатной пасты (15 рублей), чайная ложка зиры (22 рубля), чайная ложка паприки (27 рублей), щепотка черного перца (9 рублей), щепотка сахара (4 рубля) и пять куриных яиц (48 рублей). Все цены приведены с учетов веса продуктов.

В восточных завтраках традиционно много внимания уделяется одному продукту. Например, основной акцент может быть сделан на рассольном сыре, но тогда в рецепте будет использовано сразу несколько его видов. Также на востоке очень любят готовить завтраки с оливками, маслинами, местными колбасами, отварными яйцами, свежими овощами, медом, хумусом. Не обходится без традиционных мучных изделий. Например, пита — плоский пресный хлеб в Средиземноморье, симиты — турецкие бублики, манакиш — арабская сырная лепешка.

В различных заведениях также уже давно предлагают разные авторские завтраки. По сути, это кулинарные эксперименты в разных направлениях. Популярностью у посетителей пользуются бриошь и блюда с круассанами. Их также можно приготовить дома. К примеру, круасан с авокадо, помидорами и соленой рыбой (лососем или форелью) обойдется в домашних условиях в 642 рубля, если вы готовите на двоих. Если вегетарианский вариант вам ближе, то он стоит почти в два раза дешевле на то же количество порций — 392 рубля.