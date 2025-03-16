Божественная курочка в беконе: хруст и нежность в одном блюде. Вот рецепт!

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Хотите удивить гостей или порадовать семью необычным блюдом? Попробуйте сладкие куриные грудки в беконе — это сочетание сочной курицы, хрустящего бекона и карамельной сладости.

Рецепт куриной грудки в беконе
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Ингредиенты:

  • куриное филе — 1 кг;
  • бекон — 200 г;
  • тростниковый сахар — 150 г;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриную грудку промойте и нарежьте крупными кубиками. Посолите, поперчите и оставьте на 10–15 минут.
  2. Застелите противень фольгой, сверху положите решетку. Разогрейте духовку до 180 ºС.
  3. Каждый кусочек курицы оберните ломтиком бекона, затем обваляйте в тростниковом сахаре, чтобы сахар полностью покрыл курицу.
  4. Выложите курицу на решетку и запекайте 45 минут до золотистой корочки.
  5. Подавайте блюдо горячим с овощами или зеленью.