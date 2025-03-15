Как выбрать и готовить диетическое мясо

В мясе содержатся витамины группы В, витамин D, А, макро- и микроэлементы, влияющие на нормальный рост и функционирование тела. Особое значение имеют железо, селен, цинк, фосфор, кальций, калий и натрий. Важно регулярно включать мясные блюда в меню, считают эксперты сайта здоровое-питание.рф.

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К диетическому мясу, которое имеет максимальную пользу, относят курицу, индейку, крольчатину и телятину. Также в этот список можно добавить конину и оленину, однако эти два вида менее распространены и имеют специфический вкус.

Как и при выборе других продуктов, при покупке мяса нужно обращать внимание на его свежесть, упругость, цвет и запах. Кусок должен быть равномерного оттенка, не отливать серым, зеленым или желтым, не иметь лишней влаги и слизи.

Наилучшим способом для приготовления мяса считается пар, тушение, варка или запекание. Лучшим гарниром станут овощи.