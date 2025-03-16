Рецепт куриной грудки в беконе

Хотите удивить гостей или порадовать семью необычным блюдом? Попробуйте сладкие куриные грудки в беконе — это сочетание сочной курицы, хрустящего бекона и карамельной сладости.

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Ингредиенты:

куриное филе — 1 кг;

бекон — 200 г;

тростниковый сахар — 150 г;

соль и перец по вкусу.

Приготовление: