Рецепт куриной грудки в беконе

Божественная курочка в беконе: хруст и нежность в одном блюде. Вот рецепт!
Хотите удивить гостей или порадовать семью необычным блюдом? Попробуйте сладкие куриные грудки в беконе — это сочетание сочной курицы, хрустящего бекона и карамельной сладости.
Ингредиенты:
- куриное филе — 1 кг;
- бекон — 200 г;
- тростниковый сахар — 150 г;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Куриную грудку промойте и нарежьте крупными кубиками. Посолите, поперчите и оставьте на 10–15 минут.
- Застелите противень фольгой, сверху положите решетку. Разогрейте духовку до 180 ºС.
- Каждый кусочек курицы оберните ломтиком бекона, затем обваляйте в тростниковом сахаре, чтобы сахар полностью покрыл курицу.
- Выложите курицу на решетку и запекайте 45 минут до золотистой корочки.
- Подавайте блюдо горячим с овощами или зеленью.