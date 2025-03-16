Рецепт для похудения: котлеты из курицы и грибов. Едим — и вес уходит

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Ищете простой и сытный рецепт для ужина? Куриные рулетики с сыром и зеленью — идеальное решение! Это блюдо готовится быстро, а результат порадует даже самых требовательных гурманов.

Рецепт для похудения: котлеты из курицы и грибов
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Ингредиенты:

  • куриное филе — 3 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • петрушка — 20 г;
  • соль, сухой чеснок, паприка — по вкусу;
  • майонез — 2–3 ст. ложки;
  • картофель — 7–8 шт.

Приготовление:

  1. Нарежьте картофель кусочками, посолите, добавьте специи и майонез. Хорошо перемешайте и выложите на противень.
  2. Каждую грудку разрежьте вдоль пополам и слегка отбейте. Посолите и приправьте специями.
  3. Натрите сыр на терке и мелко порубите петрушку. Смешайте их в миске.
  4. Смажьте куриное филе майонезом, выложите начинку (часть оставьте для украшения), сверните рулетики и выложите их на картофель. Смажьте рулетики майонезом.
  5. Разогрейте духовку до 190 градусов и отправьте блюдо запекаться на 50 минут. Затем достаньте, посыпьте рулетики оставшейся начинкой и запекайте ещё 20 минут до золотистой корочки.