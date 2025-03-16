Рецепт для похудения: котлеты из курицы и грибов. Едим — и вес уходит
Ищете простой и сытный рецепт для ужина? Куриные рулетики с сыром и зеленью — идеальное решение! Это блюдо готовится быстро, а результат порадует даже самых требовательных гурманов.
Ингредиенты:
- куриное филе — 3 шт.;
- сыр — 100 г;
- петрушка — 20 г;
- соль, сухой чеснок, паприка — по вкусу;
- майонез — 2–3 ст. ложки;
- картофель — 7–8 шт.
Приготовление:
- Нарежьте картофель кусочками, посолите, добавьте специи и майонез. Хорошо перемешайте и выложите на противень.
- Каждую грудку разрежьте вдоль пополам и слегка отбейте. Посолите и приправьте специями.
- Натрите сыр на терке и мелко порубите петрушку. Смешайте их в миске.
- Смажьте куриное филе майонезом, выложите начинку (часть оставьте для украшения), сверните рулетики и выложите их на картофель. Смажьте рулетики майонезом.
- Разогрейте духовку до 190 градусов и отправьте блюдо запекаться на 50 минут. Затем достаньте, посыпьте рулетики оставшейся начинкой и запекайте ещё 20 минут до золотистой корочки.