Как покрасить яйца куркумой на Пасху в домашних условиях

Натуральный краситель позволит приготовить безопасный для здоровья символ праздника.

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«Пасха — это радостный и светлый праздник, а крашеные яйца считаются одним из главных его символов. Очень важно сделать их не только красивыми, но и безопасными для здоровья», — Ксения Уваровская, семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН).

Преимущества использования натуральных красителей

Избегайте использования несъедобных красителей для окрашивания яиц. Скорлупа имеет поры, сквозь которые на яйцо может попасть непищевой краситель. К таким веществам относятся бриллиантовый зелёный (зелёнка), йод, марганец.

Йод и зелёнка – это антисептические средства, которые предназначены исключительно для наружного применения. Их использование для окрашивания яиц может негативно сказаться на вкусе продукта и вызвать аллергические реакции.

Слабый раствор марганца может использоваться для внутреннего применения, но для получения яркого окрашивания яиц обычно требуется более крепкий раствор, который способен вызвать ожоги при контакте с кожей.

Фломастеры и краски, предназначенные для рисования, также не подходят для окрашивания яиц, поскольку содержат химические вещества, опасные для здоровья.

Именно поэтому стоит избегать искусственных токсичных красителей и отдавать предпочтение натуральным.

Использование натуральных красителей имеет несколько преимуществ:

безопасность: натуральные красители не содержат токсичных веществ;

экологичность: такие красители легко разлагаются и не наносят вреда окружающей среде;

возможность экспериментировать: можно создавать различные оттенки, комбинируя натуральные ингредиенты.

Зачем красить яйца куркумой?

Для покраски яиц часто выбирают луковую шелуху, чай и овощные соки, но специи также способны придать яйцам интенсивные оттенки.

Куркума благодаря содержащемуся в ней пигменту куркумину окрашивает скорлупу в насыщенный жёлтый цвет.

Необходимые ингредиенты

Яйца белого цвета (отваренные и охлаждённые).

Не забудьте обратить внимание на их срок годности. Они должны быть максимально свежими. Также помните, что варёные яйца не стоит хранить в холодильнике больше четырёх дней.

Куркума (порошок).

Горячая вода.

Уксус, чтобы сделать цвет более стойким.

Натуральный уксус (например, яблочный) будет лучшим выбором по нескольким причинам:

мягче воздействует на скорлупу, чем обычный столовый уксус, что снижает риск повреждения яиц во время окрашивания;

придаёт лёгкий фруктовый аромат.

Однако натуральный уксус может давать менее интенсивный цвет по сравнению со столовым. Поэтому, если яркость оттенка имеет принципиальное значение, используйте второй вариант.

Также для стойкости цвета подойдут лимонный сок или лимонная кислота. Она выпускается в виде белого кристаллического порошка и официально признана безопасной пищевой добавкой.

Ёмкость для красителя – глубокая миска или кастрюля.

Для покраски яиц используйте стеклянную, керамическую или нержавеющую посуду. Эти материалы не вступают в реакцию с пищевыми ингредиентами и обеспечивают равномерное окрашивание.

Перчатки, чтобы защитить руки от окрашивания.

Подготовка яиц

Равномерное окрашивание яиц зависит от нескольких факторов.

Перед варкой аккуратно, но тщательно вымойте яйца, чтобы смыть грязь, патогенные микроорганизмы и обеспечить дальнейшее равномерное окрашивание.

Поместите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она покрывала их примерно на 2 см, а затем доведите воду до кипения на среднем огне. После закипания уменьшите огонь и варите яйца ещё 10 минут.

Снимите кастрюлю с огня и слейте горячую воду. Залейте яйца холодной водой и дайте им полностью остыть.

Скорлупа не треснет при варке, если:

использовать яйца комнатной температуры;

яйца будут свободно помещаться в кастрюле, а не лежать слишком плотно.

Лайфхак: добавьте в воду половину чайной ложки соли, чтобы предупредить вытекание белка, если яйцо было изначально с незаметной трещиной.

Приготовление красителя

В 500 мл воды добавьте три-четыре столовые ложки куркумы, тщательно размешивая венчиком. Можно увеличить количество ещё на одну столовую ложку, чтобы получить более насыщенный оттенок.

Для более устойчивого и интенсивного цвета добавьте в раствор куркумы (на 500 мл) одну столовую ложку уксуса или лимонного сока. Если используете лимонную кислоту, сначала разведите одну чайную ложку в 200 мл горячей воды. Затем добавьте одну столовую ложку полученного раствора в краситель.

Процесс покраски

Процесс окрашивания тоже имеет несколько своих тонкостей:

раствор куркумы должен быть горячим;

следите, чтобы яйца полностью были покрыты красителем;

держите яйца в растворе минимум на 30 минут. Для глубокого золотистого оттенка оставьте их в растворе куркумы на ночь;

используйте шумовку или ложку, чтобы аккуратно вынуть яйца из раствора. Постарайтесь не повредить скорлупу.

Завершите процесс правильной сушкой: поместите окрашенные яйца на бумажные полотенца или на решётку, чтобы дать им высохнуть. Старайтесь не касаться яиц руками, пока они полностью не высохнут, чтобы не испортить окрашивание.

Идеи для использования окрашенных яиц

После окрашивания яиц натуральными красителями можно добавить дополнительные элементы декора, используя доступные и безопасные материалы.

Например:

для лакировки и дополнительного блеска нанесите тонкий слой растительного масла;

используйте термонаклейки с рисунками;

окрашивайте не только куриные, но и перепелиные яйца: их естественная пятнистая структура сама по себе служит красивым декоративным элементом;

комбинируйте куркуму с другими натуральными ингредиентами, чтобы получить необычный оттенок яиц. Так, если окрашенные куркумой яйца вы опустите в раствор каркаде, получите изысканный оливковый цвет, а если в отвар краснокочанной капусты – сочный травянисто-зеленый.

Окрашивание яиц куркумой — это простой способ приготовить красивый и безопасный для здоровья символ праздника Пасхи.

Выбирайте для окрашивания свежие и качественные продукты, не бойтесь экспериментировать с ингредиентами и следуйте рекомендациям, чтобы провести праздник с хорошим настроением и самочувствием!