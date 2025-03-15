Пять простых и вкусных рецептов хумусов от шеф-повара

Хумус — идеальный продукт для постного рациона, ведь он богат растительным белком, клетчаткой и полезными жирами, поддерживающими сытость и энергию в течение дня. В его составе нут, тахини, оливковое масло, лимонный сок и специи — все это улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и помогает поддерживать уровень сахара в крови. Благодаря высокому содержанию железа и витаминов группы B, хумус особенно полезен при ограничении животной пищи, помогая восполнять дефициты и поддерживать хорошее самочувствие во время поста.

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Наконец, хумус — это не только классическая закуска, но и бесконечное поле для экспериментов. Помимо традиционного варианта, можно добавить необычные ингредиенты, меняя вкус, текстуру и цвет. Вот пять оригинальных рецептов от шеф-повара Руслана Миронова, которые разнообразят ваше питание в пост и сделают хумус еще интереснее.

Классический хумус

Ингредиенты:

нут: 1 банка (или 250 г вареного нута);

тахини (кунжутная паста): 2 ст. л.;

оливковое масло: 2 ст. л.;

чеснок: 1 зубчик;

лимонный сок: 2 ст. л.;

соль: ½ ч. л.;

молотый кумин: ½ ч. л.;

вода: 3–4 ст. л. (по необходимости).

Приготовление

Если используете консервированный нут, промойте его под водой. Если вареный — остудите. В чашу блендера добавьте нут, тахини, оливковое масло, чеснок, лимонный сок, соль и кумин. Взбейте до гладкой массы, добавляя по ложке воды, пока не достигнете нужной консистенции. Переложите в тарелку, украсьте оливковым маслом, посыпьте паприкой или зернами кунжута. Кстати, чтобы хумус был особенно нежным, добавьте щепотку соды при варке нута — он станет мягче.

Свекольный хумус

Ингредиенты:

нут: 1 банка (250 г);

небольшая свекла (запеченная или отварная);

тахини: 2 ст. л.;

лимонного сока: 2 ст. л.;

оливковое масло: 2 ст. л.;

чеснок: 1 зубчик;

соль: ½ ч. л.;

молотый тмин: ½ ч. л.;

вода: 3 ст. л. (по необходимости).

Приготовление

Свеклу очистите, нарежьте кубиками. В чашу блендера добавьте нут, свеклу, тахини, оливковое масло, чеснок, лимонный сок, специи. Взбейте до однородности, добавляя воду по необходимости. Переложите в тарелку, украсьте кунжутом или грецкими орехами. Такой хумус отлично сочетается с ржаным хлебом и свежими овощами.

Тыквенный хумус с карри

Ингредиенты:

нут: 1 банка (250 г);

запеченная тыква: 150 г;

тахини: 2 ст. л.;

оливковое масло: 2 ст. л.;

чеснок: 1 зубчик;

карри: 1 ч. л.;

соль: ½ ч. л.;

куркума: ½ ч. л.;

лимонный сок: 2 ст. л.;

вода: 3 ст. л. (по необходимости).

Приготовление

Тыкву нарежьте, запеките до мягкости. В блендере соедините нут, тыкву, тахини, чеснок, масло, специи и лимонный сок. Взбейте до гладкости, при необходимости добавляя воду. Подавайте с хлебцами или питой. Можно добавить немного копченой паприки — это придаст пикантности.

Авокадо-хумус с лаймом

Ингредиенты:

нут (250 г): 3 ст. л.;

авокадо: 1 шт.;

тахини: 2 ст. л.;

оливковое масло: 2 ст. л.;

сок лайма (или лимона): 2 ст. л.;

чеснок: 1 зубчик;

соль: ½ ч. л.;

молотый кориандр: ½ ч. л.;

вода: 2–3 ст. л. (по необходимости).

Приготовление

Разрежьте авокадо, удалите косточку, мякоть выложите в блендер. Добавьте туда же нут, тахини, масло, чеснок, специи и сок лайма. Взбейте до однородности, подливая воду при необходимости. Подавайте с цельнозерновыми хлебцами или тостами.

Острая версия с вялеными томатами и паприкой

Ингредиенты:

нут: 1 банка (250 г);

вяленые томаты: 4–5 шт.;

оливковое масло: 2 ст. л.;

тахини: 2 ст. л.;

лимонный сок: 2 ст. л.;

чеснок: 1 зубчик;

копченая паприка: 1 ч. л.;

соль: ½ ч. л.;

красный острый перец (по желанию): ½ ч. л.;

вода (по необходимости) 3 ст. л.

Приготовление

Вяленые томаты нарежьте, если они сухие — заранее замочите в воде. В блендере соедините нут, томаты, тахини, масло, чеснок, лимонный сок, специи. Взбейте до гладкости, добавляя воду по необходимости. Переложите в тарелку, украсьте свежей зеленью.